Restricciones en Cataluña: El Govern estudia volver al confinamiento comarcal tras la Semana Santa

Cataluña roza el riesgo extremo por coronavirus. Todos los indicadores han empeorado en los últimos días: la incidencia acumulada se acerca al umbral de peligrosidad, marcado en 250 casos por cada 100.000 habitantes; el riesgo de rebrote se sitúa en 284 puntos; y, aunque este sábado se han estabilizado los contagios y defunciones, sigue creciendo el número de hospitalizados en las UCI, que ya son 421. Con estos datos encima de la mesa, la Generalitat se plantea de nuevo endurecer las restricciones.

Una de las posibilidades es volver al confinamiento comarcal una vez que termine la Semana Santa para evitar la propagación del virus. “Es una opción”, ha asegurado este sábado el conseller de Interior, Miquel Sàmper, en declaraciones a Rac1.

El próximo 9 de abril finaliza la vigencia de las actuales medidas, por lo que la semana que viene se reunirá el Procicat para determinar cuál será la hoja de ruta. Según el conseller, todo dependerá de los datos epidemiológicos. De momento, no van por buen camino.

Vista de un control de tráfico en Barcelona. Según la Generalitat, desde que se levantó el confinamiento comarcal la movilidad en la comunidad ha alcanzado niveles semejantes a los del verano de 2020 | EFE/TA/Archivo

Aun así, Sámper se ha mostrado abierto a relajar algunas medidas como el toque de queda, pese a reconocer que es una de las más eficaces. En su opinión, podría alargarse hasta las 23.00 horas si las autoridades sanitarias lo avalan.

No obstante, se trata de una competencia del Gobierno central. “Se tendrá que plantear en los próximos días”, ha apuntado el dirigente, que está pendiente de ver qué ocurre tras la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo.

La movilidad se acerca a cifras prepandemia

La movilidad en Cataluña se aproxima en esta Semana Santa a las cifras de 2019. “Es un 6,2% menor y ya se acerca a la normalidad de antes de la pandemia”, ha apuntado el conseller. Además, ha indicado que el movimiento en sí no supone un riesgo siempre que se mantengan las medidas de prevención.

“Si realmente la gente es capaz de cumplir las medidas, estés donde estés, la movilidad no tendría que ser un problema. No por salir la gente hará las cosas mal, de la misma forma que no por quedarse en casa las hacen siempre bien”, ha afirmado.

También ha destacado que la ‘operación salida’ “ha sido muy escalonada y sin crear grandes retenciones”. Sin embargo, según informó el Servicio Catalán de Tráfico este viernes, un total de 352.610 vehículos salieron del área metropolitana de Barcelona en la segunda fase de la operación salida de Semana Santa y provocaron colas de más de quince kilómetros. Se cumplen así los cálculos iniciales de este organismo, que preveía que salieran entre 331.700 y 377.000 vehículos.

Un total de 83.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona en la segunda fase de la Semana Santa en Cataluña. EFE/ Enric Fontcuberta



Las cifras aumentan en comparación con dos semanas atrás, cuando se puso fin al confinamiento comarcal y se registró un 19,3% menos de movilidad que en el último año prepandemia.

Cataluña plantea regular los accesos al medio natural

Por otro lado, Sàmper ha alertado de una “incidencia masiva de la movilidad en parques y espacios naturales durante esta Semana Santa”. Y, aunque el conseller considera que es una actividad saludable, ha advertido que provoca masificaciones y riesgos para el medioambiente, por lo que ha propuesto regular los accesos y controlar así los aforos.

Así, ha indicado que en la legislatura que ahora arranca en Cataluña se tendrá que regular el acceso al medio natural, porque “un parque no puede recibir el doble de visitas de su aforo sin que se dañe su hábitat”.

Los Mossos ponen 500 sanciones por entradas no permitidas en Cataluña

En cuanto al nivel de sanciones interpuestas durante el jueves y viernes por los Mossos, Sàmper ha asegurado que ha sido “muy bajo” y ha destacado el alto grado de cumplimiento de las medidas. En total, los agentes han puesto 500 multas a personas que han intentado entrar a Cataluña sin permiso y 50 en la hostelería, principalmente por no respetar el aforo máximo.

Sàmper ha recordado que a partir de ahora la policía estará atenta al uso de la mascarilla, que a partir de ahora es obligatorio también en playas y piscinas. No obstante, ha indicado que se aplicará la “lógica pura”, ya que considera que no tiene sentido llevarla en el agua o para tomar el sol.