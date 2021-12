Las noticias más importantes de hoy, miércoles 22 de diciembre

Un breve repaso a las noticias del día, la información necesaria para estar al corriente de la actualidad en España.

1. Arrimadas afronta una rebelión interna en Ciudadanos tras el fiasco en Castilla y León

El desánimo se adueña de los dirigentes de Ciudadanos que ya no quieren dar la cara por Inés Arrimadas. Nadie quiere dar el paso y presentarse como candidato de consenso en unas primarias tras el fiasco en Castilla y León. Distintas provincias se rebelan contra la orden de ir a por Pablo Casado en el escaparate de las redes sociales.

2. De Abengoa a Duro Felguera: todos los ‘muertos’ del hombre fuerte del Santander en Merlin

Que a Javier Garcia-Carranza no le tiembla el pulso a la hora de ejecutar sus decisiones es algo en lo que coinciden todos los que alguna vez trataron con él. El hombre encargado de mancharse las manos por Ana Botín en el Banco Santander trató de descabezar esta semana Merlin Properties al forzar el cese de su consejero delegado y fundador, Ismael Clemente. La jugada, por el momento, no le salió, pero no es la primera vez que en pro de la entidad de origen cántabro se gana enemigos en consejos de administración de grandes cotizadas.

3. El Gobierno redacta ya el texto de la reforma laboral tras cerrar puntos clave con los agentes sociales

CEOE no da por seguro el acuerdo pero admite que hay más posibilidades y fijará posiciones en su Junta Directiva de este jueves, toda vez que el Gobierno ha ido relajando sus planteamientos iniciales en asuntos trascendentales como la temporalidad

4. La subida de precios de los alimentos ha venido para quedarse pero no impactará en la calidad

Los expertos coinciden: la subida de precios en el sector de la alimentación ha venido para quedarse en un contexto marcado por el alza de la energía, el transporte y las materias primas. Pero no impactará en la calidad de los productos, ya que España puede presumir de tener una producción primaria excelente y tiene que hacer frente habitualmente a controles de calidad y seguridad importantes.

5. José Miguel Mulet y Gemma del Caño analizan los retos de la industria alimentaria en el primer Foro Food ED

Este martes ha echado a andar Foro Food ED, el gran foro sobre el futuro de la alimentación organizado por Economía Digital para debatir sobre los grandes retos del sector. En la primera sesión, José Miguel Mulet y Gemma del Caño han analizado dichos retos desde el punto de vista de la industria.

6. El Gobierno “pasa” de expedientar a las eléctricas por vaciar embalses, pero les devolverá 1.900 millones

Eléctricas como Iberdrola o Naturgy estuvieron este verano en el punto de mira del Gobierno y, en concreto, del Ministerio para la Transición Ecológica, por los episodios de vaciado de embalses en plena subida de la tarifa eléctrica. A pesar de que la ministra Teresa Ribera anunció que se realizarían investigaciones, esta semana se supo que los expedientes no llegaron a abrirse. De hecho, las energéticas no solo se libran de hipotéticas multas por la gestión de las presas que explotan sino que harán caja en forma de millonarias devoluciones de impuestos relacionadas con este negocio. En concreto, lo que pagaron por el canon hidroeléctrico aprobado en 2015 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que fue tumbado por el Supremo este ejercicio. El Consejo de Ministros acordó este martes destinar más de 1.900 millones de euros a cumplir con estas sentencias.

7. Rescate millonario de Celsa a su siderúrgica gallega, en quiebra técnica

Celsa espera el rescate haciendo lo propio con sus filiales. Ese podría ser el resumen de la situación actual del grupo siderúrgico, todo un gigante, pero con pies de barro si se atiende a su delicada situación financiera. Celsa Atlantic, la filial que controla la planta de A Laracha, es un buen ejemplo de la nueva dinámica en la que está inmerso el grupo de los Rubiralta a la espera del rescate de la SEPI.

8. Los ‘espías del catalán’ se lanzan ahora contra los conductores de autobús de Barcelona

Plataforma per la Llengua, la entidad que espió a los niños en los recreos y pide mayor control en los colegios sobre la lengua que usan los alumnos en espacios no-lectivos, la toma ahora con los conductores de autobús de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). La entidad pide que se anule un proceso de selección para nuevos aspirantes porque no se exige el catalán.

