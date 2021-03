Lluvia de críticas a Sánchez desde el PSOE-M: “No se ha contado con nosotros”

La Ejecutiva del PSOE de Madrid respalda por mayoría a su portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, como candidato a las elecciones en la Comunidad para el próximo 4 de mayo. Aunque la convocatoria de los comicios sigue a la espera de la decisión de los tribunales, los socialistas prefieren adelantarse y dejar el puesto atado para preparar la campaña.

Sin duda, Gabilondo cuenta con el respeto y la admiración de toda la federación madrileña, pero sí que han surgido ciertas críticas a revalidar su candidatura frente a una Isabel Díaz Ayuso crecida y líder en las encuestas. Incluso los propios sondeos del PSOE dan mal a Gabilondo y, ante ello, algunos ya advirtieron de que tenían que buscar a un peso pesado de la formación con tiempo.

En el partido también critican el “protagonismo” de Ferraz y Moncloa, hasta el punto de tomar todas las decisiones por el PSOE madrileño. “No se ha contado con nosotros”, esgrimen fuentes de la federación que preside José Manuel Franco.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo. Foto: EFE

“Lo advertimos en Ferraz y no nos hicieron caso”, señala un cargo del partido en Madrid. El PSOE-M lleva tiempo pidiendo alguien de peso para la Comunidad porque “veíamos venir elecciones”, señalan las mismas fuentes.

Gabilondo es querido, “pero le falta ‘garra’ para hacer frente a Ayuso” y, por eso, desde Moncloa colocaron al veterano José Cepeda como su ‘número dos’. Pensaban que uno de ‘poli bueno’ y otro ‘poli malo’ podrían doblegar a la lideresa, pero “se equivocaron”, sugieren fuentes socialistas en la Asamblea.

Isabel Díaz Ayuso centró sus ataques directamente en Pedro Sánchez por la pandemia obviando al PSOE-M. De esta manera ni ella daría protagonismo a Gabilondo, ni él lo conseguía por él mismo, cuentan los socialistas. Este ha sido uno de los motivos de queja en Ferraz.

El nombre de Gabilondo sonaba como Defensor del Pueblo, si PSOE y PP hubieran pactado la renovación de los órganos constitucionales. Sin duda, en el Gobierno y en Ferraz esperaban el nombre de una mujer fuerte del partido que sonase como revulsivo para enfrentarse a Ayuso.

El perfil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, lo tenía todo. “Las encuestas internas le dan muy bien”, según las fuentes consultadas. Además, es cara visible y reconocible. “Una mujer fuerte que puede atraer el voto huérfano de Ciudadanos en la Comunidad”, señala un socialista.

Sin embargo, no hay tiempo, según Moncloa. La campaña es inminente y no da tiempo a repetir un ‘efecto Illa’ en Madrid, a imagen y semejanza de la campaña del ex ministro Salvador Illa en Cataluña, que a pesar de no gobernar, consiguió ganar los comicios.

El PSOE evita hacer experimentos con otros candidatos y se quedará con Gabilondo. Es lo que finalmente se medio aprobó en el almuerzo que mantuvo Pedro Sánchez con sus pesados en Ferraz tras anunciarse la convocatoria electoral en Madrid.

El anuncio pilló por sorpresa en el PSOE, tanto que Sánchez se desplazó con los suyos a la sede pasadas las 13:00 horas del miércoles para barajar posibles nombres de candidatos. Finalmente, será Gabilondo y la federación madrileña lo aprobará. Como así ha sido.

En el PSOE-M siguen reivindicando entidad propia frente al “férreo control” que realiza en todas las federaciones la dirección de Ferraz. Muchos se quejan de que todo son imposiciones cuando ellos mismos avisaron de que la tensa relación Aguado-Ayuso hacía tambalear la Comunidad.

“No nos hicieron caso y así seguimos”, responden. Pese a que el nombramiento de Gabilondo es respaldado, por cariño, por todos.