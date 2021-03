Sánchez renuncia al combate con Ayuso: centra la campaña del 4-M en el miedo a la entrada de Vox en el Gobierno

Pedro Sánchez desiste de enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso. Las encuestas sitúan a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid como la candidata con más posibilidades de volver a ganar las elecciones del próximo 4-M y dejan muy por detrás al líder socialista, Ángel Gabilondo. En este escenario, y consciente de sus posibilidades, el jefe del Ejecutivo deja a un lado su competencia con el PP para centrar la campaña en el miedo a la posible entrada de Vox en un Gobierno de coalición.

“Estamos convocados a las urnas por la decisión de completar el giro PP por su coalición con la ultraderecha”, ha asegurado Sánchez este sábado en la presentación de la candidatura socialista. “Ya no es la foto de Colón -ha advertido- es que el PP y Vox quieren formar el Gobierno de la plaza de Colon. Y Madrid no necesita eso, necesita un gobierno en serio”.

Sánchez se dirige así al electorado de izquierdas y hace un llamamiento para aglutinar su voto en torno al partido socialista, al que presenta como la única manera de evitar el ascenso de los de Santiago Abascal.

“Habrá quien reclame una pureza de izquierda absoluta”- ha asegurado en referencia a los votantes de Pablo Iglesias (Podemos) y Mónica García (Más País) -Pero a mí no se me antoja acción más progresista que evitar que Madrid caiga en manos de la ultraderecha. Queremos huir de los extremos”, ha aseverado.

Sánchez: “Madrid se ha proclamado víctima de todo y responsable de nada”

Y aunque la alerta de la llegada de Vox al Gobierno ha colmado gran parte de su discurso, también ha aprovechado para criticar la gestión de Ayuso de la pandemia de coronavirus. “La única comunidad que no ha destinado ni un céntimo a la hostelería es Madrid. Madrid se ha proclamado víctima de todo y responsable de nada”, ha apuntado.

Y ha añadido: “La derecha quiere vaciar de contenido la campaña, pero no nos van a encontrar ahí. Reivindicamos el Madrid unido. No el enfrentado. La derecha de Madrid ha vivido del conflicto durante muchos años. Ahora ha pasado de la bronca al extremismo. Esto no es lo que Madrid necesita. Toca la máxima movilización”.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, en un acto en el Palacio de la Moncloa, el 17 de febrero de 2021 | EFE/Zipi

En la misma línea que el secretario general del PSOE, Gabilondo ha manifestado que “Madrid necesita un Gobierno serio”. “Nunca imaginé que Madrid llegaría a esto, estamos ante una emergencia democrática para lograr un Gobierno progresista. Lo primero gobernar sin extremismos, lo segundo no tocar la fiscalidad, lo tercero dedicarnos a vacunar. Esto es lo urgente”, ha señalado.

Como cuarto punto, ha destacado la necesidad de absorber con eficacia los fondos europeos y, como quinto, darle más espacio a los jóvenes”. Tenemos que abrir espacios para su participación (..) Madrid necesita gestionar bien su recuperación. Los que hemos nacido en otro lugar pero llevamos aquí toda la vida, nos sentimos de Madrid”, ha concluido.

Iglesias tiende la mano al PSOE para repetir el Gobierno de coalición en Madrid

Por otro lado, la campaña de Podemos se va a centrar en destacar los logros del Gobierno nacional de coalición. El líder de los morados y candidato al 4-M, Pablo Iglesias, quiere repetir el pacto con los socialistas en Madrid a pesar de las

reticencias de Ángel Gabilondo, que se inclina más por Ciudadanos.

Así lo ha mostrado en intervención ante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, donde además de buscar la alianza con el PSOE, ha ofrecidos incluir también con otras fuerzas progresistas como Más Madrid, para sacar a los populares del Ejecutivo regional.

“Podemos lograr un Gobierno de coalición, que seguramente no podrá hacer todo lo que nos gustaría, pero que puede ser mucho más decente, mucho más digno y mucho más justo que el de la ultraderecha”, ha puntualizado el exministro.