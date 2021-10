“Llamaré a Feijóo para reunirnos sin frentismos por la financiación autonómica”

Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura es además, desde este domingo, el secretario de Política Autonómica de la nueva Ejecutiva del PSOE. Su nombramiento ha sido muy bien recibido en el partido y desde este domingo se encargará de coordinar las políticas que se apliquen en los territorios, en consonancia con las directrices de la dirección nacional. Es decir, será el coordinador de los barones socialistas.

La financiación autonómica es el primer caballo de batalla que se ha encontrado el extremeño nada más llegar al cargo. Un asunto que ha generado horas de debate en el 40 Congreso Federal que este fin de semana celebró la formación. Hasta tal punto que él mismo como presidente de Extremadura y antes de ser nombrado responsable de Política Autonómica ya planteó reunirse con el resto de lideres territoriales para debatir una posición común.

Pregunta: ¿Han unificado un criterio sobre financiación autonómica en el Congreso Federal?

Respuesta: No. Eso no tiene que salir de aquí. De aquí han salido las bases sobre las cuales hay que construir el modelo y son: la igualdad entre todos los españoles vivan donde vivan y la solidaridad como un principio contemplado en la Constitución Española. Ahora tenemos que dedicarle tiempo para encontrarnos.

¿También con los presidentes del PP?

La financiación tiene una característica que la hace singular y es que puede haber comunidades que están en manos de gobiernos diferentes pero tienen la misma problemática.

En la financiación hay realidades distintas de unas comunidades a otras, pero yo soy de la opinión de que podamos empezar a construir ese edificio sobre la base de lo que nos podamos poner de acuerdo. No hay que llegar a un acuerdo al cien por cien mañana mismo, sino vamos a buscar conceptos sólidos en los que ponernos de acuerdo.

¿Ese acuerdo podría producirse antes de las elecciones?

Veremos a ver. Es verdad que ahora se da una circunstancia un tanto especial y es que este es un momento sin reglas fiscales, con mucha ayuda extraordinaria, fondos europeos extraordinarios que hacen que sea difícil de limitar cuál es el coste efectivo de lo que ahora estamos gastando.

Construir ahora un modelo sobre bases que no son todavía ciertas, igual tiene sus dificultades. Por eso digo que lo que tenemos que ir ahora haciendo es ir construyendo el modelo, pieza a pieza, a ver sobre qué cosas podemos encontrarnos. Creo que ese es el camino que recorrer.

El sistema federal se refuerza si de verdad nos creemos que tenemos Estado

Entonces, ¿acudirá a la reunión que ha convocado Alberto Núñez Feijóo para hablar sobre financiación?

Yo lo llamaré para reunirnos sin frentismos porque quiero que se planteen las cosas bien y estoy seguro de que encontraré especial receptividad en él porque las políticas no las podemos plantear en términos de ir contra nada ni contra nadie, sino a favor de. En este sentido, igual necesitamos algo de tiempo.

Defiendo que siga habiendo reuniones y además para más cosas, entre comunidades que tengan políticas agrarias parecidas o con problemas parecidos. Por ejemplo, comunidades que tengan problemas migratorios especiales.

El sistema federal se refuerza si de verdad nos creemos que tenemos Estado y que España no son 17 trozos sino solo uno. Con 17 niveles de responsabilidad y, por tanto, es bueno que nos veamos y nos reunamos para adoptar decisiones juntos.

Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura en rueda de prensa. Foto: EFE

¿No sentará mal en Ferraz?

No, las cosas están habladas y no están en contra de que nos reunamos. Están en contra de que pueda parecer que esas reuniones se hacen para ir en contra de una comunidad autónoma o de un gobierno. Eso no lo voy a permitir bajo ningún concepto y mucho menos ahora que voy a tener una responsabilidad clara en esta materia.

Cambiando de tema, ¿Cuándo nos vamos a poder quitar las mascarillas?

A mí me cuesta ahora mucho trasladar un mensaje a la ciudadanía de que está todo resuelto con la Covid porque no es verdad. La Covid forma parte de nuestras vidas y va a seguir formando.

Me preocupa mucho el invierno. Me gusta ver a la gente con mascarilla porque es esencial para ser capaces de abordar un invierno que cuidemos a nuestros mayores de 70 años con la tercera vacuna y la de gripe conjuntamente.

Si somos capaces de que la Covid pase a formar una enfermedad vírica más, como tenemos otras, será cuando podamos decir dentro de un tiempo que hemos vencido la enfermedad.

Pero ahora toca vencer las consecuencias de la enfermedad, entre ellas la enorme caída del PIB -entre 9 y 12 puntos-. El PIB solo tiene tres letras, pero las consecuencias tienen muchos nombres, muchas familias, muchos puestos de trabajo, muchas situaciones complicadas y eso es lo que tenemos ahora que reparar.

Lo que está ocurriendo en el Congreso será muy bueno para el PSOE y también para España

¿Cómo ha visto el Congreso Federal?

Perfecto. Venimos de tiempos difíciles, de congresos con primarias federales, regionales, provinciales, locales… Y venir aquí a hablar de los problemas de los ciudadanos y a rendir homenaje a los nuestros y a honrarles el trabajo realizado durante toda su vida, pues realmente es reconfortante.

La sensación que tenemos todos es de alegría por reencontrarnos. También es verdad que con la Covid tenemos un poquito la parte emocional muy a flor de piel, pero lo que está ocurriendo en este Congreso será muy bueno para el PSOE y también muy bueno para España. Si a mí me cuentan que esto iba a ser así hace seis meses no me lo hubiera creído.

¿Con qué momento se queda de este Congreso?

Sin duda, con el homenaje a Alfredo Pérez Rubalcaba.