Mazón exige a Puig «todo lo necesario» para traer la fábrica de baterías eléctricas a la Comunidad Valenciana

El líder de los populares valencianos, Carlos Mazón, ha exigido este lunes al president de la Generalitat, Ximo Puig, que «haga todo lo necesario» para conseguir que Valencia sea la sede de la fábrica de baterías de coches eléctricos.

Mazón ha señalado que a la Comunitat «no se le puede escapar una inversión clave para nuestra economía, que alcanza los 2.000 millones de euros y la creación de 30.000 puestos de trabajo». «Además, -ha continuado- supondría un empuje importantísimo para el sector del automóvil, que en la Comunitat Valenciana genera el 13% del PIB industrial».

Leer más: Puig participará con Lambán en un Congreso para pedir la descentralización del Estado

«No podemos permitirnos el lujo de perder una inversión de este calibre. Si queremos que la Comunitat Valenciana levante la cabeza, si queremos ser centro de empresas, un polo atractivo para los proyectos y el comercio, es el momento. Hay que conseguir que la planta de baterías esté aquí», ha añadido.

Al respecto, Mazón ha manifestado que el jefe del Consell «tiene todo el apoyo» del PPCV para conseguir esta oportunidad. «Yo voy a trabajar para que así sea y Puig debe intensificar los contactos con el Gobierno de España para convencerles de que la Comunitat Valenciana es la mejor opción», ha añadido.

Asimismo, ha señalado que la opción de Cataluña «parece perder fuelle, pero Puig no debe quedarse de brazos cruzados, porque Extremadura y Aragón también optan a conseguir esta oportunidad y van a luchar hasta el final».

Mazón mantiene una oposición moderada con Puig

Mazón ha recordado que, en el último Debate de Política General, Puig mencionó de forma expresa este proyecto y habló incluso de la presentación del proyecto de la gigafactoría. «Es hora de comprobar si el president está a la altura y cree en lo que anuncia o sus palabras se quedan de nuevo en otro falso anuncio», ha señalado.

Leer más: Ximo Puig no se reúne con Carlos Mazón desde que fue elegido presidente del PPCV

La petición para la fábrica para baterías de coches eléctrico no es la única que ha hecho el ‘popular’ a Puig durante las últimas semanas, ya que además de no aceptar una reunión entre ambos, ya que considera que no está bien organizado el esquema, «esqueleto» en palabras de Mazón, sobre el que se asientan las cuentas públicas valencianas para el año 2022.