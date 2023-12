Así se desencalló el Puerto de Valencia: Mazón implicó a Puertos del Estado para alinear a Óscar Puente

Carlos Mazón y Óscar Puente han jugado una partida de ajedrez en la que el presidente de la Generalitat ha cedido al ministro de Transportes el movimiento con el que se ganaba la partida de la ampliación del Puerto de Valencia. El socialista hizo ayer el jaque mate que sepulta las pretensiones de Compromís asumidas por Yolanda Díaz de parar la ampliación norte. Puertos del Estado ha sido clave en la operación.

El 2 de diciembre de 2022 se aprobó la ampliación de la terminal norte del Puerto de Valencia sobre la que ERC, Sumar y Compromís habían mostrado su rotunda oposición. La reactivación del proyecto diseñado en 2002 y que tiene el dique hecho desde 2012 empezó con el inicio de la legislatura de Carlos Mazón, que heredó un tablero bloqueado. La autorización que depende del Consejo de Ministros empezó a coger velocidad con el nombramiento de Óscar Puente como ministro de Transportes y se ha concretado en los últimos días.

El peculiar estilo de alcanzar acuerdos que Mazón ha aplicado en el Puerto de Valencia ya lo probó en la composición de la mesa de Les Corts. Ahí el PP cedió un sillón a Compromís mientras pactaba con Vox su gobierno. Mazón cree que es más fácil lograr objetivos políticos con cesiones que acaparando sillones.

Aunque veníamos de unas elecciones autonómicas y otras nacionales, Puertos del Estado no estaba llamado a sufrir cambios. No pasaba lo mismo en las Autoridades Portuarias de la Comunidad Valenciana. La diferencia de perfiles elegidos por Mazón es notable. Castellón recibió a Rubén Ibáñez, portavoz adjunto del PP en Les Corts y cargo público del PP desde 1999 mientras en Valencia apareció una técnico que nunca estuvo en las quinielas: Mar Chao. La elección en Alicante siguió otros criterios.

Al margen de su paso por Inditex, Mar Chao es funcionaria en excedencia de Puertos del Estado. Conoce profundamente esta institución y habla el mismo idioma. El resultado: el presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, dijo en la presentación de Mar Chao como presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia: «Nos toca la ampliación». El trabajo «pico-pala» técnico dio resultado.

Al analizar estos hechos desde el prisma político, aquello fue un gesto que los técnicos que dependen del PSOE (presidente de Puertos de Estado) dieron a los que dependen del PP (presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia). Y todo esto hay que enmarcarlo en el concepto político tan repetido de que los técnicos tienen que ponerse de acuerdo. Álvaro Rodríguez Dapena entendió que el Puerto de Valencia era el Puerto de España. Se entendió con Mar Chao, que es la que está al frente de la institución valenciana y que proviene de Puertos del Estado. Por eso no hubo perfil político en Valencia. Se puso a la que podía entenderse con Puertos del Estado y cumplir el objetivo, que era la ampliación.

Antes de esa presentación del 23 de octubre de Chao como presidenta de la APV, hubo otros pasos críticos. La Autoridad Portuaria de Valencia gestiona los puertos de Valencia, Sagunto y Gandia. Maria José Catalá, alcaldesa de Valencia del PP, es pro-ampliación sin duda. Ahí no había problema. El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia incorporó como vocales a los alcaldes del PSOE de Sagunto y Gandia. No era obligatorio y se les ofrecieron los puestos a los cargos del PSOE. La idea es sumar apoyos a la ampliación y los alcaldes de estas dos poblaciones en las que no se realiza la ampliación también aplaudieron ayer la decisión de Óscar Puente.

José Manuel Prieto (PSOE), alcalde de Gandia, se mostró totalmente alineado con la trascendencia nacional que tiene el Puerto de Valencia: «La ampliación es una noticia muy importante para las empresas exportadoras valencianas y españolas. Es una oportunidad de primer nivel para la Comunidad de Valencia y de España».

Prieto, que es el alcalde de la población más habitada de la Comunidad Valenciana que está gobernada por el PSOE, lo que le convierte en uno de los activos más relevantes del PSOE valenciano, ha apoyado ampliar el Puerto de Valencia y tiene claras las necesidades de sus vecinos: «Estamos en un proyecto de interacción puerto-ciudad, que son seis millones de euros para transformar todos los usos no comerciales del puerto, los tinglados y la presencia en el puerto del instituto de estudios oceanográficos, que van a hacer una sede en Gandia para 50 empleos y desarrollar plazas hoteleras». Además, «el horizonte es caminar hacia la ampliación del Puerto de Gandia con las inversiones que realiza la Autoridad Portuaria de Valencia», explicó a Economía Digital. El PSOE también sale ganando vía Gandia en esta negociación política.

5 de diciembre, día clave

La semana pasada, el 5 de diciembre, se jugó uno de los match-ball más determinantes. Lo conocido hasta ahora se limitaba a que el consejo de la APV había aprobado un incremento de 118 millones de euros en el coste de las obras de acondicionamiento de la terminal norte. Se estaba decidiendo si el apoyo del Óscar Puente se concretaba. Se optó por minimizar riesgos, lo que provocó una sorprendente rueda de prensa sin preguntas en la que Mar Chao aguantó estoica el chaparrón de críticas. Ser técnica no lleva incoporado la cintura política. Después llegó el apoyo del PSOE a una PNL a favor de la ampliación.

El PSOE se tenía que convertir en lo que finalmente ha sido: el que efectivamente impulsa al puerto de Valencia a una nueva dimensión. Y el PP reconoce que a Óscar Puente «no se le ha pasado el arroz», como dijo Mazón, a la hora de beneficiar a la Comunitat Valenciana.

Esta gestión se completó ayer con gestos. Antes de empezar el acto en el que se anunció que el martes que viene el consejo de Ministros aprobará la ampliación del Puerto de Valencia, varios camareros llenaron la sala de copas de cava. Habló Mar Chao brevemente. Las palabras de Maria José Catalá duraron dos minutos y tomó el protagonismo Óscar Puente, que fue el que recibió la ovación de cerca de una centenar de directivos, empresarios y personal portuario con los que brindó por la ampliación del puerto.

«Ya da igual lo que diga yo», fueron las palabras de Mazón en el inicio de su discurso en el que cerró el acto en el que el ministro de Transportes se alineó con los intereses del Puerto de Valencia.

Y no se quedó ahí el compromiso del ministro. Óscar Puente empezó diciendo que había ido a Valencia a ver «el primer puerto de España», lo que relega a los de Barcelona y Algeciras, para luego censurar el sufrimiento vivido en Valencia. «Es un puerto importantísimo que tiene tiempo trabajando en su banda de congestión y los gobernantes previsores tienen que trabajar para que las infraestructuras estén para el propósito que tienen», aseveró el ministro de Transportes.

Este fue el broche de una estrategia, que según explicó durante el brindis de Navidad del Puerto de Valencia Carlos Mazón a Economía Digital, se ha basado fundamentalmente en conseguir que Puertos del Estado se convirtiera en el punto de unión entre los intereses del ministerio de Transportes y el gobierno de la Comunitat Valenciana y que todos los participantes salieran beneficiados.

La versión de Óscar Puente, al que también le preguntó este diario cómo habían ocurrido las negociaciones, tiene puntos coincidentes y relato diferenciado. El ministro rechaza términos como negociación, pacto o similar con Carlos Mazón, sobre el que explicó que lo había conocido ayer, pero sí que el peso técnico ha sido determinante en su decisión. «He estudiado mucho el Puerto de Valencia», manifestó.

Dentro de estas cuestiones técnicas, la necesidad de unir el transporte ferroviario con el marítimo forma también parte de las decisiones que de manera alineada están tomando Carlos Mazón y Óscar Puente. El ministro de Transportes sí que coincidió ayer en que la ampliación del Puerto de Valencia, en su condición de puerto de España, debe ir acompañado de una mejora de la red ferroviaria.

En ese sentido, aseveró que “el corredor mediterráneo va a ir como un tiro”. El concepto del Corredor Mediterráneo, como ha explicado este diario esta semana, va unido no sólo al litoral este de España sino que tiene su conexión ferroviaria con Madrid, que Ayuso quiere prolongar a Lisboa, y la vía Sagunto-Teruel-Zaragoza, que permite enlazar a Valencia con el eje cantábrico.

El ministro de Transportes explicó a Economía Digital: «El eje cantábrico es nuestra prioridad”, a lo que este periódico le repreguntó si ello implicaba la conexión con Valencia vía el eje Zaragoza-Teruel-Sagunto, a lo que contestó que “por supuesto”.

Este apoyo al eje ferroviario por parte del ministro de Transportes gustó mucho a los empresarios. Así lo reconoció el naviero y presidente de AVE, Vicente Boluda. «Si con este anuncio se va a promocionar más vías: fenomenal. Encantado. Ahora faltan los hechos».