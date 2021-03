Iglesias asegura que se quedará en la oposición si no gana las elecciones madrileñas

Pablo Iglesias, a pesar del poco éxito que le auguran las encuestas en Madrid, va con actitud ganadora las elecciones del próximo 4-M. No quiere contemplar una hipótesis que no sea la de llegar al Gobierno regional. No obstante, ha señalado que, de no ser así, se quedará en la Asamblea. “Si tengo que estar haciendo oposición, estaré, pero nosotros salimos a ganar”, ha asegurado.

Al contrario que el PSOE, que ha centrado su campaña en el miedo a que Vox entre en el Ejecutivo, el candidato de Unidas Podemos ha enfocado sus críticas hacia la líder popular Isabel Díaz Ayuso y su gestión de la pandemia de coronavirus y ha rechazado hacer comentarios sobre otras fuerzas progresistas. “Lo importante es que Madrid no sea la región desobediente”, ha apuntado este miércoles en una entrevista en Cadena Ser.

“Si tengo que estar haciendo oposición, estaré, pero nosotros salimos a ganar”

Y ha continuado: “Nos hemos entendido (desde el Gobierno nacional) con todas las comunidades autónomas menos con Madrid, que ha mantenido una actitud gamberra frente a las leyes”, ha lamentado. E incluso ha acusado al Gobierno autonómico de asumir un estilo trumpista.

Pablo Iglesias se despide en un vídeo de la vicepresidencia segunda del Gobierno / Podemos

“Si las autoridades sanitarias dicen que no es razonable que haya decenas de personas en la calle sin medidas, se tiene que hacer lo que hacen el resto de comunidades”, ha achacado a la presidenta madrileña. Y es que para Iglesias, la gestión de la Covid-19 no puede ser una “discusión de todólogos”. “Las normas sanitarias hay que cumplirlas. Es de cajón”, ha aseverado.

Iglesias, sobre Ayuso: “Me parece muy irónico porque ha dado 0 euros a la hostelería”

Uno de sus principales reproches ha ido dirigido a las ayudas a la hostelería. “Me parece muy irónico porque ha dado 0 euros. El Gobierno, en cambio, 7.000 millones”, ha comparado Iglesias. “Eso son hechos. El resto es demagogia”, ha añadido.

Por otro lado, también ha usado la baza de la corrupción del PP, alegando que “forma parte de su AND”. Y ha insistido: “A los que reivindican la dictadura no se les puede normalizar. Hay que pelear por que la derecha no vuelva a salir. Conseguirlo sería un éxito”.

Iglesias, sobre la Ley de Vivienda: “Al final saldrá”

El candidato de Unidas Podemos, que se despidió este martes del Ejecutivo central, se marcha en mitad de la batalla con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por sacar adelante la Ley de Vivienda. Esta norma sigue enquistada porque ninguna de las dos partes cede en sus pretensiones.

Y aun así, Iglesias es optimista: “Al final saldrá”, ha aseverado, aunque no sin antes dejar claro que “no puede favorecer a los grandes tenedores”.

Leer más: El líder de Podemos abandona el Gobierno con un nuevo fracaso en la negociación del alquiler

Iglesias deja atrás una legislatura de enfrentamientos en el Gobierno de coalición. Y bromea con ello: “Quizá algunos me echen de menos en las negociaciones. Nadie podrá decir que me acomodé mucho en el sillón”, ha afirmado.

Iglesias: “Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta de este país”

Pese a todos los choques vividos en los últimos meses, el líder de Unidas Podemos ha asegurado sentir una “enorme ilusión” por el equipo que se queda en el Gobierno y, respecto a su sustituta en la vicepresidencia, Yolanda Díaz, ha indicado que puede ser “la próxima presidenta de este país y llevar a Unidas Podemos más lejos”.

El ya exvicepresidente ha explicado que este cambio supone que un nuevo liderazgo en Unidas Podemos, más coral y menos personalista.

“Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido. Nos han atacado mucho, pero estamos en el primer Gobierno de coalición de la historia y además creo que va a durar, no solo en esta legislatura”, ha concluido.