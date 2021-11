Puig llama a la unidad y a convertir el PSPV en la «casa grande» de los valencianos

El secretario general del PSPV-PSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, ha hecho este sábado un llamamiento a la unidad para convertir al partido en «la casa grande» que acoja una nueva mayoría donde quepan «todos los valencianos» justo en medio del proceso de integración de la corriente ‘abalista’ dentro de la ejecutiva de Puig.

Así lo ha dejado patente el president de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE en la Comunidad durante su intervención en el XIV Congreso del partido, celebrado en la alicantina ciudad de Benidorm bajo el lema de «Per la majoria. La nova Via Valenciana» («Por la mayoría. La nueva vía valenciana»).

A lo largo del acto, Puig ha leído su gestión al frente del partido y de la Generalitat durante los últimos cuatro años, un momento en el que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos se ha ausentado entre el público junto a Mercedes Caballero, la secretaria general de la provincia de Valencia y una de las líderes de la facción afín al exministro.

El líder de los socialistas valencianos ha insistido en su deseo de alcanzar «una nueva mayoría» y en que el nuevo objetivo del PSPV-PSOE es representar a toda la Comunitat para que sea «un partido de las mayorías y no solo de una parte». No obstante, dicha casa grande podría no contar con la corriente ‘abalista’, que por el momento ha rechazado integrarse en la ejecutiva del partido a la espera que Puig acepte la propuesta de integración que han enviado.

Según Caballero, por otra parte, no le cabe duda de que aceptarán y se sentarán a hablar porque, opina, Puig ha dejado claro que «quiere que salgamos todos juntos» del Congreso.

A lo largo del Congreso, que tendrá lugar a lo largo de todo el fin de semana y que culminará con el discurso del presidente Pedro Sánchez el próximo domingo, se decidirá también la composición de la nueva ejecutiva, entre la que ya se han confirmado los nombres de José Muñoz como secretario de Organización, Manolo Mata como portavoz en Les Corts y José Antonio Pérez para la comisión de economía.

También se han confirmado los nombres del responsable de Relaciones Institucionales, Rubén Alfaro, así como la nueva presidenta del PSPV, Ana Barceló.

Para Puig, la nueva ‘vía valenciana’ se sostiene en tres ejes básicos: la creación de empleo la igualdad de oportunidades y de género, y la sostenibilidad justa.

El Congreso no ha estado exento de pullas y dardos hacia el PP. De hecho, ha sido la número dos del partido, Adriana Lastra, la que ha alabado la gestión de Ximo Puig con la pandemia para compararla después con la gestión de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, Lastra ha comentado que «mientras algunas presidentas autonómicas se hacían fotos con aviones vacíos, Puig fletaba aviones para la Comunitat Valenciana y para otras regiones de España«.