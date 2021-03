Astrazeneca tenía escondidas 30 millones de dosis en Italia para mandárselas al Reino Unido

La relación entre la Unión Europea y Astrazeneca puede tensarse todavía más. El incumplimiento de las entregas por parte de la farmacéutica británica a los Veintisiete ha sido motivo de disputa desde que se autorizó esta vacuna. El bloque comunitario llegó a sospechar que la escasez de suministro se debía a que las dosis que correspondían a Bruselas se enviaban al Reino Unido. Y no se alejaba mucho. Italia ha descubierto que la compañía escondía en el país 29 millones de dosis para enviar a Londres.

Los sueros estaban escondidos en la planta de Catalent Pharma, en el municipio de Anagni, muy cerca de Roma, según ha adelantado La Stampa este miércoles. Este material, casi el doble de lo que ha recibido la UE hasta ahora, ha sido descubierto por las autoridades italianas en una operación iniciada por recomendación de la Comisión Europea.

Leer más: La vacuna de Astrazeneca desencadena un aumento de ventas de paracetamol

El diario italiano afirma que el destino de estos fármacos era el Reino Unido, que tiene que garantizar el segundo pinchazo de 15 millones de personas. No obstante, según informa Bloomberg, fue producido en Países Bajos por la compañía Halix, una subcontrata de Astrazeneca con capacidad para generar cinco millones de dosis al mes.

Segunda vez que Italia bloquea una partida de dosis

No es la primera vez que se hallan sueros en esta fábrica italiana con destino a otros países. Hace tan solo tres semanas el país transalpino bloqueó una partida de 250.000 viales con destino a Australia. Desde entonces, Astrazeneca no ha presentado más solicitudes de exportación, por lo que en esta ocasión no informó ni al Gobierno de Mario Draghi ni a las autoridades comunitarias.

Un paquete con la vacuna de Astrazeneca contra el coronavirus que se ha repartido de forma internacional. EFE

Esta noticia trasciende justo el mismo día en el que la Comisión Europea presenta un nuevo mecanismo para reforzar el control de las exportaciones y garantizar así el suministro necesario para su campaña de vacunación. De aprobarse, Bruselas podrá actuar sobre los cargamentos de la farmacéutica que exporten a países de fuera de la UE, aunque cumplan con los pactos.

“Lo más importante es estabilizar y acelerar la entrega de vacunas” Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico de la CE

“Es importante distinguir entre las empresas que no cumplen y las que cumplen”, ha afirmado este miércoles el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis. “Lo más importante es estabilizar y acelerar la entrega de vacunas”, ha añadido.

Tras estos acontecimientos, la tensión entre Astrazeneca y la UE se eleva todavía más. Incluso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, amenazó hace unos días al Ejecutivo de Boris Johnson con vetar las exportaciones de vacunas hacia Reino Unido.

Esta propuesta será debatida este jueves con los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, que se reunirán por videoconferencia para analizar tanto los problemas en la campaña de vacunación como los retos económicos que enfrentan.