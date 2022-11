Así es el bloque de apartamentos más grande de España para jóvenes solteros

Los apartamentos flexibles son viviendas que consisten en que las personas tengan un espacio privativo a la vez que muchos espacios comunes donde socializar y hacer deporte. Según explica a Idealista José Parra, fundador de Idealar Soluciones y arquitecto del bloque de apartamentos flexibles Be Casa Rivas, este tipo de vivienda está destinada a determinados grupos sociales que no se adaptan a la demanda de vivienda tradicional.

«Hay dos grupos fundamentales que no estaban suficientemente bien atendidos: Uno son los jóvenes, que no se podían emancipar porque no encontraban nada, salvo el piso compartido», explica Parra, y otro grupo «muy importante de adultos que viven solos y tampoco tenían un espacio adecuado a sus necesidades». El edificio de apartamentos Be Casa Rivas pretende cumplir las necesidades de estos grupos sociales ofreciendo apartamentos que tienen zonas comunes con gimnasios, una piscina, una azotea y un salón para eventos y un lavadero para mascotas.

Proyecto de apartamentos Be Casa Rivas en Rivas-Vaciamadrid. Foto: Idealista.

Los pisos están ubicados en Rivas-Vaciamadrid y sus precios van desde los 700 euros de los estudios hasta los 1.000/1.100 euros de los apartamentos con dos habitaciones y dos baños. Cabe destacar que dentro de esta cantidad entran todos los suministros (agua, luz, internet…), es decir, es una tarifa plana. Los primeros inquilinos entrarán a vivir en ellos a principios de diciembre, ya que solo faltan algunas conexiones eléctricas.

Según especifica Pareja, este edificio es un «hotel-apartamento desde el punto de vista formal y legal», pero desde el punto de vista comercial es un edificio de apartamentos con servicios. «Lo cierto es que es un hotel de media estancia, un alojamiento temporal o un alojamiento flexible enfocado a un público que busca medias estancias y que no encuentra una oferta adecuada ni en el mundo del hotel de corta estancia ni en el mundo del arrendamiento de larga duración».

Dos complejos más

Dentro del complejo hay tres tipos de apartamentos: la gran mayoría (entre un 70% y un 80%) son estudios, aunque también hay apartamentos de uno y dos dormitorios. El edificio cuenta con el sello Breeam de sostenibilidad gracias a su proceso de construcción, los materiales empleados y los elementos del desarrollo.

De momento, este complejo solo está disponible en Rivas, pero el CEO de Monumentum Real Estate, gestora de inversión y desarrollo de proyectos inmobiliarios que respalda estos apartamentos flexibles, adelanta que tienen en proyectados otros dos: uno en Sebastián del los Reyes, junto al hospital, y otro en Valdebebas.