El PSOE se compromete a retomar la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat en cuanto se constituya el nuevo Govern elegido tras las elecciones catalanas del próximo 14 de febrero. Esquerra Republicana de Cataluña ha registrado una moción consecuencia de interpelación urgente sobre la intención del Gobierno de resolver el conflicto político con Cataluña, que se discutirá esta misma tarde en el Congreso de los Diputados. Fuentes del Grupo Socialista señalan a Economía Digital que votarán a favor “porque nunca dijimos que la íbamos a aparcar”.

El documento registrado por ERC invita a los socialistas a “reunirse en la Mesa de Diálogo y Negociación bilateral con el Govern de Catalunya de manera inmediata, una vez constituido el nuevo Govern surgido de las elecciones del 14 de febrero, para avanzar de manera decidida en la resolución del conflicto político existente entre Catalunya y el Estado español”.

Lea la moción registrada por ERC aquí:

Los socialistas defienden en plena campaña catalana volver a la mesa de diálogo con el independentismo. Un gesto que puede ser determinante, ya que su creación fue un gesto hacia ERC ante la desconfianza de los de Puigdemont (JxCat). Junts todavía no ha desvelado qué votará a esta moción, pero sí defiende abiertamente en sus mítines volver a la vía unilateral.

Más allá ha ido la candidata de ‘Los Comunes’ de Ada Colau, Jessica Albiach, quien ya propone en sus entrevistas electorales que los acuerdos que se puedan alcanzar en la mesa de diálogo entre gobiernos sean refrendados por todos los catalanes. En su programa electoral reiteran que la mejor solución sería un referéndum pactado y apuestan por una república plurinacional como modelo de organización territorial.

Imagen de la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat el 26 de febrero de 2020 en el Palacio de la Moncloa. Foto: Efe/KH

En ERC entienden que esta apuesta por el diálogo, que en JxCAT se afanan en despreciar, es la base para “avanzar de manera decidida” hacia la “resolución del conflicto político” y este martes defenderán una moción instando al Gobierno a convocar “de manera inmediata” una segunda reunión de la mesa de diálogo con Cataluña, nada más constituirse el Ejecutivo autonómico que surja.

Los independentistas dicen que “la maquinaria represiva del Estado continúa actuando contra el movimiento independentista sin que hasta el momento se haya percibido, de facto, ningún gesto del Gobierno de PSOE-Unidas Podemos para resolver el conflicto político” e insistirán en que la solución a la crisis catalana pasa por amnistiar a los líderes del procés y facilitar el ejercicio del “derecho de autodeterminación”. Ambas condiciones se promoverán por el nuevo Parlament o mediante acuerdo entre gobiernos, que desde Moncloa, anticipan, no van a aceptar.

Illa defiende en campaña celebrar la mesa de diálogo

Precisamente, el candidato del PSC al 14F, Salvador Illa, ha defendido este martes retomar la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno después de las elecciones catalanas para encauzar el conflicto catalán, y ha apostado por reanudar el debate en base a las 44 propuestas que planteó el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Illa fue uno de los miembros del equipo socialista que acordó con ERC la creación de la mencionada mesa de diálogo entre gobiernos durante la negociación de la investidura de Sánchez, y también participó en la primera y única reunión de este espacio en febrero de 2020, a pocas semanas de que eclosionara la pandemia de la covid.

En una entrevista en Onda Cero, el exministro de Sanidad ha abogado por reactivar la mesa de diálogo después de las elecciones del 14 de febrero, aunque ha precisado que las prioridades del futuro Govern, que aspira a presidir, tienen que ser la protección de la salud, la reactivación económica y “que nadie quede atrás”. Además, el candidato socialista ha reivindicado que, en paralelo, también se tendría que reunir la mesa de partidos catalanes porque Cataluña necesita tanto dialogar con el Estado como “consigo misma”.

El candidato a las elecciones regionales de Cataluña, Salvador Illa, durante un acto electoral celebrado este sábado en Tarragona./ EFE

En ambos espacios, ha sostenido, se tiene que impulsar un diálogo constructivo en el que todas las partes defiendan sus posturas “dentro de la ley” a fin de restablecer la “convivencia” que se ha roto durante la “década perdida” del “procés”. Para Illa, un buen punto de partida en el caso de la mesa de diálogo con el Estado sería desempolvar la ‘Agenda para el reencuentro‘ que llevó Sánchez al expresidente de la Generalitat en su primer encuentro en el Palau de la Generalitat.

El documento incluía 44 puntos susceptibles de negociar sobre materias como infraestructuras, financiación y memoria democrática, entre otros. El presidenciable de los socialistas ha apostado por debatir sobre estas “cosas concretas que preocupan a los catalanes” y ha descartado la amnistía que pretenden los independentistas porque “no tiene cabida en la Constitución”.

En este sentido, ha alertado del peligro de hacer promesas que no tienen encaje legal porque esto deriva en “falsas expectativas que pueden llevar a la frustración”. En la misma entrevista, Illa se ha mostrado conforme con el hecho de que los presos del “procés” intervengan en actos de campaña si así se lo permite la ley. Sobre lo que no se ha querido pronunciar ha sido sobre las peticiones de indulto que el Gobierno está tramitando para los encausados por el 1-O, para quienes ha recalcado que no debe haber “ni privilegios ni perjuicios”. “Cuando acabe la tramitación daré mi opinión”, ha sentenciado.