Elecciones catalanas | Finaliza la franja horaria de seguridad para que voten los mayores

Dirigentes de ERC reconocen a Economía Digital que no tenían la menor intención de llegar al extremo de un documento antiPSC. No lo querían porque no querían iniciar el día siguiente a las elecciones con una mano atada a la espalda a la hora de buscar acuerdos para gobernar ni tampoco querían verse secuestrados, una vez más, por Junts per Catalunya.

