Unicaja y Tomás Olivo: el reglamento del banco abre la puerta del Consejo al rey de los centros comerciales 

Tomás Olivo se erige como la pieza que le falta a Unicaja para completar su puzle en el Consejo de Administración. El conocido como ‘rey de los centros comerciales’ posee más del 9% de la entidad malagueña y tiene todas las papeletas para ocupar el asiento vacío que Unicaja tiene en su Consejo.

Según informan diversos medios, Olivo ha comenzado a maniobrar para solicitar su entrada en la cúpula de Unicaja. La entidad malagueña, que recientemente nombró a José Sevilla presidente no ejecutivo en sustitución de Manuel Azuaga, quiere borrar el rastro de la crisis de gobernanza, y parece que la llegada del empresario murciano es el paso definitivo para lograrlo.

Por si faltasen alicientes para la entrada del magnate español, el reglamento del Consejo de Administración de Unicaja da un motivo más por el que a la entidad le conviene que Olivo sea consejero dominical de la firma.

Leer más: José Sevilla se perfila como presidente de Unicaja seis meses después de que el Consejo lo rechazase como CEO

Unicaja no cumple con un requisito

Hoy por hoy, la firma no cumple con una parte del reglamento del Consejo. Tal y como especifica la entidad en dicho dogma, «la Junta General procurará que el porcentaje de consejeros dominicales sobre el total de consejeros no ejecutivos no sea mayor que la proporción existente entre el capital de la Sociedad representado por dichos consejeros y el resto del capital».

El porcentaje de consejeros dominicales sobre los no ejecutivos debe ser inferior al porcentaje que tienen las sociedades a las que representan en el accionariado de Unicaja.

Actualmente, el Consejo de Administración de Unicaja está compuesto casi en su mayoría por consejeros no ejecutivos, de los que el 42,8% son dominicales. Estos representan a los accionistas mayoritarios del banco en el Consejo.

La Fundación Bancaria de Unicaja posee el 30,226% del capital, y tiene a cuatro consejeros; la Fundación Bancaria Caja de Ahorros Asturias cuenta con el 6,56%, y está representado por un consejero; por su parte, Indumentaria Pueri (Mayoral) ostenta el 5% del accionariado del banco, y tiene un consejero.

A la suma, los seis dominicales de Unicaja representan en el Consejo al 41,796% de todo el accionariado, según los cálculos realizados por ECONOMÍA DIGITAL en base a los datos de la CNMV.

Siguiendo el reglamento establecido por la compañía, el Consejo no cumple, ya que la proporción de consejeros dominicales sobre el total de no ejecutivos es superior a las posiciones que poseen las sociedades que representan en el capital de Unicaja.

Tomás Olivo, la clave

La entrada de Olivo en el Consejo de Administración haría que Unicaja cumpliera con todos los puntos del reglamento. La irrupción del empresario en las altas esferas elevaría hasta siete el número de consejeros dominicales, siendo el 50% del total de consejeros no ejecutivos (habría 14).

Del mismo modo, la entrada del magnate murciano supondría añadir el 9,12% del accionariado que posee al monto total que representan los dominicales. Agregando la posición de Olivo, estos consejeros representarían el 50,91% del capital total de Unicaja en el Consejo, cumpliendo así con lo que marca el reglamento.

La entrada de Olivo no solo valdría para dilapidar a la crisis de gobernanza en su totalidad, sino que también ayudaría al banco a cumplir con el reglamento del Consejo. Tal y como transmiten fuentes conocedoras de la situación a este diario, el magnate está dispuesto a ocupar el sillón vacío que hay en el Consejo.

Tomás Olivo, segundo máximo accionista de Unicaja. BME

Unicaja tendría 15 consejeros con Olivo

Desde la salida de David Vaamonde, representante de Oceanwood, Unicaja no ha ocupado las 15 sillas que tiene el Consejo. Diversas informaciones apuntan a que el Banco Central Europeo ha instado a la entidad malagueña a reforzar las altas esferas con más consejeros independientes.

El organismo continental remarca a este medio que las entidades deben tener un “número suficiente” de independientes en sus Consejos que equilibren los poderes.

Pese a no estipular un umbral mínimo, el BCE aboga por que haya consejeros independientes para obrar de la manera más objetiva y asegurar el buen gobierno.

Este hecho ha sido diferencial en la elección de José Sevilla como presidente no ejecutivo. El perfil del exCEO de Bankia encaja a la perfección con lo que demandaba Unicaja y con lo que ‘requería’ el BCE.

El aterrizaje del sustituto de Azuaga supone un paso de gigantes para Unicaja y abre una nueva etapa, con caras renovadas, además de con un organigrama remodelado. En línea con los cambios que ha querido ejecutar Isidro Rubiales, CEO de la firma andaluza, Unicaja ha renovado su imagen con la idea de abandonar esa connotación de entidad regional.