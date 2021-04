Cataluña da largas a la vacunación en grandes espacios como el Camp Nou o la Fira

El vicepresidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, y la consellera de Salud, Alba Vergés, anunciaron a bombo y platillo hace dos semanas que estaba “todo listo” para activar la estrategia de vacunación masiva en la atención primaria y grandes espacios emblemáticos de Cataluña, y que solo faltaba una llegada intensiva de dosis para inocular el coronavirus.

Los dirigentes catalanes supeditaron la vacunación en grandes espacios como el Camp Nou o la Fira de Barcelona a la disponibilidad de 200.000 dosis de las diferentes vacunas. La semana pasada, en la comunidad autónoma se administraron más de 264.000 dosis, según datos transmitidos este martes por la subdirectora de promoción de la Salud, Carmen Cabezas.

Asimismo, tal y como ha confirmado también este martes el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, esta semana han llegado a Cataluña casi 200.000 dosis de la vacuna de Pfizer-Biontech, y en la comunidad todavía sobraban más de 100.000 de las más de 1,5 millones de dosis que se han entregado, con datos del Ministerio de Sanidad al 4 de marzo.

No obstante, la puesta en marcha de los grandes espacios contemplados en la anunciada pero no concretada estrategia de vacunación no será próxima. Tanto Cabezas como Argimon se han mostrado confiados en que antes del verano, cuando se espera un ritmo de entregas de hasta 450.000 dosis semanales, se podrá lograr. Pero por el momento no.

“Se esperará” para vacunar en grandes espacios

Casi 500 centros de atención primaria (CAP) y medio centenar de espacios intermedios llevan todo el peso de la vacunación. Pero el plan también involucra a seis grandes espacios: el Camp Nou, las Firas de Barcelona y Cornellà, la Pista Coberta d’Atletisme (Sabadell), el Pavelló Onze de Setembre (Lleida), el Palau Firal de Girona y uno sin confirmar en Tarragona.

Cabezas ha destacado que ha sido gracias al trabajo de los CAP y los puntos de tamaño intermedio que la semana pasada “fuimos capaces” de poner más de 264.000 vacunas. No obstante, ha explicado que “para activar los espacios masivos se esperará a que se requiera ponerlos en marcha“, siendo CatSalut responsable de los dispositivos y de la operativa.

El hecho de que Cataluña todavía esté pendiente de vacunar a la mayoría de los adultos mayores de 80 años supone también un obstáculo, en el tanto todavía quedan otros grupos prioritarios en la campaña que suelen vacunarse cerca de sus domicilios o en sus CAP de referencia. Y es que la vacunación en grandes espacios está pensada para grupos jóvenes.

Leer más: Cataluña tendrá que multiplicar el ritmo de vacunación para llegar a su objetivo en verano

“Esa activación será ligada a la necesidad y la ampliación de las personas a vacunar“, ha afirmado Cabezas, lo que implica que al menos durante esta primera parte de la primavera no se verán grandes jornadas de inoculaciones en estadios o pabellones, algo que ya está dándose en otras comunidades como País Vasco o Madrid.

El ritmo de vacunación en Cataluña

Las declaraciones de Argimon y Cabezas este martes han sido lo más cercano a la concreción que han tenido las autoridades catalanas con respecto a la vacunación en grandes espacios. “Lo tenemos a punto. Tenemos los espacios, tenemos los profesionales y lo que falta ahora son las vacunas“, aseguró Aragonès el pasado 23 de marzo.

En aquel entonces, Argimon lamentó que toda la estrategia dependiese de “cuándo lleguen las vacunas” y que, en virtud de que “cada semana ha habido un retraso”, era difícil hacer previsiones. Este martes, el secretario de Salud Pública ha incidido en ello, subrayando que solo Pfizer ha cumplido estrictamente sus compromisos; Astrazeneca y Moderna, no.

El Departamento de Salud calcula que la inmunidad de grupo se conseguirá en Cataluña con 5,4 millones de personas vacunadas. Cuando se activen los grandes espacios de vacunación, el objetivo será administrar medio millón de dosis por semana, tirando de una bolsa de casi 10.000 profesionales sanitarios, la mayoría de enfermería.

Hasta el 4 de abril, 439.817 personas (el 8,1% de las necesarias para la inmunidad de grupo) habían recibido la pauta completa de dos dosis en Cataluña y se había administrado la primera dosis a otras 561.630 (el 10,4% del objetivo). En total, la comunidad ha administrado 1.441.264 de las 1.547.080 dosis que ha recibido (el 93,2%).