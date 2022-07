Productores ourensanos se concentran por la crisis de los costes

Centenares de productores han acudido este martes a la movilización en demanda de medidas urgentes para garantizar la supervivencia del sector primario convocada por la Asociación de Empresarios, Gadeiros e Agricultores da Limia (Adegal), la asociación de productores de patata de A Limia, Fruga, Sindicato Labrego Galego y Unións Agrarias.

Los productores de alimentos han exigido a los gobiernos autonómico y estatal «medidas inmediatas» que frenen la situación provocada por la subida de los precios. Bajo el lema «no aguantamos más» han denunciado que el «incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y las nefastas políticas agrarias aplicadas en las últimas décadas» son responsables del cierre de miles de explotaciones agrarias por todo el país.

La manifestación, que ha partido de la Delegación de la Xunta de Galicia en Ourense hasta la Subdelegación del Gobierno, ha contado con una comitiva con agricultores y ganaderos en la que no han faltado los tractores.

El presidente de la asociación de productores de patata de A Limia, Amador Díaz, ha sido claro, pide «ser escuchado» y que «se intente buscar una solución», que «echen una mano». Critica que los costes de producción «aumentan llegando a ser inasumibles». Expone que «hay muchas explotaciones que lo están pasando mal», al tiempo que propone un precio fijo para el gasoil con el que poder afrontar gastos.

No aguantan más

Carlos Basalo (Unións Agrarias) lamenta que, tras la tractorada en Xinzo de Limia, hace ya un par de meses, los problemas siguen siendo los mismos «porque suben los precios de todo: plásticos, gasóleo, fitosanitarios». Sin embargo, sus productos «no suben de precio o suben lo mínimo». «Estamos en una situación que nos lleva a la auténtica ruina, a tener que abandonar, nos están obligando a abandonar el campo», ha sentenciado.

De este modo, asegura que se ven «abocados a gritar otra vez, a pedirle a los gobernantes de una vez por todas que se pongan a trabajar, que las ayudas prometidas por la Conselleria de Medio Rural salgan porque están a la espera desde hace seis meses y no aguantan más».

Recuerda que están en vísperas de las campañas de siega, vendimia o recogida de la patata, pero «con los precios actuales es inasumible, incluso habrá que dejar productos sin recoger«. «Pedimos que se pongan a trabajar por nosotros, que defiendan el sector primario y uno de los motores económicos de esta provincia. Ourense va a quedar desierta si esta situación se mantiene», ha alertado Basalo.

Insiste en que hace apenas un año el litro de gasóleo estaba a 0,6 euros y ahora llega «a cifras inasumibles» por lo que demandan descuentos especiales para el sector primario. «Si una persona va a trabajar todos los días y le sale más caro ir que lo que va a cobrar, lo que tiene que hacer es dejar ese trabajo, y eso está pasando en el sector primario», ha denunciado.

Cambio del modelo agroalimentario

Por su parte, la ganadera e integrante de la ejecutiva nacional del Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas, Sonia Vidal, ha remarcado la importancia de transitar cara a un cambio de modelo agroalimentario que proteja y garantice la producción de alimentos de calidad en el territorio.

Centrándose en su propia situación, ha contado que tiene una ganadería pequeña en el Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía»de 40 vacas y gasta «200 euros diarios de gasoil», lo cual «no es asumible».

Asimismo, Vidal ha recordado que desde marzo están todas las organizaciones unidas porque todas tienen en común «el agua al cuello». «Si en marzo no podíamos asumir los costes cuando estaba el gasoil a 1,50 euros, ahora que está a 1.69 euros, menos», ha manifestado.

Junto a esto, ha afeado que la respuesta del conselleiro de Medio Rural, José González, «es muy a largo plazo, no son medidas inmediatas» que puedan solventar la producción de este verano. También se queja de que la mediación de la Subdelegación del Gobierno «fue dar traslado al Ministerio ya en el mes de marzo», pero aún están esperando la respuesta.

«Si nosotros no seguimos produciendo, no habrá patata en la mesa, no habrá un hortaliza y no habrá carne en los supermercados, esto es una realidad», ha dicho Vidal. Reprueba que «la Xunta de Galicia está actuando de un modo irresponsable; que los alimentos sean cada vez más caros es una situación de mercado con la que se encuentran muy cómodos, una injusticia en la que están dispuestos a colaborar activamente, insistiendo en la política de brazos caídos que acelera la muerte del sector primario».

Continuidad de las protestas

Así pues, desde la Delegación de la Xunta de Galicia en Ourense ha partido la comitiva. Los manifestantes recorrieron Ourense hasta la Subdelegación del Gobierno, entre sonidos de cencerros y bocinas de los tractores, para leer ante la administración los manifiestos exigiendo el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y el apoyo a la agricultura y a la ganadería gallega.

En este sentido, han llamado la atención sobre la caída del número de personas productoras de alimentos en todo el país. Llaman la atención acerca de que en A Limia el sector «genera el 20% de la actividad económica de la comarca y de modo indirecto repercute en el resto de actividades».

«El peso de este sector pone de relevancia la necesidad de su defensa como futuro de la economía comarcal», subrayan. «La ciudadanía gallega tiene que saber que la irresponsabilidad política está poniendo en riesgo la producción de alimentos, muriendo no podemos producir», han sentenciado para advertir que «si no se atienden las exigencias», el siguiente paso es acudir a Santiago de Compostela.