Los empresarios europeos y la CEOE instan a no desaprovechar la presidencia española pese a las elecciones

El presidente de los empresarios europeos, Fredrik Persson, ha instado a no perder el tiempo con la presidencia española de turno del Consejo de la Unión Europea, en la segunda mitad de año, a pesar de la convocatoria adelantada de elecciones solo tres semanas después de empezar el semestre.

«La Presidencia española es muy importante. Entiendo que hay retos con las elecciones, pero son seis meses que bien aprovechados pueden marcar la diferencia«, ha aseverado el líder de Business Europe, la organización que concentra 40 confederaciones empresariales -entre ellas, CEOE-, durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum.

El sueco, que dirige la patronal europea desde el año pasado, se ha referido así al adelanto electoral en pleno arranque de la Presidencia europea, uno de los hitos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había fijado para el final de la legislatura, pero que el adelanto electoral ha puesto en cuestión. Más claro ha sido el jefe de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha tachado de «accidentada» la presidencia.

El líder de la patronal española ha asegurado que , especialmente, quieren trabajar con «responsabilidad», por lo que hoy entregarán la Declaración de Madrid -una serie de propuestas y prioridades elaboradas por los empresarios- a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. «Especialmente cuando estamos viendo el efecto electoral, todavía podemos poner en valor el diálogo y la moderación«, ha afirmado Garamendi.

No es un «sprint», es una maratón

Persson ha asegurado que el liderazgo español de la Unión ha de aprovecharse no solo por los seis meses de turno, sino porque sienta las bases para los debates que se cerrarán en presidencias siguientes. Así, ha calificado de «maratón», y no de «sprint», la oportunidad. Entre otras cosas, porque competidores de los Veintisiete, como EEUU o China, no van a dejar de fomentar su competitividad por el ciclo electoral español.

En este sentido, Persson ha insistido que querrán transmitir, tanto a España como al Consejo Europeo, el necesario impulso para la competitividad de las empresas europeas, que pasa por un «respiro regulatorio» que permita hacer negocios con más facilidad en la Unión. «El lunes recibes nueva legislación. El martes, con suerte, puedes hacer negocios. Y el miércoles recibes nueva legislación. Eso no es fomentar la competitividad», ha aseverado el empresario sueco.

En este sentido, ha instado a tomar medidas en cuanto a recortes de regulación -el 25% en el que ha puesto el foco la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen-, así como en las reformas energéticas para facilitar que las empresas puedan disfrutar de energía más barata, una circunstancia que hace perder competitividad frente a competidores como China o Estados Unidos.

El aspecto regulatorio es clave, ha asegurado, para el lanzamiento de los fondos europeos, ya que ralentiza el despliegue de las inversión en relación con los competidores.