La historia se repite, aunque con algunos matices. Hace justo un año España se debatía entre salvar el verano o contener la pandemia. La primera opción pesó más, hubo movilidad y flexibilización de restricciones que derivaron en nuevas olas de coronavirus. Ahora se da la misma situación. Y el Gobierno ha decidido hacer caso omiso de las recomendaciones que llegan desde la UE.

La expansión de la variante Delta, más conocida como la India, amenaza a Europa. Esta mutación ha demostrado no ser más mortal, pero sí más contagiosa y ha provocado una cascada de casos en el Reino Unido. Y, mientras el resto de países miembros cierran sus puertas a los turistas británicos, España les da la bienvenida sin necesidad de hacerse una PCR.

El Ejecutivo ya se llevó una reprimenda de Bruselas por la ausencia de control con los visitantes procedentes de este país. Sin embargo, nada ha cambiado. Incluso Pedro Sánchez ha declinado la petición de la canciller alemana, Angela Merkel, de imponer cuarentena a los viajeros británicos, según ha informado Financial Times.

“En nuestro país, si vienes de Reino Unido, tienes que entrar en cuarentena, y ese no es el caso en todos los países europeos, y eso es lo que me gustaría ver”, afirmó Merkel este jueves.

Sánchez niega que los líderes europeos le hayan pedido cautela

Sin embargo, este tema, según Pedro Sánchez, no salió en el Consejo Europeo celebrado este viernes. Al ser preguntado en la posterior rueda de prensa por la posibilidad de que los líderes europeos le hubieran pedido replantearse la ausencia de medidas ante la llegada de turistas ingleses Sánchez fue claro y conciso:

“La respuesta es bien sencilla: no. No ha habido ningún planteamiento que se haya hecho por parte de los gobiernos europeos al Gobierno de España sobre esta cuestión”. No obstante, Alemania ya ha dejado clara su postura y ha pedido coherencia a España, que prefiere mirar para otro lado.

Pedro Sánchez en Bruselas.

Financial Times destaca la “desesperación de España por la apertura del turismo”. Y no le falta razón. Los ingresos por concepto de turista se desplomaron en 2020 en torno a un 80%, por lo que ahora el Gobierno defiende ante la UE que cada país toma su propia decisión soberana de a quién admitir y a quién no.

España celebra que Baleares entre en la lista verde de Johnson

Una de las mayores preocupaciones para el turismo español era permanecer en la lista ámbar de países a los que el Gobierno de Boris Johnson recomienda no viajar.

Formar parte de ella implica que cualquier británico que viaje a España tendrá que superar numerosas trabas, como hacerse hasta tres pruebas, cumplir con al menos diez días de cuarentena y rellenar varios formularios de localización. Lo que puede frenar a los ingleses a visitar su destino favorito por excelencia.

No obstante, esta semana Baleares pasó a formar parte de la lista verde. La presidenta regional, Francina Armengol, celebró esta noticia, pero pidió al Ministerio de Sanidad que imponga “controles de entrada estrictos y seguros” para los visitantes procedentes de Reino Unido.

Además, el anuncio ha coincidido con un macroborte que se ha producido en Mallorca que ha afectado a cientos de estudiantes de toda España que viajaron a la isla para celebrar el fin de curso, pero que no tuvieron en cuenta las medidas para frenar el virus.