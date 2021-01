España, a la cabeza del mayor repunte de casos tras la Navidad

Las Navidades pasan factura en España. El país se ha convertido, junto a Portugal, en la nación con mayor incidencia de casos covid en las últimas dos semanas. Mientras que el pasado 23 de diciembre, justo antes de que comenzaran las fiestas y las reuniones sociales, había logrado bajar los casos hasta los 253 contagios por cada 100.000 habitantes, este jueves alcanzó los 1.026, solo por detrás del país vecino, que sumó 1.429.

Así se refleja en los datos publicados este jueves por el Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades. Y, aunque no ha llegado a alcanzar el alto nivel de contagio que ha sufrido el Reino Unido o Irlanda por la expansión de la cepa británica –más contagiosa y peligrosa– estos países han logrado reducir la tasa de positivos gracias a las fuertes restricciones.

Por comparar, el pasado 8 de enero fue cuando el país que lidera Boris Johnson alcanzó el mayor número de infecciones, con casi 60.000 nuevos casos en un día. Tres días más tarde, el dato de la incidencia acumulada en 14 días alcanzó su pico: 1.180 contagios por cada 100.000 habitantes, una cifra a la que se aproxima ahora España. Desde entonces, en tres semanas ha logrado mantener la tendencia negativa gracias a las duras medidas y actualmente se encuentra en 723.

El Reino Unido se recupera a pesar de la cepa británica

El primer ministro inglés ordenó a principios de enero la vuelta al confinamiento domiciliario. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez volvió a apostar en las comunidades autónomas y rechazó rotundamente encerrar a la población en sus casas con la misma dureza que en la primera ola.

Tasa de notificación de casos de covid a 14 días por cada 100.000, en la segunda y tercera semana de enero de 2021./ Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades

“Tenemos el conocimiento, la experiencia y sabemos cómo doblegar la tercera curva”, aseguró el 16 de enero el por aquel entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. La gestión de su sucesora al frente de Sanidad, Carolina Darias, no ha cambiado, sino que apuesta también por la cogobernanza y asegura tener la situación bajo control.

Es cierto que, antes de tomar esta medida extrema que pidieron varias comunidades autónomas, las regiones todavía tenían la opción de endurecer todavía más las restricciones, como por ejemplo con el cierre de la hostelería o de gimnasios, según estipula el decreto de Estado de alarma. De hecho, Castilla y León ha establecido este sábado el cierre del comercio y el interior de los bares y restaurantes en 53 municipios a las 18.00 horas.

Francia retrasa el confinamiento domiciliario, pero no lo descarta

Según datos actualizados este viernes, Francia es el país de la Unión Europea que más casos de coronavirus ha diagnosticado a lo largo de la pandemia, con tres millones. Reino Unido le supera con 3,7 y España es el segundo de la lista de los Veintisiete, rozando las 2,6 infecciones.

El país galo se cerrará a partir de este domingo y no permitirá viajeros procedentes de países exteriores de la Unión Europea. Emmanuel Macron evita un tercer confinamiento estricto, pero no lo descarta. Y es que, igual que España, en comparación con el 23 de diciembre la tasa también ha subido, aunque, en proporción, mucho menos: desde los 272 casos entonces por cada 100.000 habitantes hasta los 203 actuales. No obstante, fue más contundente en Navidad y, por ejemplo, en Nochevieja decretó el toque de queda a las 20.00 horas.

Además de ese cerrojazo suplementario a las fronteras, según ha informado Efe, el Ejecutivo francés ha preparado este sábado un nuevo dispositivo para disminuir los contactos sociales, por lo que a partir de este domingo cerrará también las galerías de comercios no alimentarios con más de 20.000 metros cuadrados



Alemania reduce en un mes su incidencia semanal a la mitad

Alemania ha logrado en poco más de un mes reducir su incidencia semanal a la mitad. Este jueves, por primera vez en tres meses, logró situarse por debajo de los 100 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, según datos del Instituto Robert Koch, quedándose en los 98 frente a los 119,0 hace una semana.

Una UCI para pacientes de coronavirus en Alemania / EFE

En cuanto a la incidencia a 14 días, en la víspera de Nochebuena se encontraba en los 420 casos. Tras endurecer sus medidas, en la actualidad ha bajado hasta los 265 y mantiene una tendencia positiva. Aun así, Angela Merkel continúa imponiendo nuevas medidas. Desde este sábado están prohibidos los viajes desde varios países afectados por las mutaciones del SARS-CoV-2.

Portugal prolonga el confinamiento domiciliario

Igual que en España, Portugal también se relajó en Navidad y, ahora, no tiene más opción que blindarse para frenar la tercera ola de covid que ha dejado cifras récord y hospitales colapsados.

A partir de este domingo arranca en el país una nueva prórroga de 15 días del estado de emergencia que prolonga las restricciones que ya estaban en vigor, como el confinamiento generalizado -en vigor desde el día 15- pero también impone nuevas limitaciones, como controles en las entradas y salidas del país.



Los portugueses solo pueden salir para actividades como trabajar -siempre que no sea posible el teletrabajo-, comprar bienes esenciales, ir al médico, ayudar a ancianos o dependientes, hacer deporte al aire libre en solitario y dar pequeños “paseos higiénicos”, ha informado Efe.