Sánchez quita importancia al fiasco de J&J: prevé cumplir con el objetivo de vacunación

El frenazo del lanzamiento de la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus cae como un jarro de agua fría en Europa. Pero al Gobierno de Pedro Sánchez parece no alarmarle demasiado prescindir del que hasta ahora parecía uno de los pilares que le iba a ayudar a conseguir el objetivo de inmunizar al 70% de la población a finales de agosto, es decir, a 33 millones de personas.

España contará con 5,5 millones de dosis menos entre abril y junio. Y aun así el jefe del Ejecutivo, que en ningún momento de su intervención se ha pronunciado en relación a la decisión de la farmacéutica estadounidense, ha lanzado un mensaje de tranquilidad y optimismo: “El próximo escenario será recibir entre abril y junio 38 millones de dosis”, ha asegurado Sánchez en el Congreso. Esta cantidad supone recibir 3,5 millones de sueros más que en el trimestre anterior.

No obstante, el presidente del Gobierno ha reconocido que la campaña de inmunización no es un proceso cerrado. “Los escenarios cambiantes tienen esa naturaleza”, ha justificado. No está en sus manos recibir las dosis previstas, sino que hay que tener en cuenta otros factores.

Entre ellos, los posibles problemas que pueden surgir en el proceso de producción, como ya ha ocurrido hasta ahora –Pfizer y Astrazeneca han protagonizado retrasos- o las decisiones de la Comisión Europea, que este miércoles ha decidido que no comprará más dosis de Johnson & Johnson y Astrazeneca en 2022. “El objetivo del Gobierno es vacunar con total garantía y seguridad”, ha apuntado.

La UE negocia tres nuevas vacunas, entre ellas, la rusa

El Gobierno confía en las vacunas de Pfizer y Moderna y, además, ha anunciado que la UE está negociando otras tres nuevas, entre ellas la rusa Sputnik. “Estamos ante la mayor campaña de vacunación a escala mundial de nuestra historia”, ha aseverado. También ha asegurado que el ritmo va en ascenso y que el 2021 será el “año de la vacuna”: se recibirán en total 182 millones de dosis.

Por lo tanto, aunque el plan de inoculación de Sánchez ha sufrido recientemente varios reveses por la vacuna de Johnson & Johnson y la de Astrazeneca, de la que se ha limitado su uso a personas de entre 60 y 69 años después de que se detectaran casos de trombosis en menores de esta edad, el programa de vacunación ha quedado tocado, pero no hundido.

Vacunación con AstraZeneca de personas del rango de edad comprendido entre los 65 y 60 años, en el Pabellón ‘Pedro Delgado’ de Segovia, el pasado jueves. EFE/ Pablo Martín

Los antídotos de tecnología ARN mensajero –no vinculada con casos de coágulos de sangre- podría ayudar al Gobierno a alcanzar su objetivo. Eso sí, siempre que nuevos contratiempos no dificulten las entregas. Un aspecto positivo es que los menores de 65 años que ya hayan pasado la Covid-19 en los seis meses previos recibirán un solo pinchazo, por lo que de esta forma se ahorran vacunas.

Sánchez ha pedido “no bajar la guardia”. España está a las puertas de la cuarta ola de coronavirus y en una semana en ela que “sin duda”, según el presidente, se superarán los 200 casos por cada 100.000 de incidencia acumulada. “No podemos bajar la guardia y comportarnos como si el virus no existiera o hubiera desaparecido. El virus sigue ahí“, ha concluido.