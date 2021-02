Elecciones catalanas | El PSC espera una participación superior al 60% para ganar en el 14-F

Buenos días y bienvenidos a esta cobertura en directo de la decimotercera jornada electoral de la campaña catalana. Tan solo quedan cuatro días para que se celebren unos comicios históricos para Cataluña y las encuestas no coinciden en señalar a un vencedor, sino que indican que puede haber hasta tres ganadores (PSC, ERC y Junts per Catalunya). Para los socialistas, sin una participación superior al 60% no habrá victoria posible.