Morant: «No se va a multar, sancionar u obligar a ninguna empresa a salir de un territorio»

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que el Gobierno de España «no va, en ningún caso, a multar, a sancionar o a obligar a ninguna empresa a salir de ningún territorio ni a irse a ningún territorio». «A partir de una serie de afirmaciones salidas de contexto se ha creado una polémica que está plagada de mentiras o de falsas verdades y de afirmaciones que no son ciertas», ha enfatizado.

Así se ha pronunciado la titular de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España al ser preguntada por si las empresas que abandonaron Cataluña durante el ‘procés’ independentista serán sancionadas si no devuelven sus sedes a territorio catalán y acerca del acuerdo alcanzado entre los socialistas y Junts, que recoge la modificación de la ley de sociedades para facilitar esta vuelta de empresas, entre otras medidas.

Morant ha participado en la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Europea y la ciudad de Valencia para desarrollar el programa de la Capitalidad Verde Europea que ostenta la capital valenciana en este 2024 junto a la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, y el director general adjunto de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Patrick Child.

La ministra ha abogado por «contextualizar la polémica». «En lo que se aprobó este miércoles, se convalidaron una serie de reales decretos que hacen políticas que mejoran la vida de la mayoría social de nuestro país: el aumento de las pensiones un 3,8%, políticas de bajada del IVA de los alimentos y de la luz, de prorrogar la gratuidad del transporte en Cercanías y la bonificación en el resto de transporte, por ejemplo metropolitano. En definitiva, un conjunto de medidas que fue un éxito poder aprobar estas políticas beneficiosas para la ciudadanía», ha desarrollado.

Sin embargo, Morant considera que, a partir de «una serie de afirmaciones salidas de contexto» se ha creado una polémica que está «plagada de mentiras o de falsas verdades y de afirmaciones que no son ciertas». En este contexto, ha asegurado que el Gobierno de España «no va, en ningún caso, a multar, a sancionar o a obligar a ninguna empresa a salir de ningún territorio ni a irse a ningún territorio». «Las empresas estarán donde quieran estar. Esa es la garantía y tienen la seguridad jurídica de que eso va a ser así«, ha sentenciado.

«Nostalgia de la España de 2017»

Por otra parte, también ha tenido palabras para la oposición, sobre la que ha dicho ver «cierta nostalgia de la España de 2017». «Una España con un conflicto abierto en un territorio muy importante como Cataluña, que enfrentaba a catalanes entre sí y también a catalanes con el resto de España», ha dicho.

«Y el esfuerzo del Gobierno desde hace cinco años -ha añadido- ha sido normalizar a través de la política, que no existan estos conflictos y que haya más convivencia entre catalanes y también con el resto de España. Los discursos que enfrentan territorios, que enfrentan a ciudadanos… No van a encontrar ahí al Gobierno de España«.

De este modo, la ministra ha tratado de lanzar un mensaje de seguridad a las empresas ‘emigradas’ desde Cataluña: «Nosotros le damos la garantía a todas las empresas de que estarán donde quieran estar, pero desde luego no vamos a volver a la polémica y a la actitud del año 2017. No vamos a apoyar aquellas actitudes que en muchos casos algunas personas y algunos partidos políticos sí que les interesa esa polémica, pero desde luego no al Gobierno de España».

Morant, ¿líder de los socialistas valencianos?

Por otra parte, preguntada por si se postulará a suceder a Ximo Puig al frente de los socialistas valencianos en el Congreso que debe celebrarse próximamente tras el anunciado ‘adiós’ del expresidente de la Generalitat Valenciana, Morant ha apuntado que el PSPV-PSOE «ahora mismo está en un proceso de renovación», pero «todavía no se han abierto los plazos para la presentación de candidaturas».

«Yo estaré para ayudar. Yo soy ministra del Gobierno de España, soy militante en la Comunidad Valenciana, he sido alcaldesa de Gandia y lo que quiero es lo mejor para mi partido para que esté preparado para aglutinar ese espíritu progresista que hay en la Comunidad Valenciana y ser alternativa de gobierno, como siempre quiere ser el PSOE. Yo me voy a comprometer siempre a ayudar, desde donde se decida«, ha dejado ver la ministra del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que podría repetir un movimiento similar al de otros exministros como Salvador Illa.

Valencia, Capital Verde Europea

Diana Morant también se ha referido al inicio del periodo en el que Valencia ostentará el título de Capital Verde Europea, durante este 2024. «Esto es un reconocimiento a un trabajo que se ha hecho en Valencia para convertirnos en una ciudad faro, una ciudad líder en políticas verdes. Pero también es un compromiso con el futuro. Hemos llegado hasta aquí demostrando que éramos capaces de convertir una ciudad como Valencia en una ciudad mejor, más saludable, con mejor salud planetaria, para las personas, a través de las políticas verdes. Y lo tenemos que seguir demostrando y no dar ningún paso atrás. Por tanto, reconocimiento, pero también compromiso», ha declarado.

«El Gobierno de España va a estar siempre apoyando estas políticas de las ciudades que quieren liderar esta transición verde», ha dicho la ministra, que se ha referido a uno de los reales decretos convalidados este miércoles por el Congreso, que, según ha explicado, recoge múltiples medidas que están comprometidas con Europa y que «van a hacer posible el cuarto desembolso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation«.

«10.000 millones de euros que vamos a seguir distribuyendo por toda España en esa doble transición verde y digital, que son los grandes objetivos del plan y que nos han convertido en un referente mundial en estas políticas», ha finalizado.

Por su parte, el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Patrick Child, ha destacado que Valencia es «el ejemplo perfecto de cómo la Comisión Europea puede ayudar a las ciudades a trabajar en mejorar en todo lo necesario para convertirse en una ciudad medioambientalmente sostenible».

Igualmente, la alcaldesa de Valencia ha celebrado la firma de este convenio de colaboración para el desarrollo del programa de la capitalidad verde durante este año y ha desgranado los retos que se ha fijado su equipo de gobierno durante esta etapa: ser el lugar de encuentro de las ciudades europeas para reflexionar sobre políticas de sostenibilidad y generar una carta verde de Valencia donde se articule una guía de trabajo para hacer ciudades mucho más sostenibles y mucho más resistentes al cambio climático.

Por otra parte, ha reivindicado de nuevo ante la ministra Morant su petición de colaboración al Gobierno central para declarar L’Albufera de Valencia como Reserva de la Biosfera por la Unesco con el objetivo de «garantizar tanto la calidad como la cantidad de agua necesaria para uno de nuestros tesoros naturales más importantes».