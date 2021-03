Sanidad dejará sin protección a quienes rechacen la vacuna de Astrazeneca

¿Qué pasa si un ciudadano no quiere recibir la vacuna de Covid-19 de Astrazeneca? Que de momento no se podrá vacunar. Así lo ha explicado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una rueda de prensa celebrada este lunes.

“En principio, si no se vacuna [con Astrazeneca], pues por ahora no se vacunaría“, ha sido la respuesta de la titular del Ministerio de Sanidad a la pregunta de qué pasaría si una persona tiene la cita para recibir un pinchazo contra el coronavirus pero por miedo o desconfianza solicita que no se le administre el fármaco de esta farmacéutica.

“Esa cuestión no está contemplada en la estrategia [de vacunación]“, ha explicado Darias, que ha intentado disipar los temores sobre la vacuna de Astrazeneca señalando que las pruebas y ensayos que se han hecho sobre sus efectos secundarios no dan pie a pensar que tenga más riesgos que beneficios.

El 52% desconfía de la vacuna de Astrazeneca

La ministra ha hecho estas declaraciones el mismo día que se publicó una encuesta de YouGov que revela que el 52% de los españoles consideran insegura la vacuna de Astrazeneca. Este porcentaje era del 25% a finales de febrero, cuando la misma firma preguntó a una muestra de españoles sobre su percepción de esta vacuna.

Esta variación en la percepción de seguridad de la vacuna de Astrazeneca coincide con el temor a que el fármaco estuviese relacionado con unas cuantas decenas de casos de trombosis detectados en personas que recibieron al menos una dosis. La Unión Europea suspendió su administración hasta que un estudio concluyó que no había vínculo ni mayores riesgos.

Frente a ese 52% de encuestados que cree que la vacuna de Astrazeneca es peligrosa, solo un 38% siente que es segura. En cambio, el 74% de los entrevistados por YouGov en España sí que confía en el fármaco de Pfizer-Biontech, y el 68% cree que la vacuna de Moderna también es segura.

“La gente no quiere la vacuna de Astrazeneca”

Ante esta creciente desconfianza, Darias ha subrayado que “las vacunas son seguras y salvan vidas”, y ha manifestado que “son el horizonte de esperanza” para salir de la crisis sanitaria del coronavirus. Pero en países como Noruega o Serbia están teniendo cada vez más dificultades para convencer a la población de vacunarse con Astrazeneca.

Leer más: Médicos de Noruega sí que ven relación entre la vacuna de Astrazeneca y los trombos

Este lunes, Marte Kvittum Tangen, el director de una asociación noruega de médicos, advirtió de que el país tal vez no podrá reanudar la vacunación con este fármaco porque “la gente claramente está diciendo que no quiere la vacuna de Astrazeneca”. Y en Serbia, este lunes se difundieron imágenes de un centro de vacunación con Astrazeneca vacío.

En Romanía, la autoridad coordinadora de las vacunas anunció la semana pasada que se habían cancelado 33.000 citas de vacunación con Astrazeneca en apenas 24 horas. Asimismo, una tercera parte de las 10.000 personas que tenían programada la inoculación con esta vacuna no se presentaron al lugar.