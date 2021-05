Mamen del Cerro sustituirá a Enric Hernández en la dirección de informaciones de RTVE

El nuevo presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha comenzado la reestructuración prometida para la corporación pública de medios de comunicación. La primera ha sido culminar la crónica de una muerte anunciada de su director de informativos, Enric Hernández, quien finalmente será relevado de su cargo y sustituido por Mamen del Cerro, quien era directora de informativos de RNE.

El que fue el director de de El Periódico se puso al frente, nombrado a dedo por el Gobierno y en un cargo que anteriormente no existía, no obstante, no abandonará previsiblemente la corporación. De hecho, ya tiene un puesto esperándole justo por debajo de del Cerro en la dirección de RTVE Noticias, es decir, a encargarse del portal digital de noticias de la Corporación, según avanza el medio verTele.

Con casi 40 años de trayectoria profesional en RTVE, donde trabaja desde el año 1983, Mamen del Cerro contó con el apoyo del 63% de los funcionarios para ocupar su cargo de directora de informativos del servicio de radio. En su carrera también ha destacado por haber sido subdirectora de la misma área y corresponsal en Estados Unidos , así como jefa del área de Política y corresponsal parlamentaria en el Canal 24 Horas.

Tres direcciones menos

La destitución de Hernández no ha venido sola, sino que caerán tres directores de la corporación: el de TVE, el de RNE y el de Comunicación. En este caso, los directores caerán con sus puestos , de forma que el Comité de dirección de la Corporación pasará a estar compuesto por el presidente más cinco directivos, en vez de siete.

La única excepción es la de Ignacio Elguero, actual director de RNE que, tras dejar esa dirección asumirá el puesto de director de un cargo nuevo: el de los compromisos referentes al servicio público que presta RTVE, un cargo enfocado especialmente en los contenidos culturales.

Tornero ha optado por una solución radical a la crisis que vive la televisión estatal pública española y ha cambiado a gran parte de los directores, no solo del área de informativos o los máximos responsables de televisión, radio y contenidos digitales, sino también a Fernando López Puig, hasta ahora director de Contenidos, Canales y Producción de Programas de TVE, posición que ocupará Amalia Martínez Velasco como directora de Contenidos y Canales de televisión

La caída del info-entretenimiento

Por otro lado, la llegada del verano también supondrá el fin de Las cosas claras, el programa dirigido por Jesús Cintora que ha generado polémica en muchos sentidos. En primer lugar por contar con un equipo de productoras externas a RTVE y, después, el Consejo de Informativos de TVE le acusó de “minar la credibilidad” del ente. El propio Pérez Tronero ya dejó caer que este programa no continuaría en la parrilla porque no habría más “infoshows”.