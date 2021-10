Podemos, IU y el PCE vetan el acercamiento de Yolanda Díaz a Teresa Rodríguez

Yolanda Díaz continúa dando forma a un proyecto que consolide a la izquierda de cara a las próximas elecciones. Unidas Podemos comienza a ceder terreno en cuanto a la siglas e integrarse en la iniciativa con miedo a diluirse.

Pero por lo que no pasan los morados y sus socios de Izquierda Unida y del Partido Comunista de España (PCE) es por volver a meter al “enemigo” en casa. Así denominan algunos a Teresa Rodríguez. La líder de Adelante Andalucía es considerada como la enemiga número uno de Pablo Iglesias y ahora también de Enrique Santiago, líder del PCE, y de Alberto Garzón (IU), aliados de Díaz.

La presencia de Rodríguez en Unidas Podemos no pasó desapercibida terminando como el rosario de la aurora. Ahora, su nuevo partido está dispuesto a acercarse al resto de fuerzas de izquierda para tantear el terreno de cara a los próximos comicios y bajo el temor a un posible adelanto electoral en Andalucía.

Rodríguez ha hecho varios guiños a sus compañeros de la izquierda, todavía sin ningún éxito. La mayoría son conscientes de que sin un frente amplio, una posible candidatura única a la Junta de Andalucía, perderán en las urnas. Sin embargo, todavía está por decidir y, según las fuentes conocedoras, solo ha habido “pequeños contactos”.

Sin embargo, desde la parte de Podemos en Andalucía se niegan, incluso, a realizar cualquier llamada con la que hasta hace dos días fue su compañera, Teresa Rodríguez. “No es lo mismo ver las cosas desde Madrid que desde Andalucía”, señalan fuentes de la formación.

“Teresa hizo mucho daño a nuestra formación hasta el punto de querer sacarnos de la Junta”, continúan explicando. “No nos pueden pedir que la volvamos a incluir porque no”, señalan. Para muchos, el volver a tenerla de compañera sería “impensable” e, incluso, “podría haber bajas importantes en Podemos”, desvelan fuentes moradas en exclusiva a Economía Digital.

Cataluña y Ada Colau

Yolanda Díaz busca crear un proyecto con mujeres fuertes al frente y, según las fuentes consultadas, todavía se encuentra en la fase de estudio de los distintos territorios y, en consecuencia, buscar la mejor solución para cada uno. La mejor solución para Díaz en Cataluña se llama Ada Colau y para Valencia podría llamarse Mónica Oltra.

Yolanda Díaz cree haber encontrado una propuesta fuerte para Cataluña. Los resultados de las anteriores elecciones arrojan un claro posicionamiento a la izquierda pero, a pesar de dar la suma, Cataluña sigue bajo el mandato independentista. La política de bloques impide actualmente pactos que incluyan a los Comunes, de Ada Colau.

Sin embargo, los expertos cercanos a esta formación aseguran que podría ser posible un cambio de escenario en Cataluña tras lo que resta de legislatura. Es la tesis de la que parten los Comunes y, según parece, Díaz la estaría dando como buena al apoyarse en la alcaldesa de Barcelona para sacar adelante su proyecto en la comunidad.

Yolanda Díaz visitó junto a Ada Colau la laguna de la Ricarda, después que el Gobierno suspendiera la ampliación del Prat. Foto: EFE/Quique García

Desde este grupo asumen que los Comunes se encuentran estancados en base pequeña pero sólida de votantes, la mayoría provenientes de la antigua Iniciativa Per Catalunya. El papel que buscan jugar es el de “pegamento federal”, dicho por los expertos consultados, para pasar de la política de bloques a una tregua que una a las diferentes izquierdas catalanas. “Hay mucha gente trabajando para que esto pase”, desvelan a Economía Digital.

De ahí la confianza y el apoyo de Díaz en Ada Colau. Las dos mandatarias congeniaron desde hace tiempo y el contacto permanente se mantiene desde unos meses, según las fuentes conocedoras. Díaz buscaría que Colau se ponga al frente de esta unión para liderarla y ello implicaría su salto a la política nacional.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona verían “muy buena” esta opción a sabiendas de que “Colau está aburrida de la política municipal”, opinan. “El contacto Díaz-Colau está consolidado”, comenta otro experto.

Valencia y Mónica Oltra

En este proceso de “escucha activa” por España, Yolanda Díaz también habría convencido a su homóloga valenciana, Mónica Oltra. La estrategia plurinacional funciona viento en popa en esta comunidad y el peso que mantiene Oltra en Compromís podría ayudar a la izquierda a conformar los apoyos que retiene el PSOE de Ximo Puig en las tres provincias de la comunidad.

“Estaba deseando visitar a la vicepresidenta porque es un referente colectivo de muchos hombres y mujeres de mi edad que hemos aprendido muchas cosas de ella en la vida pública y privada”, dijo Díaz de Oltra en su visita a Valencia a mediados de septiembre donde ambas dirigentes mantuvieron la primera reunión.

A partir de aquí el ‘feeling’ ha sido mutuo y ambas, según las fuentes conocedoras, “han quedado en colaborar”. “Lo importante no es el quién, sino el qué; y el qué será lo que conformará después los actores, las candidaturas, los protagonistas, antagonistas y los que estarán en segunda fila”, respondió Oltra tras los halagos de la vicepresidenta. La dirigente valenciana iniciaría el mismo camino que Oltra en lanzarse a la política nacional. Algo que desmienten en su partido, por el momento.

Sintonia i complicitat i sobretot saber que la política sí millora la vida de les persones. En això treballem, en donar un pas cada dia, xicotets avanços que, tots junts, fan una gran revolució



Gràcies @Yolanda_Diaz_ per ser com eres i compartir la manera d’entendre la política pic.twitter.com/AV2WHSG8Gl — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) September 13, 2021

Pero no todo va a ser color de rosa y con esta unión, Yolanda Díaz también ha tenido que lidiar con Unidas Podemos. Los morados todavía se están recuperando e intentan de nuevo estrechar lazos con la coalición valencianista.

Unos lazos que se rompieron con la ruptura en la negociación sobre el reparto parlamentario en el Congreso tras las elecciones generales de 2016 y la confluencia en la candidatura entonces bautizada como ‘A la valenciana’. Por ambas partes fue una experiencia “agridulce” y los caminos electorales de las formaciones se bifurcaron. De ahí que sugiera el romance político entre Compromís y Más País, la formación de Iñigo Errejón.

Tampoco lo va a tener fácil en este enlace con Díaz la propia Oltra. Compromís está adscrito a la coalición, Iniciativa del Poble Valencià, donde ya hubo un debate interno en las últimas generales sobre si era más conveniente transitar la senda de Errejón o la de Iglesias. Fuentes de Iniciativa admiten que la duda sigue existiendo pese a que solo Joan Baldoví logró revalidar su escaño.

Andalucía y… ¿Teresa Rodríguez?

Andalucía sigue siendo el quebradero de cabeza para Yolanda Díaz en su ‘guerra’ con Podemos. La Ley Electoral penaliza la división de la izquierda en las ocho provincias y ello conlleva que miles de votos se queden sin escaño. Sin embargo, los tres partidos fuertes en este espectro no parten del mismo lugar.

Unidas Podemos por Andalucía cuenta con toda la estructura territorial de IU y el PCE, trabajada durante años. En estos momentos, son la primera fuerza de la izquierda en los sondeos y ello les sitúa como el partido dominante a la izquierda del PSOE en la Comunidad.

Más País se presentó, junto a Equo, por primera vez en las pasadas generales en Andalucía y fueron la sexta fuerza más votada, por detrás de PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos y Ciudadanos, con 58.000 votos en cuatro provincias, por lo que se quedó sin representación. Sin embargo, sus dirigentes esgrimen ahora que “con más tiempo” y otros proyectos pueden llegar a conseguir representación.

Y por último, y no menos importante, se encuentra el partido de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, que junto con Anticapitalistas, las fuerzas andalucistas Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista –y otras más– inició su recorrido hace poco. Los últimos sondeos publicados arrojan que Rodríguez sí que entraría en el Parlamento andaluz, aunque con bastantes menos escaños que los morados.

Sin embargo y es lo que está madurando el entorno de Díaz, el partido de Rodríguez tiene un fuerte anclaje territorial que les hace ganar votos más fácil que los ‘paracaidistas’ de Más País, todavía nuevos a ojos de los andaluces.

Pese a no estar claro si Rodríguez se presentará de nuevo a las elecciones autonómicas, desde el entorno de Díaz han seguido con lupa la posible afectación al mapa de la izquierda y lo que ganaría o perdería si contase con ella en esta nueva confederación en Andalucía bajo su batuta a nivel nacional.

Es aquí donde viene el lío con Podemos, IU y el PCE. La mayoría de dirigentes reniegan de Rodríguez asegurando que “fue la intentó destruir el proyecto en Andalucía a espaldas de Pablo (Iglesias)”.

La exdirigente de Unidas Podemos, Teresa Rodríguez. Foto: EFE

La vicepresidenta ha preferido consultar con los suyos antes que mantener cualquier contacto con Andalucía y las respuestas que se encontró en la última ejecutiva de Podemos, celebrada el pasado lunes, no fueron nada halagüeñas. Díaz se arriesga a perder a su amigo y compañero, Enrique Santiago, líder del PCE, si decide incorporar a Rodríguez a su nuevo proyecto.

Cabe recordar que fue IU y el PCE de Santiago quienes acordaron con el PSOE impulsar el pacto antitransfuguismo para poder expulsar a Teresa Rodríguez y los suyos del grupo parlamentario en la comunidad y dejar el control en manos de seis diputados, todos de IU, de los 17 que formaban Adelante Andalucía.

Tras ello, Rodríguez y los suyos se registraron en la Cámara como no adscritos, sin fondos económicos ni turnos de palabra y con un cupo muy mermado de iniciativas parlamentarias. IU se ha quedado con el grupo parlamentario al que han rebautizado como Unidas Podemos por Andalucía.

Desde IU en Andalucía siguen tildando a Rodríguez de “tránsfuga” y aseguran que “nunca” volverían a incluirla en sus filas. “No tendría ningún sentido que Yolanda Díaz juntara así a los Anticapitalistas en una alianza electoral”, señalan a Economía Digital.

Las heridas están recientes y sobre el terreno ninguna de las dos partes se aviene a ceder en esta sopa de siglas y las elecciones a la vuelta de la esquina. En estos momentos, Podemos en Andalucía ha absorbido el capital de IU en la comunidad y con eso se contenta antes que tejer alianzas con Adelante Andalucía y Más País.

Los morados en Madrid hacen valer la voz de los suyos y también se resisten frente a Díaz. Pero el entorno de la vicepresidenta considera que sigue habiendo división y que “no es suficiente” de cara a las elecciones.

Podemos, IU y el PCE vetan el acercamiento de Díaz a Teresa Rodríguez. La izquierda amenaza a Díaz con dejarle sin proyecto en Andalucía, mientras la gallega lanza un primer aviso ante los medios: “Estoy rodeada de egos y yo nunca me he peleado por estas razones ni lo voy a hacer; como suceda esto o existan ruidos es probable que me vaya”. El ’round two’ todavía está por escribir.