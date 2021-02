Carmen Sastre, vocal de RTVE: “El consejo de informativos no tiene credibilidad”

Carmen Sastre, recién elegida vocal del próximo consejo de administración de Radio Televisión Española (RTVE), fue cesada como jefa de informativos de la cadena pública tras la llegada de Rosa María Mateo, administradora única de forma “provisional” desde hace casi tres años.

Durante este tiempo, esta periodista con más de cuatro décadas de experiencia en la corporación se ha desempeñado como subdirectora del programa Emprende, del Canal 24 Horas, y ha creado en Twitter su ‘diario de una cesada‘, narrando día sí y día también el declive de la televisión pública.

Solo tres de los diez vocales fueron considerados “idóneos” por el comité de expertos nombrado e ignorado por el Congreso para examinar los proyectos y los aspirantes. Sastre es parte de ese trío. Criticó el proceso y su bloqueo de dos años en el Congreso. Finalmente, surgió como vocal a propuesta del PP tras el acuerdo alcanzado esta semana con el PSOE.

En entrevista con Economía Digital, Sastre habla del polémico concurso público, cuestiona la credibilidad del consejo de informativos de TVE y relata su experiencia desde la llegada de Mateo al ente.

“El concurso lo pidieron los que luego se lo cargaron”

Pregunta: ¿Va a seguir haciendo el ‘diario de una cesada’?

Respuesta: Lo voy a reorientar, evidentemente. Voy a seguir contando lo que pasa en TVE. Lo que no voy a contar, evidentemente, es todo lo que se habla en un consejo de administración porque eso es secreto y porque no puedo hacerlo. Podré hablar de lo que veo que pasa en TVE pero no dando ningún dato que no se pueda dar. Yo me sé el salario de mucha gente de TVE, pero no lo puedo contar.

P: Pero lo que comparte ahora son datos de audiencia, lo que cubre y no cubre TVE…

R: Claro, compartir datos de audiencia puedo seguir compartiendo, porque una de las cosas que supongo que los otros compañeros del consejo de administración también quieren es cambiar la situación actual de TVE y que deje de ser desacreditada y que vuelva a ocupar el lugar que siempre ha ocupado. Estamos en una etapa en la que tenemos que sacar adelante a RTVE y olvidarnos de las ideologías y poner al frente a los mejores en todos los puestos. No sé si todos los que vamos vamos con esa idea, pero creo que en principio a todos nos debería mover eso: mejorar la situación de TVE.

P: Fue una de las finalistas elegidas por el comité de expertos y ha criticado los cambios en el concurso público para nombrar al consejo y el juego político en el que se convirtió. ¿Cómo valora el desenlace ahora que ha sido elegida?

R: Creo que el tiempo me ha dado la razón en lo que decía. Nuestro criterio no puede cambiar porque hayamos sido elegidos. Este concurso se puso en marcha porque lo pidieron los que luego se lo cargaron, salvo Ciudadanos que se ha mantenido fiel a lo que dijo en un principio, pero la idea fue de PSOE, Podemos y Cs para que la dirección de RTVE fuera independiente de los poderes políticos. Eligieron a veinte finalistas y sabíamos que no éramos los elegidos porque solo había diez plazas, pero se había hecho una criba en función de los que habíamos tenido la mejor puntuación.

Al final, cuando se decide abrirlo a todos los aspirantes, creo que queda claro que es porque dentro de esos veinte falta gente que alguien quiere que esté en el consejo de administración. Solamente tres de los elegidos estábamos entre los veinte primeros. Algo de razón había en que en esos veinte no estaban los que algún partido quería que estuvieran y por eso se ha hecho de otra manera. Creo que hubiera sido mejor hacerlo de la otra manera. Luego se ha cambiado y es algo que nosotros no hemos elegido.

“Lo que diga el consejo de informativos no me importa”

P: El consejo de informativos de TVE también ha sido muy crítico del desenlace del concurso público y se ha mostrado preocupado tras el nombramiento del nuevo consejo de administración de RTVE.

R: Ya, bueno… Es que parto de la base de que el consejo de informativos de TVE no lo respeto, lo siento, y se lo he dicho a ellos, no a estos de ahora sino a los que yo trataba cuando estaba de jefa de los telediarios. Yo respetaré al consejo de informativos cuando realmente sea ecuánime y critique en todas las etapas de RTVE, no que critique en unas y en otras se quede callado. En estos casi tres años que ha estado Rosa María Mateo se ha manipulado, se han ocultado informaciones, y el consejo de informativos ha estado callado y frenando todos los intentos de algún informe crítico contra la dirección.

No los puedo respetar. El día que me demuestren que son imparciales yo los respetaré; mientras tanto, no. Quiero decir con esto que a mí lo que diga el consejo de informativos no me importa, sintiéndolo mucho. Igual ese es el titular pero no me importa. Es que no me merece credibilidad. Para mí no la tiene. No es una forma muy bonita de empezar haciendo amigos pero es que ellos lo saben porque se los he dicho, no a este consejo pero sí al consejo anterior. En 2017, por ejemplo, no se dieron más de 40 noticias y el consejo de informativos nunca protestó.

P: Pero en el último año ha habido algunos comunicados del consejo muy críticos con la actual dirección. Por ejemplo, el balance del primer año de Enric Hernández.

R: Bueno, vamos a ver. A Enric Hernández lo vamos a poner un poquito al margen. El consejo de informativos fue muy crítico con la elección de Enric Hernández. No es su jefe favorito, creo yo. Y en cualquier caso el consejo de informativos se acaba de cambiar entero; a este consejo hay que dejarlo actuar. Se ha constituido hace unos días solo que han sido las elecciones…

P: De hecho, el comunicado sobre el nuevo consejo de administración de RTVE es el primero que lanza el nuevo consejo de informativos, el jueves por la tarde.

R: Sí.

P: ¿Qué opinión le merece la labor de Enric Hernández?

R: Siempre me remito a lo que ha pasado, no quiero hacer otro tipo de valoración. Nosotros dejamos los informativos líderes cuando nos cesaron, cuando llegó Rosa María Mateo. Éramos los telediarios más vistos del panorama audiovisual español; llevábamos 22 meses seguidos. El primer mes que dejamos los informativos cayeron al segundo puesto. Meses más tarde cayeron al tercero, con Begoña Alegría [la anterior directora de servicios informativos de TVE; el actual es Pep Vilar].

Cuando llegó Enric Hernández, no los ha sacado de ahí; siguen en el tercer puesto. El programa La hora de La 1, puesto en marcha por él, es el cuarto en su franja horaria, el cuarto. El de Jesús Cintora [Las cosas claras] ya no es el cuarto, es el quinto en su franja horaria… Hombre, yo creo que la gestión de momento no está dando buenos resultados, y lo digo con datos objetivos, que son las audiencias. No estoy hablando de otra cosa. Desde luego no ha mejorado lo que había dejado Begoña Alegría.

P: Muchas personas piden el cese de Hernández. ¿Cree que este tema estará sobre la mesa del consejo de administración?

R: No lo sé. No nos hemos reunido ni una vez.

P: Claro, claro. Oficialmente el consejo no existe aún.

R: Efectivamente, estamos seis nombrados en el Congreso, quedan los cuatro del Senado y todavía no hemos tomado posesión del cargo. Pero yo lo que creo es que ese consejo… ya no hablo solo de Enric Hernández, no estoy dando nombres concretos, pero sí debería promover cambios porque si hasta ahora los equipos que están no han conseguido mejorar los resultados pues habrá que intentar con otros. Con las audiencias que hay, la dirección debe al menos plantearse hacer cambios.

“Las cosas claras es un programa informativo”

P: ¿Qué opina sobre las externalizaciones?

R: Estoy en contra. Creo que hay que aprovechar al máximo la plantilla de RTVE, son unos magníficos profesionales. Somos más de 6.000 trabajadores. Hay gente de dentro súper capacitada para hacer lo que está haciendo Jesús Cintora y muchas otras cosas. Solamente en el caso de que tu plantilla no pueda tienes que contar con gente de afuera, pero primero tienes que contar con tu plantilla. Si no, ¿qué mensaje le estás enviando? La estás desmotivando, le estás diciendo que no sirve para hacer las cosas porque tienes que estar trayendo a gente de fuera para hacer su trabajo. No es algo muy alentador.

Eso es como el consejo de informativos. El consejo de informativos es un órgano que es súper respetable y que además debería ser bueno para defender los intereses de sus trabajadores y sus derechos. Lo malo es cuando quien compone ese consejo no lo hace como debe de hacerlo ni utiliza el consejo como debe de utilizarlo. Pues esto es igual: tú no puedes traer gente de fuera mientras tengas gente dentro. Yo conozco redactores cuyo trabajo es hacer una pieza de dos minutos cada 15 días y te puedo garantizar que no quieren hacer eso, sino que quieren trabajar.

P: Mateo argumenta que programas como Las cosas claras no son informativos, sino “infoentretenimiento”.

R: Eso es una forma de vestirlo para justificar la externalización porque los informativos no se pueden externalizar, está prohibido. Eso que están haciendo, si dicen que es un informativo, no lo pueden hacer. Yo creo que, si ves Las cosas claras, es un programa informativo.

P: Desde fuera, da la sensación de que durante este tiempo personas como usted, vinculadas a la pasada dirección, acusan a la actual dirección de lo que a ustedes les acusaron de haber hecho antes. Parece que todo siempre depende de quién tenga el control.

R: Yo llevo 40 años en RTVE. He vivido todos los cambios. He trabajado con director del PSOE y del PP, incluso con dirección de UCD. Jamás, jamás se ha hecho en TVE la purga que se hizo cuando llegó este equipo. Te puedo decir que en el año 85 se cambió prácticamente toda la redacción de los informativos, vinieron más de 40 personas de fuera de medios escritos a hacer televisión. Se apartó a muchísima gente, pero no fue como lo que ha pasado ahora. Y a los directivos se les daban salidas más dignas, no los ponían de redactores de base… Algo distinto hay.

Reto a alguien a que me diga qué informaciones no dio mi dirección que tendría que haber dado. Yo he abierto telediarios con Gürtel. No he visto que abran telediarios con temas de otros partidos de ahora.

P: Este viernes, en el Senado, Mateo ha ironizado con que los “supuestos purgados” de la anterior etapa ya han sido recuperados por el PP para el nuevo consejo de administración, aludiendo a usted y Jenaro Castro.

R: He visto algo de lo que ha dicho… Es que prefiero ni comentarlo, de verdad. Si alguien supiera lo que hemos aguantado, lo que ha tenido que aguantar la anterior dirección. Se nos llevó hasta la Unión Europea con acusaciones de manipulación. Hicimos un informe y tuvimos que contestar a todas las acusaciones, enviamos mil folios a Bruselas, replicando una por una a todas las acusaciones que se nos hizo. Ese documento está en el Parlamento Europeo. Me gustaría saber si algún periodista se lo ha visto antes de hacer alguna información sobre las denuncias del consejo de informativos y lo que dijo la dirección [el consejo de informativos acusó a Sastre de manipular en reiteradas ocasiones]. Nadie se lo ha visto, estoy segura.

Yo llamo “purga” a que tú a todo un equipo directivo lo hayas puesto de redactor de base. Eso sí lo considero una purga, y lo mantendré siempre. No es una purga hacer cambios; lo normal es que cada dirección tenga su equipo y ponga en los puestos a las personas que considera que son las más preparadas. Hasta ahí podríamos llegar que yo fuera a criticar que alguien haga su equipo, es que es normal. ¿Cómo voy a pensar yo que cuando llega Mateo voy a seguir en mi puesto? Yo no me quejo de no seguir en mi puesto. Me quejo del trato que se me ha dado después y donde se me ha mandado.

La misión del nuevo consejo de RTVE

P: El nuevo consejo de administración, bien que mal, es un consejo plural. Hay muchas sensibilidades en esas diez sillas. ¿Qué expectativas tiene de las reuniones y de lo que se pueda conseguir?

R: Espero que las reuniones con el consejo sean productivas y que todos vayamos en la misma dirección. Creo que es a lo que estamos obligados todos los miembros del consejo: a intentar sacar a TVE de la situación en la que se ha quedado en estos casi tres años en los que no ha habido ningún control sobre la dirección. Las decisiones no las toma solo el presidente; las toma con el consejo, según cuál sea la mayoría en el momento. Pero hasta ahora solo Mateo ha tomado las decisiones; no es lo mismo que sea una persona a que sean once.

En tres años algo habría que haber hecho para no llegar a la situación en que TVE está ahora. Creo que no hay nadie que pueda decir que TVE está en un buen momento, porque una televisión sin audiencia no está en un buen momento. Entonces, a mí me gustaría que todos remáramos en la misma dirección, y me gustaría que los consejos de informativos que hay, tanto en radio como en televisión como en interactivos, colaboraran también y fueran productivos y aportaran ideas y soluciones buenas. Que colaboren y defiendan los intereses de los trabajadores y critiquen a quien tengan que criticar.

TVE no sale del momento en el que está si no nos ponemos todos a trabajar. Todos: sindicatos, consejos de informativos, consejo de administración, trabajadores. Todos, en la misma dirección, mirando lo que es bueno para la empresa, no mirando intereses de partidos ni de nadie. Tenemos que olvidarnos de si a mí te eligió fulanito y a ti menganito. Olvidémonos de siglas y vamos a trabajar.