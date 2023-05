Decisión de la justicia: el despido por no superar el período de prueba es ilegal

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha establecido que si una empresa despide a un trabajador durante el período de prueba y no se ha acordado previamente la duración de ese período, el despido será considerado improcedente.

El período de prueba es un periodo inicial de tiempo en el que el trabajador y la empresa pueden evaluarse mutuamente y decidir si desean mantener una relación laboral estable. Durante este período, el trabajador puede ser despedido sin necesidad de alegar una causa justa y sin derecho a indemnización. Sin embargo, si la empresa no ha acordado previamente la duración de este período, el despido se considera improcedente, lo que significa que el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a ser readmitido en su puesto de trabajo.

La Sala de lo Social ha considerado que la fijación de la duración del período de prueba es un derecho mínimo de los trabajadores, cuya motivación tiene causa en las consecuencias del desistimiento sin derecho a indemnización para los trabajadores. Las fechas de duración del período de prueba se establecen según lo acordado en los convenios colectivos o en el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores. En ausencia de acuerdo, el período de prueba no puede exceder de seis meses para los técnicos titulados, ni de dos meses para los demás trabajadores. En las empresas de menos de veinticinco trabajadores, el período de prueba no puede exceder de tres meses para los trabajadores que no sean técnicos titulados.

¿Cuánta es la indemnización?

Por lo tanto, si la empresa despide a un trabajador durante el período de prueba y no se ha acordado previamente la duración de ese período, el despido se considerará improcedente, lo que significa que el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a ser readmitido en su puesto de trabajo. La cuantía de la indemnización será de 33 días por año trabajado y se calculará basándose en el tiempo que el trabajador haya estado en la empresa.