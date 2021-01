Nuevas restricciones: las CCAA endurecen las medidas ante la evolución de la covid

Las consecuencias de las fiestas navideñas y las celebraciones con familiares y amigos no se han hecho esperar. El nuevo año arranca con una situación epidemiológica peor que la que dejamos atrás en 2020 y en plena tercera ola de coronavirus que contrarresta la emoción de la llegada de la vacuna a España.

Varias comunidades autónomas han anunciado este sábado un endurecimiento de las restricciones y se espera que en los próximos días los gobiernos regionales anuncien más. Este es el caso de Cataluña, donde todos los indicadores de la pandemia han empeorado en las últimas 24 horas con casi 2.000 nuevos contagios, 51 muertos más y un aumento en el riesgo de rebrote y la velocidad de propagación.

Por el momento son tres las regiones que a partir de este lunes ampliarán sus medidas. La Comunidad de Madrid confinará 18 zonas básicas de salud y cinco municipios que afectarán a más de medio millón de personas; Aragón volverá a la fase 3, que implica el cierre de todos los establecimientos no esenciales a las 20 horas y Andalucía aplicará el cierre perimetral en ocho municipios del Campo de Gibraltar.

Madrid confina 18 zonas básicas y 5 municipios

La Comunidad de Madrid, que en diciembre presumía de la buena evolución de la pandemia en la capital y el descenso de casos, ha visto revertir su situación. Con una incidencia acumulada de 369 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso prohibirá a partir del lunes la entrada y salida en 18 zonas básicas de salud y en cinco municipios.

Así lo ha anunciado este sábado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha hecho un llamamiento a la Delegación del Gobierno para que vigile el cumplimiento de las normas de un modo "más contundente".



“La incidencia nos mantiene alerta y es posible que siga subiendo tras las fiestas”, ha alertado. Sin embargo, ha señalado que todavía era pronto para saber si se trata de una nueva ola o un repunte de infecciones como consecuencia de las fiestas navideñas.

Las zonas afectadas son Marqués de la Valdavia y Alcobendas Chopera, en Alcobendas; Las Olivas y Aranjuez, en Aranjuez; San Fernando y Los Alperchines, en San Fernando de Henares; Virgen del Cortijo, en el distrito de Hortaleza de Madrid capital; y la zona básica de Torrelodones, que afecta a los municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares.



Se suman a estas últimas cinco localidades concretas que no coinciden con el de una zona básica, por estar más localizados los focos de transmisión: Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés.



De momento no está previsto prorrogar el cierre perimetral más allá de lo previsto del 6 de enero. No obstante, la comunidad permanece alerta después de que se hayan detectado nueve casos con la variante británica del coronavirus y treinta más permanezcan en investigación.



Aragón adelanta el cierre de actividades no esenciales a las 20.00 horas

Aragón también da un paso atrás. La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha alertado este sábado de una “evolución multiplicadora de los contagios”. Es decir, según los datos de propagación, la próxima semana cada infectado contagiará a más de una persona. Y es que la incidencia acumulada ha pasado de los 110 hasta los 246,8 por cada 100.000 habitantes en tan solo 14 días.



Ante este escenario, la comunidad vuelve a la fase 3, que implica el cierre de todos los establecimientos no esenciales a las 20.00 horas y un aforo máximo del 25%. Además, mantiene los confinamientos perimetrales de las provincias y de la región y la reducción de determinados aforos.

La hostelería vuelve a ser de nuevo uno de los sectores más golpeados. El interior de bares y restaurante se limitará al 30% y el exterior al 50%, con un máximo de cuatro y seis personas por mesa, respectivamente. El consumo en barra y el tabaco en exteriores también queda prohibido.

Andalucía decreta el cierre perimetral de 8 municipios del Campo de Gibraltar

También el Gobierno andaluz se ha visto obligado a tomar medidas. En concreto, lo ha hecho en ocho municipios integrados en las dos áreas sanitarias del Campo de Gibraltar donde se ha decretado el cierre perimetral después e que la región presentara su mayor tasa de incidencia: 316 casos por cada 100.000 habitantes en las últimas dos semanas.

Según ha explicado el Ejecutivo regional a través de un comunicado, las zonas afectadas son la Línea de la Concepción, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo, San Roque y Tarifa, con cerca de 270.000 habitantes en total.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado también que se ha analizado la proliferación de casos asociados a la cepa británica de la Covid-19 en Gibraltar. Los casos confirmados vinculados a esta mutación de la covid se elevan ya a siete en la región.

Gibraltar decreta el confinamiento general

El Gobierno de Gibraltar ha decretado el confinamiento general de su población durante dos semanas, después de que las cifras de contagios registradas en los últimos días en el Peñón alcanzaran los 973 casos activos.



Según ha señalado el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, en un comunicado recogido por Efe, la medida supondrá un confinamiento total de 24 horas, por lo que los gibraltareños sólo podrán salir de sus casas para trabajar, hacer compras esenciales, pasear con niños o por situaciones debidamente justificadas.



Sobre la presencia de la cepa británica, Picardo ha señalado que “el comportamiento del virus, con una infecciosidad tan masiva, sugiere que estamos ante la nueva variante más infecciosa, pero no podemos confirmarlo genéticamente”.