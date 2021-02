No es que sea precisamente ningún secreto que la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, tiene cada vez más peso entre los consumidores. Sobre todo porque, teniendo en cuenta que esta organización tiene un carácter neutral, sus análisis no están sujetos a acuerdos con ciertas marcas.

Más bien todo lo contrario. Han sido muchas las veces que la OCU ha apuntado como los mejores productos opciones que, de lejos, no son precisamente las más caras. La relación calidad/precio es lo que suele imperar en los análisis de esta organización a la que cada vez más usuarios tienen en cuenta a la hora de comprar según qué productos.

En este sentido, también son cada vez más comunes las alertas que llegan desde la OCU acerca de algunos productos que, para la organización, no son muy recomendables. Uno de ellos es una mascarilla infantil.

La mascarilla infantil “peligrosa” para la OCU

No es otra que la mascarilla infantil de la marca Different Mask para niños y niñas de entre 5 y 9 años. “En el transcurso de nuestro análisis comparativo de mascarillas hemos pasado revista a muchos de los modelos que se venden en el mercado. Entre ellos hemos encontrado un producto peligroso, del que hemos informado a las autoridades: la mascarilla Different Mask para niños de 5 a 9 años.”, apuntan en la web de la OCU.

Estos son los motivos por los cuales la organización considera “peligroso” este producto: “El sistema de sujeción de esta mascarilla consta de un bucle elástico en la parte superior que se pasa por detrás de la cabeza y de dos cordones elásticos para anudarlos detrás en la parte inferior de la cabeza. Esta mascarilla presenta un riesgo real, con las normas de seguridad en la mano:

En prendas para niños de hasta 7 años, los cordones en la zona del cuello suponen un riesgo de estrangulamiento si la cuerda queda enroscada alrededor del cuello.

Los cordones largos o cordones con extremos libres en prendas alrededor del cuello en la ropa para los niños de entre 7 y 14 años pueden engancharse y quedar atrapados mientras realizan actividades de juego, en el recreo, etc.”

Obviamente, como apuntan en la web, la OCU ya se ha puesto en contacto con el fabricante así como con Consumo “para que retire esta mascarilla del mercado y sea devuelta al fabricante para que subsane los fallos”.