El Gobierno vacunará a los adolescentes de 12 a 17 años antes de iniciar el curso escolar

El Gobierno ya tiene fecha para inmunizar a los adolescentes. La titular de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que los menores de 12 a 17 años serán vacunados dos semanas antes de comenzar el curso escolar en septiembre. Este es el planteamiento que el Ejecutivo llevará a la Comisión de Salud Pública después de que la Agencia Europa del Medicamento (EMA) autorizara el fármaco de Pfizer en estas edades.

Así lo ha adelantado la ministra este viernes en una entrevista en TVE en la que ha apuntado que está a punto de alcanzarse un nuevo hito de diez millones de personas inmunizadas con las dos pautas de la vacuna. Esta cantidad representa al 21% de la población. El ritmo avanza, pero todavía hace falta un plus para que dentro de tres meses esté vacunado el 70% de la población, que es el objetivo marcado por Pedro Sánchez.

Con el plan de vacunación viento en popa, el dilema ahora reside en el enfrentamiento entre el Ejecutivo y algunas comunidades autónomas que han rechazo la propuesta de Darias sobre las nuevas medidas anticovid, y en especial las relacionadas con el ocio nocturno. Madrid, Andalucía, Cataluña, Murcia, Castilla y León, País Vasco y Galicia se han mostrado en rebeldía. “Conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes”, aseguró la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una rueda de prensa | EFE/JCH/Archivo

Y es que el nuevo plan de desescalada de Sanidad establece que solo las regiones que cuenten con un nivel de alerta 1 sobre el coronavirus podrán volver a abrir los establecimientos del ocio nocturno, después de más de un año clausurados por completo. Madrid todavía cuenta con una incidencia acumulada de 165 casos positivos por cada 100.000 habitantes, mientras que en el País Vasco es de 198.

Según ha explicado Darias, “no se trata de ninguna imposición del Ministerio” sino que es “fruto del trabajo conjunto de las comunidades autónomas” elaborado en un grupo de trabajo en el que participaron trece comunidades autónomas. Y ha recordado que la firma de esta orden de carácter obligatorio se producirá este mismo viernes y habrá que cumplirla hasta que se alcance el objetivo de haber inmunizado al 70% de los españoles.

Darias, a las CCAA en rebeldía: “El Gobierno hará que se cumpla”

“Espero que cumplan y si no, el Gobierno hará que se cumpla. En Semana Santa, Madrid dijo que no iba a cumplir las restricciones y cumplió. Es muy importante hacer una desescalada gradual y progresiva. Pedí consideraciones cuando hablé en la Interterritorial, y nadie dijo nada, me sorprende lo que ha ocurrido después”, ha indicado la responsable de Sanidad en otra entrevista en Cadena ser. “Nos son pugnas partidarias sino medidas sanitarias”, ha agregado.

Darias ha recordado que el verano pasado el ocio nocturno fue uno de los elementos claves en el inicio de la segunda ola de coronavirus. Por ello, ha pedido consolidar los datos y mantener baja la incidencia acumulada. Y es que le preocupa que en la franja de los menores de 50 años la positividad está en torno a un 7-8%. El objetivo está en bajar hasta las 50 infecciones por cada 100.000 habirantes. De esta forma, Reino Unido incluirá a España en la lista de países a los que poder viajar.

Sanidad vigilará los efectos secundarios de la vacuna de Janssen

En cuanto a la vacuna de Janssen, Darias ha defendido la decisión de la Comisión de Salud Pública de autorizar su uso entre las personas de entre 40 y 49 años. Igual que ocurrió con la de Astrazeneca, este fármaco provocó coágulos de sangre en un número muy reducido de personas en Estados Unidos -seis entre siete millones-, lo que llegó a paralizar su lanzamiento en Europa.

“Es verdad que tendremos que estar atentos y vigilantes, pero también es verdad que los casos de notificación hasta ahora no están en parangón a los notificados con Astrezeneca”, ha aclarado la ministra en relación a posibles casos de trombosis venosa cerebral.