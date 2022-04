Fans del K-POP acusan a Tom Holland de ser racista

Tom Holland se encuentra, sin ningún tipo de duda, en el momento más próspero de su carrera. El actor británico se ha convertido en una de las caras visibles de Hollywood, industria en la que, a lo largo de los últimos dos años ha protagonizado una gran cantidad de proyectos.

El éxito que ha cosechado su última película de Spider-Man, el hecho de que le hayan dado el papel protagonista de proyectos emergentes como ‘Uncharted’… A nivel profesional, a pesar de contar con un corto recorrido, pues tan solo tiene 25 años, pero cuenta ya con una enorme cantidad de proyectos a sus espaldas.

Unos proyectos que le han llevado a convertirse en uno de los actores más queridos de la industria norteamericana y a desarrollar una enorme legión de fans, tal y como atestiguan los 65 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram.

Y es que, a pesar de su propensión a hacer spoilers, que en más de una ocasión le ha jugado una mala pasada, a lo largo de su carrera siempre ha sido una persona que se ha mantenido alejada de toda polémica, y se ha caracterizado por ser una persona que se limita a mostrar de sí mismo únicamente lo que se ve en la pantalla.

No obstante, para todo hay una primera vez, y tarde o temprano, la polémica tenía que llegar de algún modo a la vida de Tom Holland, al igual que ha ocurrido en múltiples ocasiones con la gran mayoría de estrellas que han pasado por Hollywood.

Sin embargo, hay una enorme cantidad de polémicas en las que se puede ver envuelta una celebridad, desde algunas más graves hasta otras que nacen de un granito de arena. Y en el caso del ‘escándalo’ en el que se ha visto envuelto el joven británico, sin duda se trata de este último caso.

En primer lugar, porque se ha generado una polémica a raíz de un comentario sin ninguna maldad. Y en segundo, porque se trata de un comentario que se realizó hace ya casi cinco años. Sin embargo, Holland ha ido a dar con un hueso duro, ya que las acusaciones vienen por parte de un sector del fandom del KPOP, uno de los más activos y ruidosos de las redes sociales.

I know you’re not talking about mr “how did you learn english” 😐 pic.twitter.com/7RFFsJjKDr https://t.co/40bYEaDBTQ

Y es que estos k-popers, como ellos mismos se autodenominan, han sacado a la palestra un vídeo perteneciente a la promoción de la película ‘Spider-Man: Homecoming’, parte de la cual se llevó a cabo en Corea. Durante dicha promoción, Holland fue entrevistado por Eric Nam, un conocido cantante del género, que también cuenta con millones de seguidores en redes.

En un momento de la entrevista, Holland halagó sin ningún tipo de maldad el buen inglés de Nam, para después preguntarle dónde había adquirido tal nivel. Entre risas, el cantante respondió con un sencillo “soy americano”, ante la cara estupefacta de Holland frente a la risa de todos los presentes.

No obstante, parece que las risas se quedaron en aquella sala, puesto que los fans del género musical han rescatado el vídeo con el objetivo de verter duras acusaciones contra el actor británico. Acusaciones que han ido desde tildarlo de racista, hasta colgarle el cartel de ‘microagresivo’. Unas afirmaciones que se basan en los prejuicios que existen a nivel global frente a los asiáticos por su aspecto, con un vídeo que ha corrido como la pólvora por internet en los últimos días.

i just saw eric nam interviewing tom holland and now i’m so disappointed bc tom just told him the “you speak great english” shit😭

— nic☻le ϟ STREAM MANIAC (@cosmicpynch) April 5, 2022