El pesimismo reina entre los autónomos: menos del 10% espera contratar personal este año

Los autónomos prevén un escenario de dificultades económicas para este 2024, que les llevará a que apenas el 8,2% de ellos proyecten aumentar su plantilla durante el año.

Ese índice es la mitad de lo que se pensaban tomar esa decisión hace un año, cuando estaba en el 17%, precisa un barómetro publicado por la asociación de autónomos ATA.

Perspectivas pesimistas

Según los datos de este estudio, un 18 % de los trabajadores por cuenta propia que cree que tendrán que despedir trabajadores, mientras que cae del 64,4 % al 61,2 % los que apuestan por el mantenimiento de la plantilla.

No obstante, estos datos sólo afectan a la mitad de los autónomos, que es la que tiene trabajadores a su cargo, ya que la otra mitad no cuenta con plantilla y el principal motivo (esgrimido por el 47,9 % de ellos) es que no se lo pueden permitir.

La facturación ha sido igual o peor

La inflación, los impuestos, las cotizaciones sociales y el coste de las materias primas pesa en las cuentas de los autónomos y únicamente uno de cada cinco, el 23,7 %, afirma que su facturación aumentó en 2023, frente al 76,3 % que aseguran que se ha mantenido o incluso que ha disminuido.

Asimismo, las perspectivas para 2024 apuntan a que el 68,9 % de los autónomos cree que su negocio se mantendrá igual o disminuirá y sólo el 16,2 % cree que su facturación crecerá.

En concreto, el 87,2 % de los autónomos dice que sus gastos han aumentado en 2023, en muchos casos por encima de los ingresos, por lo que dos de cada tres, concretamente el 67,4 %, afirma haber tenido que subir los precios, mientras que, por el contrario, tres de cada diez, el 29,3 %, ha asumido ese incremento de costes.

El dilema de los aumentos de precios y costes

De cara a los próximos meses, prácticamente seis de cada diez autónomos, el 57,1 % dice que se verá obligado a subir los precios si todo sigue como hasta ahora, el 28,7 % espera no tener que hacerlo y un 14,2 % se muestra dudoso de lo que hará a corto plazo.

La subida de los precios afecta a prácticamente nueve de cada diez autónomos (86,1 %), el hacer frente a los impuestos dificulta el negocio a el 83,7 % de los autónomos encuestados y hacer frente a las cotizaciones afecta al 79,4 % del colectivo.

En el lado contrario, el coste de los alquileres no afecta al 49,9 % de los autónomos, seguido de la subida de los tipos de interés, donde el 29,9 % afirma no verse afectado por el alza experimentado en los últimos meses.

La morosidad ha sido y sigue siendo uno de los principales problemas del colectivo, afectando a cuatro de cada diez autónomos, principalmente la proveniente de las entidades privadas (22,7 %), pero también de las públicas (4,6 %) o de ambas (10,9 %).

Dos de cada tres autónomos, el 67,1 %, afirma que no ha tenido acceso a ninguna de las ayudas de los fondos Next Generation, si bien han sido las ayudas para digitalizar las empresas las más solicitadas (por el 22,2 % de ellos).