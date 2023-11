¿Comprar o alquilar en 2024? Idealista te da la respuesta  

Con los precios de la vivienda en constante aumento, la pregunta de si es más conveniente comprar o alquilar una vivienda se plantea con mayor intensidad en la mente de muchas personas. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta no es tan sencilla como parece. Depende en gran medida de la situación personal y económica de cada hogar. La elección entre comprar y alquilar es una decisión importante que afecta a largo plazo, y ambas opciones tienen ventajas y desventajas.

«Depende de la situación económica de cada uno. Si se cuenta con el dinero necesario para entrar en una hipoteca, aproximadamente un 20% del valor de la casa, siempre se lo recomiendo a mis clientes», comenta Agustín Escalera, director de Sunny Homes Marbella.

Las mensualidades de una hipoteca suelen ser inferiores al costo del alquiler. Además, en áreas como la Costa del Sol, donde el alquiler de larga temporada ha perdido terreno ante el alquiler vacacional, los precios de alquiler están por las nubes, una tendencia que se extiende al resto de España.

Ventajas del alquiler y la compra

El alquiler, por otro lado, ofrece flexibilidad y requiere menos ahorro inicial. Si la vivienda no cumple tus expectativas, puedes mudarte. Sin embargo, el alquiler no siempre es la opción más económica a largo plazo, y la creencia popular de que «alquilar es tirar el dinero» no es aplicable a todas las situaciones.

Hay que mostrar mucha cautela a la hora de proceder al alquiler de casas o apartamentos a través de internet. Foto: Envato

La elección entre comprar y alquilar debe basarse en tu situación económica, necesidades y estilo de vida. Algunas personas pueden sentir que el alquiler les proporciona libertad y flexibilidad, mientras que otras ven la compra como una inversión valiosa para el futuro. España, tradicionalmente, es un país de propietarios, pero en los últimos años, debido a cambios en el sector hipotecario, el porcentaje de personas que viven de alquiler ha aumentado.

Factores clave para tomar la decisión

Para tomar una decisión informada entre comprar y alquilar, es esencial considerar factores como la situación económica y laboral. Para comprar una vivienda, generalmente necesitas solicitar una hipoteca. Si puedes pagar al contado, comprar es la opción obvia. De lo contrario, necesitas tener alrededor del 30% del valor de la casa ahorrado (un 20% no financiado por el banco y un 10% para impuestos y gastos), ya que las hipotecas generalmente cubren hasta un 80% del valor total.

También debes tener en cuenta tu situación personal y profesional. ¿Tienes planes de mudarte? ¿Tu trabajo implica cambios de ubicación? Si la respuesta es sí, el alquiler puede ser la elección más adecuada, puesto que la compra de una vivienda implica un compromiso a largo plazo.

Además, es crucial evaluar la estabilidad económica y laboral antes de adquirir una hipoteca. Si no puedes cumplir con las deudas bancarias, existe el riesgo de que el banco embargue la casa. Incluso si la situación es favorable en el momento de la compra, debes considerar posibles tiempos difíciles y asegurarte de que puedas afrontar la hipoteca en situaciones de riesgo.

Beneficios de comprar y alquilar

Una de las ventajas de comprar es la posibilidad de vender la propiedad si tu situación cambia. Idealmente, deberías esperar hasta que puedas obtener una ganancia en la venta, pero en caso de dificultades, siempre tienes la opción de recuperar parte de tu inversión. Para tomar una decisión informada, es esencial estar al tanto del estado del mercado. Si los alquileres son prohibitivamente caros y las condiciones hipotecarias son favorables, la compra puede ser la mejor opción.

Es importante destacar que en el mercado del alquiler, la oferta se agota rápidamente, especialmente para las viviendas más deseables. Las casas a precios razonables y de calidad suelen ser arrendadas en cuestión de días. Por otro lado, el mercado de compraventa es más reflexivo y ofrece más tiempo para la toma de decisiones.

El objetivo del bono al alquiler es facilitar el acceso a la vivienda a los menores de 35 años. EFE/ Fernando Alvarado

Por ejemplo, Carolina se encontró en esta disyuntiva: «Estuve meses buscando una casa en alquiler. Trabajo desde casa y tengo mascotas, así que quería algo que me permitiera vivir cómodamente y con jardín. Después de meses buscando, lo que más se adecuaba a mis necesidades no bajaba de 900 euros. Al final, me decanté por comprar una casa. La hipoteca que pago es de 480 euros, casi la mitad de lo que me costaría el alquiler».

Si observas una disminución en los precios de las casas en venta, podría ser conveniente esperar y alquilar temporalmente mientras sigues de cerca el mercado. Sin embargo, existe el riesgo de que alguien más adquiera la propiedad que deseas. La compra de una vivienda puede considerarse una inversión a largo plazo. A diferencia del alquiler, donde los pagos mensuales no generan un activo tangible, las cuotas de una hipoteca contribuyen al capital de un bien inmueble. Con el tiempo, esta propiedad puede aumentar su valor, lo que podría generar una rentabilidad en una futura venta.

Otra ventaja de ser propietario es la libertad y autonomía para personalizar y renovar la vivienda según tus preferencias, sin necesidad de permisos del arrendador.

Alquilar puede ser la mejor opción si no puedes obtener una hipoteca o si tienes una movilidad geográfica frecuente. También es una buena elección si estás indeciso y estás considerando una futura compra, ya que puedes alquilar con opción a compra. Esta opción te permite vivir de alquiler en la casa que deseas mientras ahorras para la compra.

Sin embargo, debes recordar que las cuotas de una hipoteca suelen ser menores que el costo del alquiler a largo plazo, aunque incluyen intereses. El precio del alquiler depende de las características del inmueble y puede variar significativamente. Si eres joven y buscas independizarte, debes considerar varios factores al decidir entre comprar o alquilar, y es útil conocer las ayudas disponibles para la compra de viviendas. Aquí te presentamos algunos pros y contras de ambas opciones.