Atención jubilados: cuándo se abona la paga extra de verano

Atención jubilados! Cada mes de junio, los pensionistas y jubilados reciben su primera paga extraordinaria del año, por lo que es un mes esperado por muchos beneficiarios de esta pensión pública Esta paga adicional es una contribución extra a su pensión mensual, con la que los jubilados pueden planear las vacaciones de verano, afrontar gastos extraordinarios y saldar deudas pendientes.

La mayoría de las pensiones se cobran en 14 pagas repartidas a lo largo del año. En concreto, se tiene derecho a recibir dos pagas extras al año, una en verano (en junio) y otra en Navidad (en noviembre). Además, el importe de la paga corresponde al de la mensualidad ordinaria, es decir, los jubilados ven duplicada su pensión.

Este día se abona la paga extra de verano

La Seguridad Social establece que la fecha de cobro de la paga extra se abona a mes vencido, es decir, el plazo para recibir la paga extra del verano este año, correspondería que fuera entre el 1-4 de julio.

No obstante, la Tesorería General de la Seguridad Social suele girar los fondos a los bancos a partir del día 25, para que las entidades bancarias puedan adelantar la fecha de pago a sus clientes. Además, este año hay otra particularidad, y es que, la fecha de pago se traslada al 26 de junio, debido a que el 25 cae en domingo.

Este mes, los jubilados recibirán la paga duplicada. Imagen: Freepik.

De esta manera, la fecha puede variar entre el 23 y el 25 de cada mes en función del banco y, en el peor de los casos, algunos deberán esperar hasta el 1 de julio. En el caso de Bankinter, la fecha de pago será el viernes 23 de junio; mientras que a partir del día 26 los clientes de Caixabank, ING, BBVA, Sabadell, Unicaja y Santander ya contarán con su paga extra. En tanto, en Cajamar y Kutxabank la fecha de pago será el 27.

Estos jubilados no recibirán la paga extra de verano

No todos los jubilados recibirán la paga extra de verano. Aquellos jubilados que acaben de abandonar el mercado laboral y reciban la pensión de jubilación por primera vez, no recibirán la paga extra de verano. Esto se debe a que las cuantías extraordinarias se devengan dos veces al año. Por lo tanto, si alguien se jubila en el mes de junio, no puede recibir la paga extra.

Por otro lado, aquellos que se hayan jubilado entre diciembre y junio recibirán una parte proporcional correspondiente a los meses que hayan estado jubilados. Por ejemplo, si alguien se jubila en mayo, solo recibirá la parte devengada correspondiente a los meses de mayo y junio.