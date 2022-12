Así puedes reformar tu casa gratis sin que sea antigua

En España existen aproximadamente cerca de 25 millones de viviendas, la mitad de ellas con más de 40 años. De estas viviendas, un 25% están en mal estado y un 80% tienen una calificación energética E, F o G, es decir, no alcanzan la eficiencia energética adecuada.

Actualmente, en nuestro país se rehabilitan más o menos unas 30.000 viviendas al año y el objetivo es multiplicar por 10 ese número en 10 años. Es decir, que para el 2030 aproximadamente se rehabiliten 300.000 viviendas, según explica Julio Pascual, director general de La Paloma Cerámicas, en una entrevista para el portal inmobiliario Idealista.

No obstante, tras la crisis del Covid-19 y la actual crisis económica, muchas personas no pueden permitirse una reforma de estas magnitudes debido al gran esfuerzo económico que conllevan. Por ello, los fondos Next Generation, con el ‘Programa de ayudas para la rehabilitación integral de edificios residenciales y viviendas, han abierto la puerta a que la gente pueda rehabilitar su vivienda o que una comunidad de vecinos pueda realizar reformas con el fin de conseguir una mayor eficiencia energética, de forma más barata e incluso de forma casi gratuita si existe una buena gestión detrás.

Puede abarcar hasta el 100% de la reforma

Estos fondos otorgados por Unión Europa (UE) para la recuperación económica y social ofrecen ayudas de hasta el 8o% del coste de la obra y hasta 18.800 euros por vivienda y con una deducción en el IRPF de hasta el 40%. Sin embargo, con una buena gestión, puede abarcar hasta el 100% de la reforma.

Rehabilitación vivienda. Imagen: Pixabay.

Para ello, se ha creado la figura del agente rehabilitador, que facilita todo el proceso y tiene los «conocimientos legales, fiscales y técnicos» para que la reforma sea casi gratuita. «El agente rehabilitador te puede ayudar o te puede facilitar acceso a una financiación para el otro 20%, que está exento en el IRPF y ese 20% te lo financian a 10 años, lo cual te puede suponer una derrama más o menos de unos 50 o 60 euros al mes por vecino, que te la puedes llegar a ahorrar en la factura de la luz», señala Pascual.

3.240 millones de euros

La financiación prevista asciende a 3.240 millones de euros destinados a la rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales. En concreto, se prevé financiar 2.970 millones de euros en subvenciones, 450 millones de euros en deducciones de IRPF y 1.100 millones de euros en avales ICO.

Entre las distintas actuaciones que se contemplan, figura la mejora del aislamiento y la carpintería de los edificios, el cambio de ventanas en viviendas, la digitalización, la instalación de placas solares y fotovoltaicas, la aerotermia, la mejora de la accesibilidad de los edificios, la retirada de amianto, la mejora de zonas verdes y construcción de parques y la reurbanización y mejora del entorno físico en los barrios.