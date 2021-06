Cómo ahorrar luz si teletrabajas

Desde el 1 de junio de 2021, las tarifas de la luz han cambiado significativamente. Ahora debes tener en cuenta un nuevo concepto conocido como “discriminación horaria”, que consiste en franjas horarias diferentes con gastos energéticos diferentes.

Aunque puedes intentar adaptar hábitos y aficiones para realizarlos en las horas llano o valle (más baratas que las punta), lo que casi seguro que no puedes alterar es tu horario laboral.

Si trabajas desde oficinas, este cambio te afecta poco. Ahora bien, ¿cómo afectarán las reglas de esta nueva tarifa de la luz a tu teletrabajo? Toma nota porque, dependiendo del equipo que uses, estos serán los gastos aproximados que se añadirán a tu próxima factura.

3 tramos horarios para 2 jornadas laborales

Seguro que has escucho o leído el concepto de “discriminación horaria” últimamente. La nueva tarifa de la luz de acceso 2.0TD aplica diferentes precios dependiendo de la hora del día en que se haya producido cada consumo eléctrico.

Hay 3 tramos horarios a tener en cuenta:

Tramo de horario punta: de 10-14 h y de 18-22 h de lunes a viernes. El precio por kWh consumido es de uno 0,133118 euros.

Tramo de horario llano: de 8-10 h, de 14-18 h y de 22-24 h de lunes a viernes. El precio por kWh consumido es de uno 0,041772 euros.

Tramo de horario valle: de 0 a 8 h los días laborables y las 24 horas de los sábados, domingos y festivos nacionales. El precio por kWh consumido es de uno 0,006001 euros.

Es posible que hayas leído muchos artículos que aconsejan hacer la lavadora a las tantas de la madrugada para ahorrar. Dejando de lado la coña de estos “consejos” tan prácticos, es cierto que hay aficiones o hábitos que puedes modificar para que ocurran durante las horas llano o valle, como ver la tele o jugar a la consola.

Pero con el trabajo, es difícil poder cambiar de horario. Lo habitual es que o bien tengas jornada intensiva (de 7 de la mañana a 3 de la tarde) o jornada con descanso de 2 horas para comer (de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde).

Los precios que verás a continuación son una combinación de los 3 nuevos tramos horarios con las 2 jornadas laborales tradicionales. Se han utilizado las horas de entrada y de salida dadas en los ejemplos; es posible que tu rutina sea algo diferente, pero te ayudará a hacerte una idea general de los gastos.

Cuánto te cuesta teletrabajar desde casa con ordenador portátil

Lo más habitual es que trabajes con un ordenador portátil. Cada tipo de portátil tendrá un consumo diferente. Para evitar convertir esta guía en un mamotreto infinito de números y de variables, se cogerá la media calculada en PC World: 50 W o, lo que es lo mismo, 0,05 kWh.

A partir de esta cifra, y cogiendo el precio base de cada tramo horario, aquí tienes el gasto de teletrabajar con un ordenador portátil.

Cuánto te cuesta teletrabajar con ordenador portátil (jornada intensiva)

Al día: 0,0279 euros

A la semana: 0,1395 euros

Al mes: 0,5859 euros

Al año: 7,0029 euros

Cuánto te cuesta teletrabajar con ordenador portátil (jornada con descanso para comer)

Al día: 0,039 euros

A la semana: 0,195 euros

Al mes: 0,819 euros

Al año: 9,789 euros



Cuánto te cuesta teletrabajar desde casa con ordenador de sobremesa

Si no usas un portátil para teletrabajar, por defecto estarás utilizando un ordenador de sobremesa. Como ocurre con los portátiles, es difícil concretar un consumo energético, ya que cada PC es un mundo en sí mismo. A modo de orientación, se ha escogido la media de consumo calculada por CHC Energía: 220 W, mucho más que un portátil.

A partir de esta cifra, aquí tienes los gastos aproximados que se añadirían a la nueva factura de la luz.

Cuánto te cuesta teletrabajar con ordenador de sobremesa (jornada intensiva)

Al día: 0,146 euros

A la semana: 0,73 euros

Al mes: 3,066 euros

Al año: 36,656 euros

Cuánto te cuesta teletrabajar con ordenador de sobremesa (jornada con descanso para comer)

Al día: 0,174 euros

A la semana: 0,87 euros

Al mes: 3,654 euros

Al año: 43,674 euros

El veraniego añadido extra: el aire acondicionado

Si vas a teletrabajar en verano, seguro que vas a añadir otra herramienta junto a tu inestimable ordenador: el aire acondicionado. Y es que el calor puede derretir ideas, ánimos y energías.

Aunque te tiente trabajar bien fresquito, debes tener cuidado al decidir usar el aire acondicionado porque su consumo, según Expert Clima, de unos 1.000 W (es decir 1 kWh) puede subir bastante los gastos laborales de la factura de la luz de ese mes.

En el caso de que tuvieras encendido el aire acondicionado durante toda tu jornada intensiva durante un mes entero, te acabaría costando 13,9 euros al mes. Si lo mantienes encendido más horas, su impacto a final de mes será mayor, claro.

En el caso de una jornada con descanso para comer, si usas el aire acondicionado un mes entero, te acabaría costando 16,6 euros al mes.

Consejos generales para ahorrar en la factura de luz si teletrabajas

Convierte el aire acondicionado en el plan B.

Ya has visto que, en la teoría, el aire acondicionado encarece el teletrabajo. Tienes un sinfín de alternativas para estar fresquito en casa, desde un uso estratégico de los ventiladores hasta el poder infravalorado de un buen helado.

Recuerda apagar el ordenador una vez hayas terminado.

Si has acabado la jornada y sabes al 100% que no lo vas a necesitar hasta el día siguiente, apaga tu ordenador. No consume excesiva energía cuando está en modo de suspensión, pero todo céntimo de euro ahorrado cuenta. Además, tu PC agradecerá un merecido descanso.

Luces LED mucho mejor que tradicionales.

Las luces no forman parte de tu herramienta de trabajo, pero inevitablemente las encenderás en algún momento de la jornada laboral. Numerosos estudios hacen hincapié en el ahorro de las LED (a través de BornWin); consume una media de 50% menos energía que las luces tradicionales.

¿Trabajas cerca de ventanas? El PVC con doble acristalamiento es tu aliado.

Las ventanas tradicionales absorben los rayos del sol así que si trabajas cerca te vas a achicharrar. Considera instalar ventanas de PVC con doble acristalamiento porque tiene una absorción abaja. Además, su aislamiento reduce el consumo de energía en un 45%, según explica Asoven.

Trabaja en un espacio con el máximo de luz natural posible.

Si puedes trabajar en una habitación donde entre la luz natural de pleno, no necesitarás encender las luces y ahorrarás mucho más. Que no te dé reparo que te espíen los vecinos: sube las persianas y abre las cortinas para que entre el máximo de día posible.

