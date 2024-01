José Sevilla se perfila como presidente de Unicaja seis meses después de que el Consejo lo rechazase como CEO 

Para José Sevilla, todos los caminos llevan a Unicaja Banco y no Roma. El ex consejero delegado de Bankia y antiguo directivo de BBVA vuelve a resonar con fuerza para entrar en la cúpula directiva de la entidad malagueña, pero, en esta ocasión, como presidente no ejecutivo. Sevilla es el favorito en la carrera para sustituir a Manuel Azuaga y ser la nueva mano derecha de Isidro Rubiales.

El actual consejero independiente de Renta4 ya estuvo en la terna del Consejo de Administración de Unicaja hace algo más de medio año para sustituir a Manuel Menéndez como CEO de la entidad. Sevilla y Rubiales eran los principales candidatos a hacerse con el cetro del banco andaluz. Finalmente, fue el directivo ‘de la casa’ el elegido por el Consejo de Administración.

Rubiales, quien conocía la idiosincrasia, negocio, problemas e intereses de la plantilla de Unicaja, fue el escogido para liderar la transición en el banco y romper con la ‘liberbankarización’ impuesta por su antecesor en el cargo.

El actual consejero delegado fue escogido principalmente por eso: conocía Unicaja Banco a la perfección, lo que anticipaba una adaptación mucho más temprana en un momento de máxima exigencia y urgencia.

Sevilla suena con fuerza para sustituir a Azuaga en Unicaja

Habiendo pasado algo más de medio año desde que Unicaja anunció la entrada de Rubiales y, por ende, la salida de Menéndez, el tiempo parece estar dando la razón al Consejo. El nuevo CEO ha encauzado algunos de los problemas que tenía el banco, sobre todo con la plantilla. Además, ha asumido el control total de la compañía y ha vivido la ‘despedida’ de Azuaga tras cerca de ocho años como presidente ejecutivo.

Ahora, el Consejo, con Rubiales a la cabeza, asume la elección del sucesor del histórico presidente, y José Sevilla emerge como el candidato principal. Aunque en la carrera por la presidencia aparecen nombres como Antonio Román, ex ‘número dos’ de Santander España, o Ana Bolado, consejera independiente en distintas compañías, como Colonial, es el antiguo consejero delegado de Bankia quien tiene más papeletas para acompañar a Rubiales en los mandos de Unicaja.

Un perfil que encaja

Medio año después de que el Consejo de Unicaja escogiera a Rubiales como CEO en lugar de a Sevilla, el líder de la absorbida Bankia vuelve a aparecer en escena y parece que, esta vez sí, logrará hacerse un hueco en la cúpula de la entidad malagueña.

Como apuntan varias informaciones, Sevilla parece ser el candidato idóneo para sustituir a Azuaga. Se trata de un directivo que conoce bien el entorno financiero por sus anteriores cargos en otras firmas bancarias.

Además, mantiene una buena sintonía con el Banco Central Europeo (BCE), cuestión no inferior tratándose de Unicaja. La firma malagueña ha estado en la mira del supervisor en los últimos años debido a la crisis de gobernanza vivida.

Unicaja Banco celebra Junta General Extraordinaria de Accionistas y completa la renovación de su Consejo. Unicaja

Indiferencia en la plantilla

La sucesión de Azuaga está pasando “desapercibida” entre la plantilla de Unicaja, tal y como señalan fuentes internas consultadas por ECONOMÍA DIGITAL. Los trabajadores y trabajadoras de la compañía tienen el radar la próxima reunión entre los sindicatos de las antiguas cajas de ahorro y la patronal en la que negociarán el nuevo Convenio colectivo.

Como indican fuentes sindicales a este diario, las posibles mejoras laborales son la ·prioridad» de la plantilla de Unicaja por delante de la sucesión del presidente del banco, la cual «no está generando demasiados comentarios entre los empleados y empleadas», según indican diversos empleados/as a este medio.

La plantilla de la firma malagueña tiene confianza ciega en las acciones del Consejo de Administración. Consideran que, con la llegada de Rubiales y el fin de la guerra interna, esas cuestiones transcienden a la plana institucional.

Lo único que esperan es que quien asuma la presidencia mantenga la línea marcada por el nuevo CEO. Es decir, la plantilla quiere un perfil continuista, que entienda el proyecto cimentado por Rubiales.

La elección del nuevo presidente es «indiferente para la plantilla«, como señalan fuentes sindicales, aunque sí que claman un perfil de «prestigio y con cualificación suficiente para representarnos en todos los ámbitos empresariales y gubernamentales».

José Sevilla parece ser esa figura llamada a ser la mano derecha de Isidro Rubiales. Unicaja enfila la elección del nuevo presidente no ejecutivo, la cual llegará esta semana. Con el nombramiento, el banco malagueño pondrá fin a una etapa e iniciará otra con las altas esferas renovadas.