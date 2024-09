La OCU denuncia a la web china de moda por obligar a los usuarios a gastar de más

A lo largo de los últimos años, de la mano de la proliferación del comercio online, han ido apareciendo decenas de sitios web en los que millones de usuarios realizan todo tipo de compras. Y más allá de las grandes plataformas multinacionales, como es el caso de Amazon, otras como AliExpress apuestan por ofrecer a sus clientes un sinfín de productos a bajo coste.

Entre todas estas plataformas, durante estos últimos tiempos ha cobrado una enorme popularidad Temu, llegando a convertirse en una de las plataformas de venta online más famosas de todo el mundo, llegando a captar un total de 75 millones de usuarios en todo el mundo. Todo ello gracias a una política de precios que, sin embargo, la OCU ha puesto en entredicho.

Así es la política de precios de Temu que la OCU denuncia

Entre los motivos que han dado un lugar en internet a las plataformas que dan vida a este fenómeno, los precios ínfimos son el principal motivo por el que plataformas como Temu han logrado captar tal cantidad de usuarios. No obstante, la OCU, en colaboración con la Federación de Consumidores y Usuarios, tomaron la decisión de interponer una denuncia contra esta plataforma por incumplir la Ley de Servicios Digitales.

Pero, ¿por qué? De acuerdo con la denuncia formalizada por ambas plataformas, la página china esta replete de técnicas de manipulación en sus procesos de venta, con el objetivo de lograr que los consumidores gasten mucho más dinero de lo que tenían pensado en un primer momento. Y no solo eso, sino que, una vez que los usuarios quieren borrar su cuenta, se encontrarán con un complicadísimo proceso que busca dificultar esta eliminación de una cuenta.

No obstante, esta no es la única práctica poco ética llevada a cabo por la página china según asegura la OCU. Y es que, a diferencia de otras grandes plataformas, en lo relativo al mercado europeo, Temu no proporciona información imprescindible a los consumidores, tales como la identidad del vendedor, o un documento que certifique que un producto concreto cumple o no cumple los requisitos de seguridad de la Unión Europea.

Precisamente por ello, tanto la OCU como la Federación de Consumidores y Usuarios, aceptaron llevar a cabo una demanda contra esta plataforma, en busca de una regularización de ese mercado, que obtenga como resultado un mejor servicio a los casi 100 millones de usuarios registrados en su plataforma, así como para que los mecanismos encargados de asegurar el bienestar de estos usuarios investiguen estos aspectos y, en caso de que fuera necesario, interponga una demanda contra Temu.

Y es que son miles de usuarios cada semana los que se ven afectados por unas prácticas abusivas que dan lugar a que lo que en un primer momento iba a ser una compra de varios productos del hogar, ropa, cosméticos o incluso electrodomésticos a precio de ganga, se convierta en un gasto muy por encima de los esperado en un primer momento.