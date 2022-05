Feijóo reclama a Sánchez que cese la «gesticulación» y abra espacios de diálogo con el PP

La llegada de Alberto Núñez Feijóo al panorama nacional da paso a un nuevo PP. Por si había alguna duda de ello, y tras votar en contra del plan anticrisis del Gobierno, el líder popular ha querido dejar claro este miércoles que su voluntad en las últimas semanas ha sido la del diálogo con Pedro Sánchez, aunque no lo haya conseguido por la negativa de los socialistas.

Su objetivo es lograr debates de calidad entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición, una postura que no se vio durante el liderazgo de Pablo Casado. El PP da un giro con la actitud dialogante de Feijóo y marca distancias con el ex presidente popular. En cambio, el PSOE se mantiene en la misma posición y mira hacia sus socios nacionalistas.

«Solo pedíamos aislarnos del ruido, contrastar propuestas, y en el peor de los casos razonar las negativas y los rechazos», ha explicado Feijóo durante su intervención en un acto organizado por El Debate. Así se ha referido a la propuesta económica que envió el PP al Gobierno hace unas semanas y que «empezó a descalificarse antes de que entrase oficialmente en Moncloa», ha apuntado el líder popular.

«No tengo previsto imitar códigos con los que no me siento cómodo, por mucho que esos códigos estén de actualidad en nuestro país» Alberto Nuñez Feijóo (PP)

Feijóo ha cargado contra el Gobierno de Sánchez y le ha acusado de ejercer la política a través de la «gesticulación». «No me representa ni me parece útil para el interés general. A estas alturas de mi vida no tengo previsto imitar códigos con los que no me siento cómodo, por mucho que esos códigos estén de actualidad en nuestro país», ha asegurado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijoo (d), en el Palacio de la Moncloa, este viernes. Feijóo pedirá en su reunión con el jefe del Gobierno que asuma su responsabilidad ante la pandemia de coronavirus y adopte una serie de medidas que considera necesarias para hacerle frente. EFE/ J.J. Guillén

El dirigente gallego ha culpado a Sánchez de «simplificar» los problemas y las soluciones. «Sabedor de la escasa sostenibilidad de muchas de sus propuestas las envuelve en fuegos artificiales que desaparecen tras lanzar el destello de luz», ha indicado.

Por lo tanto, Feijóo ha reivindicado espacios de diálogo. «No se trata de imponer el programa del PP, sino de que empecemos a jugar en el verdadero terreno democrático llevando a la mesa de negociación demandas tácitas o expresas de las familias y de las empresas españolas», ha subrayado.

Feijóo reivindica el entendimiento que se dio en la Transición

En este sentido, el expresidente gallego ha pedido a Sánchez llevar a cabo debates en profundidad y ha hecho referencia al entendimiento que se dio entre partidos durante la Transición. «Pensé que a pesar de la coalición que sustenta al gobierno y a pesar de los aliados que tiene, el presidente vería la oportunidad de explorar una recuperación del debate que presidió nuestra Transición y que presidió los momentos de mayor dificultad de la economía española», ha afirmado.

«Cuando aceptemos que todo se resuelve en una política de tipo postural, en un intercambio de posturas inamovibles, la democracia en su conjunto entrará en decadencia»

Así, Feijóo ha remarcado su deseo de cambiar la dinámica de la política vigente en España y mejorar la competición democrática, «apartando la mera consigna para suplirla por un razonamiento profundo y el intercambio de ideas», ha explicado.

«Cuando aceptemos que todo se resuelve en una política de tipo postural, en un intercambio de posturas inamovibles, la democracia en su conjunto entrará en decadencia y estaremos creando un magnifico caldo de cultivo, en primer lugar para la frustración de la gente, y en segundo lugar, en consecuencia, para los nuevos populismos», ha apuntado Feijóo. «Es lo que en mi opinión ha ocurrido en España y es una círculo vicioso que nuestra obligación es de romperlo», ha agregado.

Feijóo, sobre Pegasus: «Sánchez solo quiere tranquilizar a sus socios independentistas»

En su opinión, el grado de dependencia del PSOE con Podemos y con los nacionalistas es tan algo que le impide debatir con el PP.

«Con ese no es no, el gobierno no solo rechaza la posibilidad de recudir la dependencia de los partidos que no quieren a España tal y como es, sino que la acentúa al entregarse a manos de los independentistas, al aceptar sus vetos, y abrirles las puertas a la comisión de secretos de Estado tras una modificación aberrante del reglamento del congreso rompiendo así todos los consensos de los últimos 40 años», ha lamentado.

«No solo rechaza la opción de liberarse del independentismo, sino que la acentúa comprometiendo la propia seguridad nacional», ha añadido.