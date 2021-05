Un fenómeno inesperado en el país más avanzado en su campaña de vacunación contra el coronavirus inquieta a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Seychelles ya ha vacunado completamente al 62,2% de su población y, sin embargo, el número de contagios se duplicó la semana pasada, alcanzando las 2.486 personas infectadas de unos 97.000 habitantes, según los datos del Ministerio de Sanidad del archipiélago africano. De todas ellas, el 37% había recibido las dos dosis de la vacuna.

Leer más: Madrid y Barcelona reciben el fin del toque de queda con fiestas multitudinarias

La agencia sanitaria ha mostrado preocupación al respecto ya que parece que la inmunización no está contribuyendo a modificar la situación epidemiológica. Por el momento se desconocen las causas de este acontecimiento. La OMS está llevando a cabo una investigación para encontrar respuestas. Lo único que ha dejado claro el organismo es que no se puede hablar de un problema en la vacunación hasta que no finalice la evaluación detallada.

“Se necesitaba una evaluación detallada que analizara factores como las cepas del virus y la gravedad de la enfermedad” Kate O’brien (OMS)

“Estamos en comunicación directa con Seychelles”, aseguró este lunes Kate O’brien, directora del departamento de inmunización, vacunas y productos biológicos de la OMS en rueda de prensa. “Se necesitaba una evaluación detallada que analizara factores como las cepas del virus y la gravedad de la enfermedad”, añadió.

Ninguna persona inmunizada ha muerto

No obstante, un aspecto positivo es que, a pesar de los contagios, hasta el 8 de mayo ninguna persona infectada tras haber sido inoculada ha muerto por Covid-19, ha informado la agencia de noticias Seychelles, citando al ministro de Relaciones Exteriores y Turismo. El país ha vacunado con las dos pautas al 57% de las personas con la inyección china de Sinopharm y al 43% con Covishield, una vacuna fabricada en India con licencia de Astrazeneca.

Esta situación ha obligado al grupo de islas tropicales a volver a las restricciones severas. Entre ellas destaca el cierre de los colegios, la cancelación de eventos deportivos y la prohibición de reuniones de no convivientes en los hogares, según ha informado Bloomberg. La idea del país era acelerar la inmunización para poder reabrir el archipiélago al turismo, el pilar principal de su economía. Pero tendrá que esperar.

Uno de los pasos a seguir será conocer los datos sobre la secuenciación genética en abril, todavía no disponibles. Así, “se podría hacer una comparación entre Sinopharm, Covishield y las personas no vacunadas que contrajeron el coronavirus utilizando secuenciación genética y datos sobre la gravedad de sus infecciones, aseguró la semana pasada Daniel Lucey, profesor clínico de medicina en la Facultad de Medicina de Dartmouth Geisel, en su blog personal.

Los contagios se disparan en Maldivas, que ha usado las mismas vacunas

Otro de los destinos turísticos populares que ha visto incrementar los casos positivos son las Maldivas. Este país insular del Océano Índico ha registrado la mayor cantidad de casos nuevos por cada 100.000 habitantes en los últimos cinco, siete y 14 días, según ha apuntado Bloomberg. El pasado 9 de mayo más de mil casos en un solo día, casi el doble que en la jornada anterior.

Hasta el 8 de mayo, más de 300.000 personas en Maldivas habían recibido al menos una dosis de una vacuna y el 35% de la población había recibido dos, según la Agencia de Protección de la Salud. Igual que Seychelles el país ha estado inoculando con Sinopharm y Covishield.

Leer más: Dinamarca y EEUU confían en las vacunas de AstraZeneca y de Janssen

A partir de esta fecha, el Gobierno aumentó las restricciones: impuso el toque de queda y cerró gimnasios y cines. Además, a partir de ahora exigirá que las personas que llegan a las islas, incluidas las que han sido vacunadas, tengan una prueba de Covid-19 negativa administrada cuatro días antes de su partida, ya que este incremento se ha producido tras la llegada de turistas ricos de India, la nación más golpeada actualmente por el coronavirus.