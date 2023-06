Los españoles están llamados de nuevo a las urnas el próximo 23 de julio. El presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, ha adelantado las elecciones generales después de que el PP le ha arrebatado a los socialistas la Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, La Rioja, Baleares y Cantabria en los comicios autonómicos y municipales de mayo.

Para votar es imprescindible presentar un documento identificador como el Documento Nacional de Identificación (DNI), pasaporte, carnet de conducir en el que aparezca la fotografía o la tarjeta de residencia.

Esto es lo que pasa si tienes el DNI caducado al ir a votar

Aunque se traten de documentos importantes, muchas personas que no tienen presente la fecha de caducidad y, a la hora de realizar algún trámite, se dan cuenta de que lo tienen caducado. ¿Qué sucede si tienes el DNI caducado o cualquier de los otros documentos?

Votar con el DNI caducado es posible, siempre que se tenga el documento original. Imagen: Freepik.

En el caso de que tengas caducado el DNI, no tendrás ningún problema para votar, ya que se puede presentar cualquier documento aunque esté caducado. No obstante, es imprescindible entregar el documento original, dado que las fotocopias no son válidas.

Alternativa si estás fuera de tu residencia habitual

La convocatoria coincide en plena época estival, en la que muchos disfrutan de sus vacaciones lejos de su residencia habitual. En el caso de que los comicios te coincida con un viaje ya planeado, debes tener en cuenta que disponen de una alternativa: el voto por correo.

Cabe recordar que en las últimas elecciones generales, en 2019, hubo casi un millón de personas que solicitaron el voto por correo.