Concellos cerrados por la Xunta multiplicaron por seis la incidencia del Covid en una semana

La Xunta decidió en la reunión del comité clínico del pasado lunes elevar las restricciones en 15 municipios, que desde este miércoles se encuentran en el nivel máximo de alerta – en el caso de Viveiro, Verín, Monterrei, Castrelo do Val, Cualedro, Noia y Lousame—o en el medio-alto –en el caso de Barro, Xinzo, Carral, Xove, Muros, Outes, Porto do Son y A Probra–. Al margen del periodo excepcional para la celebración de Nochevieja, estas localidades acabarán el año con restricciones de movilidad debido al incremento en los casos de coronavirus durante las últimas semanas.

La incidencia del virus en municipios como Barro o Cualedro es cinco veces la media gallega

El decreto de la Xunta que establece las nuevas limitaciones desvela también el incremento de la incidencia de la pandemia en estos concellos, que en algunos casos han multiplicado hasta por seis la tasa de contagios en poco más de una semana. Los datos muestran que el coronavirus también puede hacer estragos en el rural y que la menor población favorece rápidos incrementos y elevadas incidencias, en algunos casos por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes en 14 días, cuatro veces más que la media española y casi seis veces más que la de Galicia.

En el grupo de municipios que pasaron al nivel máximo de restricciones destaca el caso de Cualedro y Castrelo do Val. En el primero, la incidencia se disparó desde los 119 casos a los 714,7 casos desde el 20 de diciembre. Castrelo do Val no tenía en esa fecha ningún caso y ahora acumula una incidencia de 609,8 casos por cada 100.000 habitantes.

Verín pasó de una tasa de 226 casos a casi 350 en el mismo periodo, mientras que Monterrei, en la misma comarca, subió de los 158 casos a 593.

En el municipio lucense de Xove la incidencia supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes

También en el nivel máximo de restricciones está Viveiro, que elevó un 20% la incidencia a siete días y multiplicó por cinco la incidencia acumulada a 14 días, actualmente situada en los 355,6 casos.

Desde la medición del 21 de diciembre, Noia pasó de 315,5 casos a 343,5, mientras que Lousame elevó su incidencia desde los 179,7 a 419,4, es decir, se multiplicó por tres.

En estos concellos, salvo en el periodo excepcional de Fin de Año, se impone el cierre perimetral, el cierre de la hostelería a las 17 horas con la ocupación solamente de las terrazas al 50% del aforo y un máximo de 4 personas en las reuniones de no convivientes.

Segundo nivel de restricciones

En los municipios englobados en el segundo nivel más alto de restricciones, que impone las mismas medidas salvo el uso del espacio interior de los locales de hostelería al 30%, destaca el incremento de las tasas en Barro y Xove. El primero pasó de 217,4 casos por cada 100.000 habitantes el 21 de diciembre a 815,2 casos, cuatro veces más en una semana. El municipio lucense mantenía una incidencia de 297,2 casos que se elevó hasta los 1.069 casos el día 27.

Según los datos que recoge el DOG, las incidencias del resto de municipios en los últimos 14 días son:

Xinzo de Limia: 380,9 casos por cada 100.000 habitantes (se duplicó en una semana)

Muros: 315,6 casos por cada 100.000 habitantes

A Pobra: 246,3 casos por cada 100.000 habitantes

Carral: 530,6 casos por cada 100.000 habitantes

Outes: 535,3 casos por cada 100.000 habitantes

Porto do Son: 479,8 casos por cada 100.000 habitantes