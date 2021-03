Unidas Podemos desinfla su oposición contra la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Los letrados del Congreso rechazan que la ex ministra de Justicia del PSOE comparezca en sede parlamentaria y los morados, de repente, ya no abrirán ‘fuego’, tal y como advirtieron, para conocer su vinculación con el ex comisario José Manuel Villarejo.

El silencio de los socialistas sigue siendo atronador sobre este asunto, solo roto por algunas voces que reprobaron el comportamiento de sus socios lamentando que la tomen contra su ex compañera y ahora fiscal general.

Como un soufflé cuando han pasado 10-15 minutos. La estrategia de Unidas Podemos se desinfló este martes con una rapidez pasmosa. La portavoz de la formación, Aina Vidal, ya totalmente recuperada y de vuelta a la contienda política, se limitó a decir que si Delgado no comparece en el Congreso, “al menos que lo haga ante la prensa”.

La actitud de los morados se limitó este martes a pedir que la fiscal general del Estado explique a los periodistas por qué se reunió con el periodista Eduardo Inda, calificado por ellos mismos como “socio” o “brazo mediático” de Villarejo, el mismo día que éste salía de la prisión madrileña de Estremera.

Tal y como publicó Economía Digital, los nervios y la sorpresa en la formación estaban servidos cuando ese mismo día, la Fiscalía del Tribunal Supremo abrió una investigación contra el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, por las denuncias de los sindicatos policiales, que consideran que sus manifestaciones en las redes sociales reforzaron la conducta de los radicales durante las protestas por la condena del rapero Pablo Hasél.

Los morados tampoco se creyeron que este anuncio fuera fruto de muchas casualidades. “¿Qué papel juega Delgado respecto a ellos y al frente de la Fiscalía?”, es lo que muchos se preguntaron.

Los de Pablo Iglesias se unieron, la semana pasada, a ERC y EH Bildu para exigir la comparecencia de la fiscal general sobre su reunión “con investigados en causas penales el mismo día de la puesta en libertad del ex comisario Villarejo”. Aseguraron que, de no conseguir pasar el trámite en la Mesa del Congreso, continuarían realizando preguntas a su socio de Gobierno, e incluso, registrando más iniciativas en sede parlamentaria para forzar a que dé explicaciones.

Las intenciones de Podemos se diluyen este martes por el desagüe tras las declaraciones de Vidal señalando que, “al menos que dé explicaciones a los periodistas”, como si la cosa ya no fuera con ellos, somo si su socio del PSOE les hubiera dado un ‘toque’.

Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, tras firmar el acuerdo por un gobierno de coalición de PSOE y de Podemos. Foto: EFE

El propio Iglesias denunció en un tuit, imitando palabras de Felipe González: “En los desagües se sigue defendiendo el ‘statu quo’, pero hay focos, maquillaje, amistades y encuentros extraños… Y atronadores silencios”. Muchos socialistas interpretaron que el final de la frase iba dirigido hacia ellos y lamentaron, en privado, que sus socios de Gobierno relacionen a su ex compañera, ahora fiscal general.

Desde Unidas Podemos recelan del “papel” de la fiscal general respecto al ‘caso Villarejo’ y también respecto a ellos. El horizonte judicial se avecina duro para los morados, con hasta 8 piezas abiertas, en el momento que más tensión ha aguantado la coalición. Asimismo, sospechan de su socio de Gobierno.

“¿Conocía Pedro Sánchez la reunión de Delgado?”, se preguntó un dirigente. Quizás sea más fácil enterrar el asunto para no tensar más la coalición a la espera del ‘cara a cara’ Sánchez-Iglesias para cerrar los desencuentros y desbloquear las normas pendientes.

Los morados vieron una respuesta positiva por parte del presidente durante su discurso en el Ministerio de Igualdad para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

Sánchez aseguró que dentro de poco, el Gobierno dará luz verde a su famosa Ley del ‘sí es sí’ y desde el área de la ministra Irene Montero aseguran que el presidente está a favor de desbloquear la agenda feminista que propone la titular de Igualdad, incluida la ‘Ley trans’ que sigue durmiendo el sueño de los justos. Unidas Podemos demostró este martes que ya no es tan fiero y deja correr el ‘asunto Villarejo’ y a Dolores Delgado.