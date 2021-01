La revuelta de Enric Hernández en RTVE: 30 relevos clave en plena pandemia

Enric Hernández creó un cisma a su llegada a Radio Televisión Española (RTVE) en septiembre de 2019, a escasas semanas de las elecciones del 10-N. La plantilla nunca le ha dado el ‘aprobado’ y el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo que inventarse un nuevo cargo —director de información y actualidad— para meter al exdirector de El Periódico como número dos en la sombras de Rosa María Mateo en el ente público.

Según han relatado a este periódico voces de la casa, el periodista, cercano al PSC, tenía importantes encargos de su amigo Iván Redondo, asesor de Sánchez y actual jefe de gabinete de La Moncloa, para hacer cambios de gran calado en RTVE. Durante sus primeros meses sus movimientos fueron tímidos, pero este 2020 Hernández ha sacado a relucir todos sus colores, desatando sendas crisis en el ente público.

La revolución de Hernández incluye pero no se limita al relevo de hasta 30 puestos clave en la corporación durante los últimos meses, una estrategia que le valió más críticas de los trabajadores y que puso en marcha coincidiendo con la pandemia del coronavirus. El emisario de Sánchez en RTVE lega una televisión y radio públicas transformadas, sin que ello suponga el visto bueno de las audiencias.

El siguiente es un repaso cronológico por la revuelta que dirigió Hernández durante los últimos doce meses en una RTVE sumida desde hace dos años y medio en una interinidad que únicamente pueden remediar las Cortes.

1 de enero

Enric Hernández asume la dirección de los informativos de TVE durante tiempo indefinido mientras la corporación busca un relevo para Begoña Alegría. Alegría, que a su vez había sido nombrada por Mateo a su llegada a la dirección “provisional” en junio de 2018, decidió dimitir precisamente cuando Sánchez colocó a Hernández en RTVE, momento en el que anunció que dejaba su cargo el 31 de diciembre de 2019.

Hernández había designado a finales de ese año a Almudena Ariza como directora de informativos, pero ésta renunció tras un referéndum interno que se saldó a su favor pero con muy baja participación. El enviado de Sánchez se mantuvo con doble función (director de actualidad de RTVE y de los informativos de TVE) durante los seis meses que tardó en hallar a alguien de su confianza (y, por extensión, de la del Gobierno) para el puesto.

9 de enero

Rosa María Mateo anuncia, en Barcelona, una inversión aproximada de 18 millones de euros para incrementar la producción en catalán en La 2 de TVE en aras de competir con TV3. No lo dice entonces, pero el encargado de ejecutar esta estrategia será sin duda Enric Hernández.



La administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, durante una comparecencia el 10 de marzo de 2020 en el Senado | EFE/JCH/Archivo

18 de enero

Fallece Alicia Gómez Montano, la candidata finalista con mejor puntuación en el baremo del comité de expertos consultado para el concurso público para elegir un nuevo consejo de administración de RTVE. Era la editora de igualdad de TVE y trabajaba en el programa de reportajes En portada. Con 40 años de carrera en el ente, había sido directora de Informe semanal.

Su fallecimiento no solo entristece a los trabajadores de la corporación, sino que, sin que en ese momento se pudiera saber, se convertiría en otro problema para el concurso público que para entonces llevaba bloqueado dos años.Gómez Montano es sustituida por Carolina Pecharromán como editora de Igualdad de TVE.

24 de febrero

Pere Buhigas Cardó es nombrado director de RTVE Cataluña, en sustitución de Carles González. Supone la primera piedra de Hernández para construir un equipo de su confianza en Sant Cugat, toda vez que González era el director desde tiempos de Eladio Jareño como director de TVE.

Jareño fue el último alto cargo de la anterior etapa que Mateo se cargó, en septiembre de 2019, al mismo tiempo que el Gobierno creó el cargo de director de información y actualidad a la medida de Enric Hernández. A Jareño le sustituyó David Valcarce como director de TVE en 2019.

16 de marzo

El lunes después de declararse el estado de alarma por coronavirus en España, TVE saca temporalmente de parrilla los programas de la franja matinal. Los desayunos, A partir de hoy y Corazón son sustituidos por programas informativos volcados con la emergencia sanitaria.

No se podía saber entonces que, con el paso de los meses, aquella excepcionalidad daría paso a una revolución total en toda la franja matinal. A partir de ese día tampoco se ha vuelto a emitir La 2 Noticias, el informativo de la segunda cadena del ente.

6 de mayo

El consejo de informativos de RNE denuncia que Enric Hernández ordenó aplazar una entrevista al líder de ERC, Oriol Junqueras, que debía emitirse por la mañana del día en que se debatía la cuarta prórroga del estado de alarma por coronavirus.

ERC había anunciado para entonces que por primera vez votaría ‘no’ al estado de alarma y amenazaba con salirse del bloque que permitió la investidura de Pedro Sánchez y del que, por ende, dependía la continuidad del Gobierno. El consejo de informativos afirma que postergar la entrevista a Junqueras en este contexto “desvirtúa su valor y supone un ataque a la independencia informativa”.



La presentadora de ‘La Mañana de TVE’, María Casado, llora en su despedida tras su cese | RTVE

9 de mayo

Tras varias semanas de relativa tranquilidad en la plantilla debido a que todos los esfuerzos estaban enfocados en la pandemia, Enric Hernández pone otra piedra para continuar con su revolución en la televisión pública, que de ninguna forma se seguiría retrasando por culpa de la Covid-19.

Inesperadamente, el jefe de información y actualidad (y entonces aún director en funciones de los informativos de TVE) cesa a María Casado como presentadora de La mañana, pese a que en las semanas anteriores había alcanzado récords de audiencia.

En su lugar, coloca a la entonces directora del área del tiempo en TVE, Mónica López, a quien unos meses después dará su propio programa en el marco de la revuelta de la franja matinal de La 1.

11 de mayo

Enric Hernández pone fin a la más reciente aventura de Màxim Huerta en TVE, cancelando definitivamente su programa A partir de hoy, que no había regresado a antena desde que se decretó el estado de alarma.

Leer más: Aspirantes a dirigir RTVE sospechan que el concurso quedará en nada

Rosa María Mateo había fichado a Huerta en 2019, después de su paso como ministro de Cultura y Deporte en el primer Gobierno de Sánchez, el mandato más breve de la Democracia (siete días). Pero su programa nunca logró buenos datos de audiencia y Hernández tenía otros planes para la codiciada franja matinal, así que no tardó en cesarlo apenas dos días después de hacer lo mismo con María Casado.

18 de mayo

Xabier Fortes anuncia su destitución como director y presentador de Los desayunos a la vez que desea suerte “al nuevo equipo y a Enric Hernández“, a quien defendió alegando que el director de información y actualidad colocado a dedo por el Gobierno “tiene el derecho y la obligación de hacer los cambios que considere oportunos para mejorar la programación”.

Hernández recoloca a Fortes en el Canal 24 Horas. Los desayunos sale definitivamente del aire debido al plan de Hernández para reforzar a Mónica López, que entonces presentaba La mañana.

25 de mayo

Enric Hernández, vía telemática, confirma a los directores de los centros territoriales sus peores pesadillas: los informativos autonómicos perderán protagonismo en la parrilla de La 1 y dejarán de emitirse sobre las 14.00 horas, quedando relegados a la franja menos atractiva de las 16.00 horas.

El rumor ya corría en los medios de comunicación. El sindicato USO denuncia que la decisión de Hernández es un “golpe al servicio público”.

28 de mayo

Rosa María Mateo da la cara por Enric Hernández y defiende los recientes ceses por motivos de audiencia, señalando que las decisiones siempre se toman con “criterios profesionales”. Sobre María Casado, dice que la veterana periodista había “cumplido una etapa” en TVE y señaló la necesidad de convertir el espacio matinal en un magacín.



El corresponsal de TVE en Bruselas hasta agosto de 2020, José Ramón Patterson | RTVE/Archivo

29 de mayo

El corresponsal de TVE en Bruselas, José Ramón Patterson, anuncia que será cesado de su puesto en agosto, “tras cinco años muy gratificantes”.

El mismo día, el consejo de informativos de TVE denuncia los planes de la cúpula de RTVE con los informativos territoriales. En un comunicado enviado a los trabajadores, el consejo dijo que “ve con preocupación las noticias y comentarios sobre el futuro de los informativos territoriales, los posibles cambios en el horario de emisión, de cadena e incluso de reducción del tiempo, de esa información de servicio público”.

Los empleados del centro de RTVE en Sant Cugat (Barcelona) envían una carta pidiendo una reunión con Enric Hernández para evitar la relegación de los informativos territoriales.

Asimismo, RTVE cesa a Sergio Sauca como presentador de los deportes en los informativos de las 21.00 horas de La 1. Su relevo es Arsenio Cañada, diretor de deportes de TVE. Lo mismo con la presentadora de deportes del informativo matinal, Lara Gandarillas, sustituida por Rubén Briones.

31 de mayo

El corresponsal de TVE en Londres, Miguel Ángel Idígoras, comunica que “la nueva dirección no cuenta conmigo” para seguir en el puesto a partir del 31 de agosto, cuando acaba su contrato, “y no se lo reprocho”. Su compañero también cesado, José Ramón Patterson, opina que “su relevo a cuatro meses del brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo; en resumen, una estupidez”.

10 de junio

Los consejos de informativos de TVE, RNE y RTVE.es suscriben un comunicado conjunto afirmando que “los informativos territoriales ni pueden ni deben ser víctimas en la batalla por ganar y fidelizar audiencias” y reivindican el papel esencial de los centros territoriales y de producción de RTVE ante la devastación llevada a cabo por Enric Hernández.

26 de junio

RTVE confirma los ceses de José Ramón Patterson y Miguel Ángel Idígoras, respectivos corresponsales de TVE en Bruselas y Londres, sustituidos por Diego Arizpeleta de la Calle y Marta Carazo, respectivamente.

Asimismo, la corporación nombra a Begoña Alegría corresponsal en Roma, en relevo de Lorenzo Milá. Alegría había dimitido como jefa de informativos de TVE tras la llegada de Enric Hernández en 2019. La corporación también cambia a algunos corresponsales de RNE.

28 de junio

Enric Hernández cesa a la directora de RNE, Paloma Zuriaga, y al director de informativos de la radio, Raúl Heitzmann, después de que estos se reunieran con el director general corporativo de RTVE, Federico Montero, para manifestar su rechazo a las decisiones de calado que quería tomar el polémico director de actualidad e información en los centros terrtoriales.

En esa reunión, en la que participaron otros directivos, Zuriaga, Heitzmann y otros pusieron sus cargos encima de la mesa. Para que no se viera como una dimisión en bloque en protesta por su cesarismo en la corporación, Hernández cesó a la directora y al jefe de informativos de RNE poco después de esa reunión celebrada sin su presencia.

30 de junio

La directora de los centros territoriales de RTVE, Cristina Ortiz, anuncia su dimisión por los “ceses y nombramientos” de Enric Hernández en las sedes regionales de la corporación. “No estoy de acuerdo que sea Enric Hernández quien decida ceses y nombramientos en [los centros territoriales], carentes de todo criterio profesional y sin tener en cuenta la opinión de esta dirección”, dijo Ortiz en un chat con otros directivos de RTVE.

La subdirectora de los centros territoriales, Alejandra Martínez, también dimitió por los mismos motivos. Ambas entendían que Hernández estaba pasándoles por encima con sus planes para transformar los centros territoriales. El sindicato CCOO aseguró posteriormente que los planes de Hernández son parte de “una operación política” de “reparto de poder”.https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=true&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1277926745417699328&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.economiadigital.es%2F%3Fp%3D127009&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

1 de julio

RTVE nombra a Rosa Maria Quitllet nueva jefa de informativos de TVE en Cataluña. La periodista, afín a la causa independentista, sustituye a Rafael Lara. Su nombramiento provocó más tensiones en el ente público e incluso llevó a Enric Hernández a enfrentarse con Rosa María Mateo, que estalló en ira por este fichaje.

Fuentes de la casa achacaron esta elección a la dificultad para encontrar a alguien para el puesto y señalaron que Quitllet es cercana a Pere Buhigas Cardó, el director de RTVE Cataluña al que Hernández designó en enero.

La corporación también nombra a Nacho Marimón nuevo director de los centros territoriales, tras la dimisión de Cristina Ortiz. Igualmente, se designa a Ignacio Elguero nuevo director de RNE, en sustitución de Paloma Zuriaga. Al mismo tiempo, los consejos de informativos de la cadena pública protestan por los ceses y dimisiones, y tildan de “insuficientes” las explicaciones que les ha dado Hernández al respecto.

2 de julio

Todos los directores de los centros territoriales de RTVE firman una carta en la que acusan a Enric Hernández de “imponer su criterio, no fundamentado en motivaciones profesionales” al emprender una batería de ceses y nombramientos en las sedes regionales de la corporación y en otros departamentos de importancia del ente.

3 de julio

El director de Radio 5 Todo Noticias, Fernando Martín, dimite por diferencias con Enric Hernández. Martín había llegado al puesto de la mano de Paloma Zuriaga, la directora de RNE cesada por Hernández apenas unos días antes. Ese mismo día, Hernández respondió por carta a los directores de los centros territoriales achacando los cambios a “diferencias de criterio o pérdidas de confianza motivadas por criterios profesionales”.

5 de julio

Profesionales de TVE y RNE comienzan una recogida de firmas en protesta por los ceses, dimisiones y nombramientos provocados por Enric Hernández en las últimas semanas.

7 de julio

Por la mañana, Nacho Marimón dimite como nuevo director de los centros territoriales de RTVE tras difundirse un vídeo comprometedor suyo. Duró una semana en el cargo, que le fue propuesto por el propio Enric Hernández ante la rebelión de la antigua dirección.

Por la tarde, Hernández finalmente deja el puesto de jefe de informativos de TVE para legárselo a una persona de su máxima confianza, Pep Vilar, que, como él, es próximo al PSC.



Pep Vilar, jefe de informativos de TVE aupado por Enric Hernández | EFE/RTVE

9 de julio

Pep Vilar anuncia que los informativos de La 2 no volverán a emitirse hasta enero de 2021, provocándose así su primer choque con el consejo de informativos de TVE y con los trabajadores de la segunda cadena, que querían retomar sus funciones en el verano.

10 de julio

El emisario de Enric Hernández en los informativos de TVE, Pep Vilar, se estrena en el puesto pidiendo a los periodistas que cuenten la política “de otra manera”.

13 de julio

El 43% de la plantilla de TVE rechaza el nombramiento de Pep Vilar como jefe de informativos en una votación interna. Un 41,5% votó a su favor y la participación fue de apenas el 24%.

14 de julio

El director de RNE, Ignacio Elguero, nombra a Mamen del Cerro como directora de los informativos de la radio pública. Con ella y Pep Vilar, Enric Hernández consigue finalmente renovar la dirección de los informativos tanto de la radio como de la tele. Del Cerro sustituyó al destituido Raúl Heitzmann.

22 de julio

RTVE cesa a Antonio Delgado como presentador del espacio informativo 24 Horas de RNE y coloca allí a Marc Sala, que había salido de La noche en 24 horas para dar paso a Xabier Fortes.

Además, el director de RNE, Ignacio Elguero, nombra a Alfredo Laín como director de programas, a Elena Gómez como directora de Radio 1, y a Óscar Torres como director de Radio 5. También designa a Tomás Fernando Flores como director de Radio 3, coloca a Carlos Sandúa en Radio Clásica, a Vicenç Sanclemente en Ràdio 4, y a Antonio Buitrago, en Radio Exterior.

29 de julio

RTVE nombra a Esteve Crespo nuevo director de los centros territoriales, tras las dimisiones de Cristina Ortiz y Nacho Marimón. Crespo es otra persona a quien Enric Hernández tiene en su círculo de máxima confianza en la casa.

Además, Pep Vilar completa su equipo para los informativos de TVE, fichando a Mónica Agudo como responsable de contenidos, a David Picazo como director del área de informativos diarios y a Sylvia Fernández como subdirectora internacional.

31 de julio

Rosa María Mateo cumple dos años como administradora única de forma “provisional” de RTVE, sin que se haya resuelto aún el concurso público para nombrar un nuevo consejo de administración y dar por buena su salida del ente. El citado concurso empieza a dar señales definitorias de que no llegará a término, mientras los partidos políticos no terminan de decidirse sobre cómo solucionar la interinidad de la corporación.

6 de agosto

Rosa María Mateo defiende los ceses, nombramientos y dimisiones en el ente público en una comparecencia en el Senado. “Como administradora única provisional de RTVE defiendo mi obligación y mi derecho a nombrar a los mejores directores y reivindico el derecho que les asiste a ellos para conformar sus equipos”, dijo, indirectamente dando su visto bueno a Enric Hernández con su revolución en la televisión pública.

Mateo también anuncia que aumentará las desconexiones en catalán en TVE de Cataluña, así como el fichaje de la periodista Gemma Nierga para presentar un magacín en La 2 también en catalán.



El jefe de informativos y actualidad de RTVE, Enric Hernández | RTVE/Archivo

17 de agosto

La secretaria general de RTVE, Elena Sánchez, nombrada por Rosa María Mateo en 2018, transmite su disposición a dejar el cargo por sus desencuentros constantes con la administradora única de la corporación. Sánchez es una de las candidatas del concurso público para elegir un nuevo consejo de administración, y cuenta con el apoyo del PSOE en este sentido.

20 de agosto

RTVE desmiente que haya iniciado audiciones para buscar una “presentadora tierna” en Cataluña después de que se publicaran anuncios en agencias de casting en internet. Trabajadores de la cadena en Sant Cugat cuestionan el comunicado de la empresa y vuelven a alzar la voz por los importantes cambios que se están llevando a cabo en los centros territoriales.

28 de agosto

RTVE confirma la dimisión de Elena Sánchez y nombra a Verónica Ollé nueva secretaria general.

4 de septiembre

La mañana emite su último programa, dando paso a La hora de La 1, la nueva apuesta de Enric Hernández para la franja matinal, que presenta su protegida Mónica López.

6 de septiembre

Enric Hernández da una entrevista a El País y justifica así la controversia por los ceses y nombramientos: “Fue una tormenta en un vaso de agua”. “Son cargos de confianza y, si no hay sintonía, se retira la confianza”. Y a pasar página…

7 de septiembre

TVE estrena La hora de La 1, el programa que Enric Hernández dio a Mónica López, que sustituyó a Mónica Casado tras su cese de La mañana. Su audiencia nunca despega.

RTVE coproduce el programa con una empresa externa, otra característica cada vez más común del director de actualidad e información, que le vale sendos choques con los sindicatos y los trabajadores que defienden que se haga un mayor uso de los recursos propios del ente público.

25 de septiembre

El Consejo de Europa alerta de que RTVE lleva 26 meses sin consejo de administración y reclama reactivar el concurso público para elegirlo.

14 de octubre

RTVE cancela La primera pregunta tras solo tres emisiones. Otra apuesta de Enric Hernández para la nueva programación, el espacio se emitía los sábados por la noche en La 1 y nunca despertó el interés de los televidentes.



Carles Puigdemont, entrevistado por Gemma Nierga en el matinal ‘Cafè d’idees’ de TVE en Cataluña, el 28 de septiembre de 2020 | RTVE/Archivo

18 de octubre

TVE Cataluña estrena Cafè d’idees, el programa de Gemma Nierga que Rosa María Mateo avanzó en una comparecencia en el Congreso en verano. Una de sus primeras entrevistas, vista por tan solo 1.000 personas, fue a Carles Puigdemont, expresidente catalán fugado a Bélgica tras su participación en el referéndum ilegal del 1-O. El programa es una de las apuestas de Hernández y Mateo para RTVE Cataluña.

20 de octubre

El Tribunal de Cuentas señala que, desde su llegada a RTVE en 2018 hasta finales de 2019, Rosa María Mateo echó al 31% de los directivos de la corporación “sin motivación”. En 2021 cabe esperar un informe sobre los ceses y nombramientos llevados a cabo por Enric Hernández este año.

30 de octubre

PSOE y PP acuerdan echar por tierra el concurso público para nombrar un nuevo consejo de administración de RTVE, dilatando aún más la interinidad de Rosa María Mateo y, por extensión, de Enric Hernández.

5 de noviembre

Después de varias semanas de rumores, RTVE confirma el fichaje del periodista Jesús Cintora para terminar la remodelación de la franja matinal impulsada por Enric Hernández.

Su programa, Las cosas claras, es otra coproducción con una empresa externa y tiene una redacción paralela. La corporación defiende que no es un programa informativo, por lo que se siente con permiso para externalizar parte de su producción (algo prohibido en los informativos).

11 de noviembre

Cinco días antes del estreno de Las cosas claras, tres sindicatos de RTVE anuncian que llevarán el programa de Jesús Cintora ante la justicia por considerar que se vulnera el mandato marco del ente al externalizar un espacio principalmente informativo. Algunas centrales achacan a Enric Hernández la obsesión de la RTVE actual por externalizar programas.

13 de noviembre

El consejo de informativos de TVE hace balance del primer año de Enric Hernández como director de información y actualidad de RTVE, y le acusa de “vaciar el núcleo” de la televisión pública.

El consejo describe el mandato de Hernández como “un periodo con más sombras que luces” y transmite su preocupación por la externalización de programas como Las cosas claras, que a su parecer podría producirse completamente con los trabajadores de la casa.

“Creemos que sería un grave error vaciar el núcleo de los servicios informativos de TVE, como Enric Hernández ha tratado de hacer con algunas decisiones en su primer año de mandato”, reza el comunicado.

14 de noviembre

La directora de magazines de TVE, Isabel Cacho, dimite por sus discrepancias con la externalización de programas como el de Jesús Cintora. Cacho criticó que Enric Hernández tomase decisiones de importancia que afectaban a su departamento y que impusiera su criterio ante las críticas recibidas por ello.



El periodista Jesús Cintora, presentador del nuevo programa ‘Las cosas claras’, en La 1 de TVE | RTVE/Archivo

16 de noviembre

Las cosas claras debuta en la franja matinal de TVE, inmediatamente después de La hora de La 1 con Mónica López. La revolución de la programación de la mañana de la televisión pública labrada por Enric Hernández durante meses finalmente toma forma.

Las cifras de audiencia suben ligeramente pero Cintora no logra imponerse a su principal competidor, Antonio García Ferreras, conductor de Al rojo vivo en La Sexta. El estreno de Las cosas claras desata un “lunes negro” en RTVE, con muchos trabajadores protestando por la externalización de servicios.

20 de noviembre

Cuatro de los cinco sindicatos con representación en RTVE confirman que denunciarán el programa de Jesús Cintora por la externalización llevada a cabo por Enric Hernández. La central CCOO se desmarca, pidiendo una demanda contra todas las coproducciones, no solo contra Las cosas claras.

26 de noviembre

Rosa María Mateo defiende el fichaje de Jesús Cintora y califica Las cosas claras como un programa de “infoentretenimiento”, no de “información”. También dice que no hay trabajadores en la casa para hacer algunas de las funciones que tiene encomendadas la productora externa, lo que despierta el enojo de muchos trabajadores, que lanzan una campaña para criticarle.

2 de diciembre

Después de transformar toda la radio pública, Enric Hernández se da cuenta de que el esfuerzo ha sido fútil en términos de audiencia. El Estudio General de Medios señala que RNE sufre la peor caída de todas las radios en los últimos seis meses.

Mensualmente, las cifras de audiencia de TVE también son preocupantes, pese a que conseguir más público es una de las razones esgrimidas por Hernández y Rosa María Mateo para hacer sus cambios de calado en el ente.

11 de diciembre

Una respuesta parlamentaria de Rosa María Mateo publicada en el Boletín Oficial de las Cortes revela el coste de externalizar el programa de Jesús Cintora: más de 43.000 euros por episodio, sin contar los gastos en los que incurre la televisión pública para hacer su parte.

La respuesta de Mateo también revela que el primer contrato de Las cosas claras fue firmado hasta el 31 de diciembre, de forma que la corporación puede decidir si ampliarlo o cancelarlo antes de final de año.

15 de diciembre

El Congreso de los Diputados entierra por completo el concurso para elegir al consejo de RTVE. Los diputados entrevistarán al casi centenar de candidatos que en 2018 presentaron proyectos para dirigir la corporación, ignorando el baremo del comité de expertos al que ellos mismos nombraron hace dos años.

Se prevé que entre diciembre y enero se avance para tener por fin un nuevo consejo de administración, del que definitivamente dependerá el futuro de Enric Hernández. Convenientemente, por las mismas fechas en que las Cortes toman esa decisión, la cesada María Casado confirma lo que subyace tras esta cronología: RTVE sigue siendo un “juguete político”.