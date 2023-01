Más de mil viviendas en Barcelona desde 5.000 euros: dónde encontrarlas

El ‘servicer’ inmobiliario Haya Real Estate ha puesto a la venta más de mil viviendas en Barcelona desde 5.000 euros. Este portal inmobiliario vende desde pisos para reformar hasta grandes mansiones. Según los datos de Idealista, el precio de la vivienda en la ciudad condal a cierre de 2022 ha sido de 4.058 €/m2, un 3,2% que el mes de diciembre de 2021.

Los ‘servicers’ inmobiliarios son sociedades que se dedican a gestionar tanto los inmuebles como las hipotecas de las entidades bancarias, con el objetivo de obtener un beneficio al vender los activos o alquilarlos a precios de mercado, por lo que suele haber oportunidades interesantes de los principales bancos españoles.

Propiedades de bancos

Normalmente, cuando el propietario de una vivienda no puede pagar la hipoteca, el banco se adueña de la propiedad. Entonces, las entidades bancarias ponen estos inmuebles a la venta o los alquilan a un precio menor para no tenerlas vacías y poner sacar rentabilidad de ellas.

Vivienda. EFE/Paco Paredes

La mayoría de estas viviendas provienen de embargos, impagos de cuotas o por la insolvencia del antiguo propietario. Incluso, algunas de las viviendas necesitan una reforma integral. No obstante, son muchas las personas que optan por una de estas propiedades debido al encarecimiento de la vivienda y a la dificultad de poner conseguir un préstamo hipotecario.

Viviendas en Barcelona desde 5.000 euros

Así, Haya ha puesto a la venta una vivienda en la capital catalana por tan solo 5.000 euros. La propiedad se trata de un dúplex de 160 metros cuadrados situado en la Calle Sant Victor, en la localidad de Artés. Según informa Tododisca, se trata de un inmueble a demoler, como muchas de las viviendas que pone a la venta el servicer inmobiliario.

Otra de las opciones a la venta, aunque con un precio superior, es un piso situado en la Calle Santa Llúcia, en Manresa. Haya tiene disponible un piso ubicado en la primera planta de un edificio sin ascensor por 14.600 euros. Este inmueble se distribuye en una cocina, un salón-comedor, dos dormitorios y un baño con plato de ducha.