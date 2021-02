Nueva polémica en el Gobierno: aparece una muñeca ahorcada con la cara de Carmen Calvo

No ha sido la mejor semana para Carmen Calvo. La vicepresidenta primera del Gobierno ha protagonizado varias disputas en los últimos días que han provocado fuertes enfrentamientos entre el PSOE y Unidas Podemos. Una en concreto ha profundizado aún más la brecha existente entre los socios: el bloqueo de la Ley Trans. Twitter se hizo eco de las protestas, pero los ataques contra Calvo han ido más allá: desde hace más de 24 horas una muñeca ahorcada con su cara yace en una plaza de Santiago de Compostela.

“Me he perdido… ¿por dónde queda el patriarcado?”, dice un cartel que sujeta esta dantesca representación de la vicepresidenta primera, recogida por el diario elcomun.es, aparentemente en el marco de la polémica desatada por la paralización de la norma que defiende los derechos de las personas trans. Aunque la autoría de este ataque se desconoce, el citado medio ha señalado a grupos proqueer.

En cualquier caso, Calvo ha querido lanzar un mensaje a los responsables: “Ni la violencia ni las amenazas tienen cabida en una democracia. Así no”, ha sentenciado a través de un tuit.

La socialista ha recibido numerosos mensajes de apoyo en la red social por parte de los miembros de su partido, entre ellos de la presidenta Cristina Narbona o de la portavoz del partido en el Congreso, Adriana Lastra. En cambio, una hora después de que esta noticia se difundiera por las redes sociales, Unidas Podemos no se había pronunciado al respecto.

El PSOE ha tachado de “intolerable, abominable y repugnante” este acto que se produjo en la plaza 8 de marzo de la capital gallega durante la madruga del 19 de febrero. “La intimidación, la amenaza, la coacción o la violencia no se pueden permitir en una democracia plena como la nuestra” ha señalado la formación insistiendo así en que en España existe una plena normalidad democrática, en contra de lo que defiende Podemos. “Ya vemos dónde va a parar el discurso negacionista”, ha sentenciado en referencia a su socio.

Tensión entre Irene Montero y Carmen Calvo

Carmen Calvo se ha convertido en uno de los factores principales en el origen de las disputas en el Gobierno de coalición. Además de su negativa a debatir la Ley Trans este próximo martes en el Consejo de ministros -alegando que falta seguridad jurídica en la norma-, y también ha sido una de las responsables de sacar adelante la Ley de Igualdad, llamada Ley Zerolo, sin contar con los morados, que votaron en contra el congreso.

“Calvo no es la ministra de Igualdad”, reprochaban fuentes de Podemos esta semana en declaraciones a Economía Digital. Los de Pablo Iglesias culpan a la vicepresidenta primera de no ser capaz de ver que ya no está al frente del ministerio que ocupó en 2018 cuando el PSOE llegó a la Moncloa.

La ministra de Igualdad, Irene Montero. EFE/Quique García

El borrador elaborado por el Ministerio de Igualdad incluye algunos aspectos como el permiso para cambiar de sexo a partir de los 16 años sin necesidad de informe médico o tratamiento. Calvo se ha manifestado en contra de esta iniciativa al considerar que supondría negar la existencia del sexo biológico y, con ello, la de las desigualdades que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

“El Gobierno está comprometido y trabajando en una norma legal que proteja los derechos y evite las discriminaciones del colectivo LGTBI” pero que ésta debe realizarse “como cualquier norma, con calidad y seguridad jurídica”, señalaron a este diario desde el Gobierno.