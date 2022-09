De Guindos (BCE) advierte que hay empresas en riesgo de quiebra por la inflación

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, recuerda que durante en el inicio de la pandemia se esperaba «una oleada de quiebras empresariales» que finalmente no ocurrieron por la respuesta de política fiscal que tuvieron los gobiernos, vía ERTEs o ayudas públicas, como los ICO en España. Unido a una política monetaria que fue «muy expansiva».

Pero ahora la situación es distinta, la inflación está disparada y la política fiscal ya no puede ayudar a encarrillar la situación. Por ello, advierte, «creemos que hay sectores específicos que pueden verse muy afectados en su solvencia». De Gunidos asegura que las empresas van a verse impactadas por las subidas de tipos y la crisis energética.

De hecho, los modelos de proyección con los que trabaja el BCE ya incluyen segmentos específicos de empresas donde el impacto de solvencia «puede ser relevante», lo que acabará afectando a los financiadores básicos, como la banca. «Ya está ocurriendo», aunque va por etapas, añadía, ya se están observando quiebras.

«El BCE se ha equivocado con las proyecciones económicas»

El que fuera ministro de Economía reconoce que «todos» se han equivocado con las proyecciones económica. No solo el BCE, también la Reserva Federal o el Fondo Monetario Internacional. La pandemia, explicaba este lunes en un encuentro financiero, provocó cuellos de botella y «shock» tanto en la oferta como en la demanda, por lo que la inflación empezó a repuntar hace ya quince meses.

«Cuando nos dimos cuenta que la inflación era persistente, adoptamos una política más acomodaticia», justificaba. En diciembre empezaron el proceso de normalización y este año ya se han anunciado dos subidas de tipos de interés. También han cambiado sus proyecciones económicas, que ahora incluyen menos crecimiento económico y mas inflación. Pero también, «más incertidumbre en la situación económica».

El vicepresidente del BCE apuntaba a que el escenario central con el que trabajan es que no hay recesión, aunque al incluir factores de riesgos, se plantean un escenario más negativo, con corte en el suministro de gas por parte de Rusia y ahí, «si vemos recesión y una inflación elevada por encima del 7%«.

Un elemento positivo, destacaba, es la evolución de la tasa de paro, «la mas baja desde que lanzamos el euro». En cuanto a los planes de política económica, anunciaba que continuarán subiendo los tipos de interés y lo harán, tantas veces como haga falta.

Descartaba llegar a un tipo neutro, «es una de esas discusiones que se debate siempre en economía». De Guindos explicaba que es un concepto cualitativo «difícil de interpretar en un número especifico a lo largo del tiempo». Lo que va a hacer el BCE es ir viendo los datos, y el ritmo de subidas y la subida de tipos dependerá de la evolución de la economía.

El BCE dará su opinión al Gobierno sobre el impuesto a la banca

Luis de Guindos comentaba que la decisión del BCE sobre el nuevo impuesto a la banca «siempre ha sido clara», y no solo en España, también la expresaron cuando se planteó el gravamen en Lituania. «No debe afectar al coste de financiación, a la concesión de crédito y a la solvencia del sector financiero».

En España ha habido una proposición de ley y de momento, el Gobierno no ha consultado al BCE. A su juicio «no es imprescindible que lo hagan porque su opinión no es vinculante». Asimismo, no se aventuraba a dar una opinión porque «es prematuro» y quieren analizar detalles concretos.

Aunque adelantaba, «intentaremos emitir opinión y que sea útil. Después el Gobierno decidirá«. Preguntado por si el BCE cree que la banca va a obtener «beneficios extraordinarios» por la subida de tipos, aclaraba que, lo único que tiene de cierto esta expresión, hasta ahora, es que antes de la pandemia la rentabilidad de la banca europea era muy baja y ahora, con la subida de tipos, va a subir.

Pero advertía, «no nos podemos dejar cegar el corto plazo porque el coste del pasivo va a subir y además, hay empresas que exigirán subidas de provisiones» porque repuntará la morosidad.