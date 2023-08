Idealista ofrece viviendas desde 7.000 euros. Pero hay un problema

Adquirir una vivienda en el actual panorama económico se ha vuelto una tarea hercúlea para muchos aspirantes a propietarios. Los factores como las limitaciones financieras de las familias, la persistente inflación tras la guerra en Ucrania y el constante aumento del Euríbor en los últimos meses han arrojado una sombra sobre el sueño de tener un hogar.

En medio de esta coyuntura desafiante, Idealista, la plataforma de alquiler y compra de viviendas, ha presentado una oferta que parece tentadora a primera vista, pero que conlleva algunas condiciones particulares que merecen atención.

La última y llamativa promoción de Idealista comprende más de 200 casas y apartamentos repartidos a lo largo de España, que están disponibles por precios asombrosamente bajos, a partir de 7.000 euros. No obstante, aquí radica el meollo de la cuestión: estas propiedades están ocupadas. Aunque a simple vista podría parecer un dilema insalvable, la empresa sugiere que podría haber una solución al encomendar el asunto a un equipo especializado en cuestiones de ocupación.

A pesar de este giro en la narrativa, es imperativo que los compradores potenciales se familiaricen con todos los detalles antes de dar el paso. Esto incluye conocer la identidad de los ocupantes actuales, determinar si el propietario es un banco o un particular, verificar la existencia de deudas no reveladas sobre la propiedad y evaluar el estado general del inmueble. No obstante, la web de Idealista advierte que no se pueden realizar visitas a estas propiedades, lo que añade un elemento de incertidumbre.

Cartagena

El primer ejemplo de esta oferta se sitúa en un apartamento de 49 metros cuadrados en la calle Crucero, en el barrio de Santa Lucía en Cartagena. El inmueble consta de dos habitaciones y un baño, y su precio es de 7.000 euros, lo que equivale a un atractivo valor de 143 euros por metro cuadrado.

Almería

Otra opción interesante es una vivienda en el barrio almeriense de El Quemadero, en la calle Ceuta, con un tamaño de 66 metros cuadrados, dos dormitorios y un baño. A pesar de ser una propiedad ocupada, se afirma que está en buen estado y está disponible por 7.200 euros.

Sin irnos muy lejos del anterior piso, a unos 4 kilómetros, en la zona de La Chanca – Pescadería (Almería) se encuentra un piso de 48 metros cuadrados, dos dormitorios y un baño. Esta vivienda se encuentra en buen estado y puedes conseguirla por 7.200 euros.

Toledo

En un ejemplo más, un apartamento en el casco antiguo de Talavera de la Reina (Toledo), ofrece 79 metros cuadrados, tres habitaciones y un baño. Su precio de 8.000 euros lo convierte en una opción atractiva en este mercado.

Si bien la oferta de Idealista puede parecer un salvavidas para quienes aspiran a ser propietarios, no se puede pasar por alto que son viviendas ocupadas. Aunque la empresa sugiere una resolución potencialmente rápida con la intervención de especialistas, los compradores deben sopesar cuidadosamente los pros y contras antes de embarcarse en esta peculiar oportunidad inmobiliaria.