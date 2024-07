El fallo informático de Microsoft a nivel mundial está afectando a la segunda operación salida en España. Muchas empresas están teniendo problemas en sus sistemas, con aerolíneas, aeropuertos y estaciones de servicio afectadas en la mañana de este viernes. Una situación que está provocando retrasos en los vuelos y problemas de pago en algunas gasolineras, según ha podido confirmar Economía Digital.

Un fallo a nivel mundial en los sistemas de Microsoft es el que está causando serios problemas en el transporte global, algo que comenzó en Estados Unidos y se ha extendido rápidamente a otras regiones, incluyendo España. Según ha informado la compañía tecnológica, un cambio de configuración en una parte de la carga de trabajo de los servidores de Azure (su plataforma de computación en la nube para administrar aplicaciones y servicios) provocó una interrupción de almacenamiento y de procesamiento que afectó a los servicios de Microsoft 365.

La situación ha creado el caos en numerosas empresas de todo tipo de sectores. En España, el gestor aeroportuario Aena ha explicado a través de un comunicado esta mañana que «la incidencia técnica global está afectando, sobre todo, a facturación y a los puntos de información al pasajero, pero ya se están levantando en contingencia algunos sistemas».

Horas después, la compañía pública ha informado que está recuperando de forma progresiva los sistemas, pero que la programación de vuelos sufrirá ciertas demoras. Por su parte, Aena ha informado de que las aerolíneas están reprogramando sus vuelos por este motivo. Compañías como Iberia, Air Europa y Ryanair han tenido problemas a lo largo de la mañana que están subsanando.

Problemas de pago en gasolineras

Otra de las empresas que se ha visto afectada es Repsol, si bien no en en su negocio de refinerías que opera en España, sí en algunas de sus estaciones de servicio. Fuentes de la energética señalan a Economía Digital que están teniendo «incidencias puntuales» relacionadas con los sistemas de pago en las estaciones de servicio.

De igual modo, los problemas se han trasladado a Waylet, su aplicación gratuita que funciona como un monedero virtual donde almacenar tarjetas de pago y fidelización. No obstante, desde Repsol señalan que han puesto en marcha sistemas alternativos de pago y que esperan que vuelva todo a la normalidad sobre la hora de comer, afectando lo menos posible a la operación salida.

Renfe no registra incidencias

Otras empresas del sector como Cepsa confirman a este medio que por el momento no han registrado ninguna incidencia que haya podido afectar al funcionamiento de sus gasolineras. Por su parte, fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) señalan que no tienen constancia de que haya problemas este viernes.

«En lo que le corresponde a la DGT, no hay incidencia alguna», han destacado. Por la parte que corresponde al transporte ferroviario, una de las vías más utilizadas para viajar en verano, especialmente por los descuentos gubernamentales, desde Renfe aseguran que no están registrando incidencias este viernes, debido a que emplean otro sistema informático diferente.

Fallos de pago en algunos bancos

Dentro de las grandes compañías energéticas, fuentes de Iberdrola explican que el fallo de Microsoft no ha afectado ni al negocio ni a sus clientes, si bien están teniendo algunas incidencias limitadas con los equipos de empleados de la compañía. Desde Naturgy, explican que tampoco se han visto afectados, pero están «monitorizando la situación de manera preventiva».

Misma situación en Enagás, que confirma que «no ha tenido esa vulnerabilidad porque no tiene instalado el software afectado», pero está haciendo un análisis para «prever cualquier eventual afectación». Por su parte, en Endesa no hacen comentarios sobre el fallo informático de Microsoft.

En cuanto a los servicios de pago de los bancos, fuentes de Bizum explican que si bien el servicio de Bizum funciona con normalidad desde primeras horas de la mañana, «las incidencias detectadas en ciertas aplicaciones a nivel mundial han podido afectar temporalmente a la operativa de Bizum en algunas entidades«.

No obstante, explican que «en estos momentos y desde hace horas, la actividad de las entidades que se podrían haber visto afectadas se encuentra recuperada y estable».

Desde Telefónica aseguran que el fallo informático global les ha afectado «de manera muy contenida» y no ha tenido ningún impacto en los clientes residenciales. No obstante, señalan las fuentes, Telefónica «ha puesto de inmediato sus cualificados equipos profesionales al servicio de todas las empresas que trabajan con la compañía para ayudarles a resolver en el menor tiempo posible las anomalías que hubieran podido sufrir».

Derecho a reclamar el billete por retraso de avión

Con todo ello, las organizaciones de consumidores han avisado de que en caso de retrasos en los vuelos, el cliente tiene derecho a reclamar un reembolso en algunos casos.

Desde Asufín explican que si el vuelo se retrasa más de 5 horas y el usuario ya no quiere realizar el viaje, si el vuelo es cancelado menos de 14 días antes de la fecha de salida y el vuelo alternativo propuesto por la compañía no se ajusta al plan de viaje del usuario o si deniegan el embarque y el usuario no quiere viajar en el vuelo alternativo que nos ofrecen, hay derecho a reembolso.

«Si la aerolínea no ofrece el reembolso del billete, podemos reclamar, al menos las tasas aeroportuarias, que es una parte importante del billete y no se ha usado. Siempre es una cuantía a reclamar aunque no se haya podido coger el vuelo porque se ha llegado tarde», explican desde la asociación.

«Además, tenemos derecho a recibir asistencia por parte de la aerolínea, con comida y bebida, y si fuera necesario, acomodarnos en un hotel, si no resulta posible acomodarnos en otro vuelo. En este caso, al tratarse de una circunstancia de causa mayor, no cabría reclamar indemnizaciones adicionales», añaden.